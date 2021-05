Υπ. Τουρισμού Χ. Θεοχάρης – «Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα από το εξωτερικό»

Με σταθερά την ασφάλεια ανοίγει ο τουρισμός στην Ελλάδα από το Σάββατο 15 Μαΐου, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε με φόντο τον ναό του Ποσειδώνα ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

«Το ασφαλές άνοιγμα του Τουρισμού» παρουσίασε ο υπουργός, αναφερόμενος σε όλες τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας προκειμένου να διατηρηθεί η ζήτηση για την χώρα μας ως τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, σήμερα παρουσιάστηκε και η εφετινή καμπάνια του ΕΟΤ από τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, από το Σούνιο.

Δείτε τις ανακοινώσεις Θεοχάρη για τον τουρισμό

Με φόντο τον Ναό του Ποσειδώνα οι ανακοινώσεις Θεοχάρη

«Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέρουμε την Ελλάδα ως έναν τόπο ταυτόσημο με τη φιλοξενία και την ασφάλεια», είπε ο υπουργός Τουρισμού με φόντο τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

«Τιμάμε τη διαχρονικότητα της Ελλάδας και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες όλων. Ανοίξαμε με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχτήκαμε τους επισκέπτες με ασφάλεια. Γι’ αυτό η χώρα μας βραβεύτηκε ως πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουρισμού για το 2020», είπε.

«Ο στόχος και το υπέρτατο καθήκον που είχαμε μπροστά μας πέρυσι ήταν να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνικό τουρισμό μέσα στη χειρότερη κρίση που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί» είπε ο κ. Θεοχάρης, τονίζοντας πως η Ελλάδα προβάλλεται σαν υπόδειγμα διαχείρισης της πανδημίας, σε σχέση και με τον τουρισμό.

Ο Χάρης Θεοχάρης και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αντζελα Γκεράκου -Φωτογραφία: Intimenews/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

Στοίχημα για τον τουρισμό η ασφάλεια

«Στην Ελλάδα έχουμε σχέδιο και ξέρουμε να το υλοποιούμε. Μεγάλο μας στοίχημα δεν είναι να αναδεικνύουμε μόνο τη φυσική ομορφιά της χώρας, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και όλα αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς» είπε, και τόνισε πως η ασφάλεια είναι κεντρικός πυλώνας του τουρισμού για το 2021.

«Οι προτεραιότητες έχουν ανατραπεί στη ζωή όλων μας και αυτό επηρεάζει και τον τουρισμό. Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια. Οφείλουμε αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία στους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού, σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα» είπε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Χάρης Θεοχάρης παρουσιάζει τους κανόνες ανοίγματος του Τουρισμού -Φωτογραφία:

All you want is Greece, η νέα καμπάνια του ΕΟΤ

Την εφετινή καμπάνια του ΕΟΤ παρουσίασε αμέσως μετά ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης. «Πιστεύω ότι η χώρα μας είναι ολόκληρη εν δυνάμει τουριστικός προορισμός, όλο τον χρόνο» σημείωσε ο κ. Φραγκάκης.

«Φέτος ο ΕΟΤ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής τα τελευταία 10 χρόνια, μια καμπάνια έξι μηνών», συνέχισε ο γγ του ΕΟΤ. «Έχουμε αναλάβει και θα παρουσιάσουμε και άλλες πρωτοβουλίες», συνέχισε ο κ. Φραγκάκης.

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως το νέο portal του ελληνικού τουρισμού, visitgreece.gr, βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και θα παρουσιαστεί επίσημα τις επόμενες ημέρες, ενώ προλόγισε τα πέντε βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ για την εφετινή τουριστική περίοδο.

Βασικό εργαλείο του τουρισμού είναι το Plf

Στη συνέχεια, ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο εισόδου στη χώρα, την συμπλήρωση δηλαδή του plf (όπως αποκαλύτεται το πρωτόκολλο εισόδου) μια ημέρα πριν την είσοδο είναι το βασικό εργαλείο για να ελέγξουμε τις εισροές. Αυτό αφορά σε εμβολιασμένους, άτομα με αρνητικό τεστ κορωνοϊού και ανθρώπους που έχουν αναρρώσει από τον κορωνοϊό.

Ωστόσο, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στη συνεχή παρακολούθηση αφού εισέλθουν οι επισκέπτες στη χώρα με βάση και την εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού.

Επιπλέον, συστήθηκε ένα πλέγμα ξενοδοχείων απομόνωσης, σε 35 σημεία, χάρτης που χτίστηκε με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Θεοχάτης τόνισε πως στην ιχνηλάτηση των κρουσμάτων τα rapid test βοηθούν πολύ, καθώς το αποτέλεσμα βγαίνει πολύ πιο γρήγορα, κάτι που δεν το είχαμε πέρσι.

«Επικαιροποιήσαμε τα πρωτόκολλα για τα λεωφορεία, ξεναγήσεις, μουσεία, γιότινγκ, μαρίνες, ξενοδοχεία, για όλες τις δραστηριότητες του τουρισμού» είπε ο υπουργός, ενώ τόνισε πως πλέον υπάρχει η εμπειρία γιατρών που γνωρίζουν καλύτερα πως μεταδίδεται ο ιός.

Τελευταίο κομμάτι στην «ελευθερία» το πρόγραμμα εμβολιασμού

Τέλος, ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στην επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια, με αποκορύφωμα την «Γαλάζια Ελευθερία». «Όλα μας τα νησιά θα είναι πλήρως θωρακισμένα. Το 1/3 είναι ήδη ολοκληρωμένα και το τελευταίο μέρος των νησιών θα ολοκληρωθεί τέλος Ιουνίου» είπε.

Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι θερμό και έντονο, συνέχισε ο υπουργός αναφερόμενος σε μεγάλους tour operator που δεν σταματάνε τις πτήσεις προς την χώρα μας. Υπάρχει όπως είπε μια αίσθηση ανυπομονησίας και προσμονής, εκ μέρους των ξένων παραγόντων για το πότε και πώς ανοίγει ο τουρισμός στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζεται η επιτυχία και η προτίμηση ως προς τη χώρα μας είναι μεγάλη, είπε επίσης ο κ. Θεοχάρης. «Η χώρα μας ήδη έχει ανάκαμψη γύρω στο 33% σε σχέση με το 2019, όταν η Ευρώπη είναι γύρω στο 20%. Άμεση χειροπιαστή απόδειξη του ενδιαφέροντος αποτελούν οι συμφωνίες διεύρυνσης της συνεργασίας μας με τους μεγάλους tour operator καθώς και η αύξηση πτήσεων με πιο συχνά και πυκνά δρομολόγια από περισσότερα αεροδρόμια της Βρετανίας και των ΗΠΑ», είπε

Πηγή: iefimerida.gr