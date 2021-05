Εμβόλιο «αριστείας» στη δημόσια εκπαίδευση | Γράφει ο Νίκος Γράψας

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή

Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management

Σε μια εντελώς μοναδική …Υφυπουργική Απόφαση στις 11 Μαΐου με την οποία χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά 50 σχολεία στην ελληνική επικράτεια, η υφυπουργός Παιδείας κα Μακρή στην εισαγωγή της απόφασης αναφέρει μεταξύ άλλων

“…έχοντας υπ’ όψιν ,

-τον ν. 4692/2020 (αντιεκπαιδευτικός νόμος της κυβέρνησης της ΝΔ)

-Την αριθμ.23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών,

– Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δημόσιων σχολικών μονάδων, κλπ..”

Την ίδια μέρα αντέδρασαν οι Σύλλογοι Διδασκόντων δύο Σχολείων σε Λευκάδα και Πρέβεζα, καθώς και οι τοπικές ΕΛΜΕ

διαψεύδοντας ότι έχουν αποφασίσει την μετατροπή των σχολείων τους σε Πειραματικά, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη μια τέτοια απόφαση…

Ούτε ‘εκδήλωση ενδιαφέροντος’ υπήρξε, ούτε ‘αίτηση των σχολικών μονάδων’. Αυτό , λοιπόν, το νομικά απαραίτητο ‘έχοντας υπ’ όψιν’ στην αρχή κάθε απόφασης, είναι ψευδές, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι πήρε υπ’ όψιν η κα Μακρή; μόνο τον νόμο 4692/2020, που πέρυσι ψήφισε η ΝΔ στη Βουλή μαζί με τον Βελόπουλο. Οι καταγγελίες των εκπαιδευτικών είναι εύγλωττες :

– α. Λευκάδα

“η μετατροπή ενός σχολείου σε Πρότυπο ή Πειραματικό μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας συνεδρίασε για το συγκεκριμένο θέμα και πήρε κατά πλειοψηφία αρνητική απόφαση ενώ και ο Προϊστάμενος σε συνάντησή του με το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λευκάδας, που προηγήθηκε της συνεδρίασης των Συλλόγων, εξέφρασε την πρόθεσή του να μην προτείνει κάποιο σχολείο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Το 2ο ΓΕΛ Λευκάδας είναι το μοναδικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας στα Ιόνια Νησιά που μετατρέπεται σε Πειραματικό. Η μετατροπή του με το στανιό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων είναι μια ανορθολογική και απαξιωτική, για το σύνολο των εκπαιδευτικών, πράξη…”

-β. Πρέβεζα. 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας… η μοναδική σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο που μετατρέπεται σε Πρότυπο Σχολείο.

Το υπουργείο ακολούθησε παρόμοια τακτική “αποφασίζουμε και διατάζουμε”, στην Ηλεία, την Κέρκυρα την Καλαμάτα, παρά την ρητά εκφρασμένη αντίθετη γνώμη Συλλόγων Διδασκόντων, αλλά και ενώσεων γονέων.

Η ΕΛΜΕ Πρέβεζας καταγγέλλει πως, “η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε έπειτα από τη μονοπρόσωπη εισήγηση του προσωρινού Διευθυντή Δ.Ε. Πρέβεζας, η οποία έλαβε χώρα εν κρυπτώ, με μεγάλη προσπάθεια μάλιστα να παραμείνει κρυφή, και αγνοώντας παντελώς τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και την εκπαιδευτική κοινότητα, γράφοντας έτσι μία από τις μελανότερες σελίδες στην ιστορία της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας και της εκπαιδευτικής κοινότητας του νομού μας”.

Και η ανακοίνωση συνεχίζει καταγγέλοντας “τον Διευθυντή Δ.Ε. Πρέβεζας, ο οποίος, αν και δεν είχε ούτε ηθική νομιμοποίηση ούτε νομική υποχρέωση, και παρότι πρώην συνδικαλιστής με την παράταξη της ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Πρέβεζας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πρέβεζας, επέλεξε να καταθέσει τη συγκεκριμένη εισήγηση, ακολουθώντας τον αντιδημοκρατικό κατήφορο της κυβέρνησης, συντασσόμενος απόλυτα με την πολιτική του επιτελικού κράτους και αγνοώντας επιδεικτικά την εκπεφρασμένη βούληση της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οποίας μέχρι πριν λίγους μήνες ήταν εκπρόσωπος”.

Οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί αυτών των πράξεων βρίσκονται, βεβαίως, στο Υπ. Παιδείας..

στην ανακοίνωση του Υπ Παιδείας αναφέρεται ότι,

“…οι μαθητές εισάγονται στα Πειραματικά Σχολεία με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες.

Στόχος μας είναι τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία να συμβάλλουν στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.”

Είναι αμέσως φανερό πως η συντηρητική και νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, αλλά μόνο για την έναρξη ενός συστήματος διαχωρισμού των σχολείων στη γενική δημόσια εκπαίδευση, σε σχολεία δύο ταχυτήτων, για λόγους πολιτικούς και οικονομικούς.

•Εφ΄ όσον η κλήρωση είναι η μέθοδος επιλογής ‘τυχαίου δείγματος’(!) των μαθητών για τα Πειραματικά, γιατί δεν είναι ικανοί όλοι οι μαθητές να φοιτούν σε Πειραματικά σχολεία;

•Πώς θα .. “διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές και εργαλεία σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα”; ως ρευστά με τη μέθοδο των συγκοινωνούντων δοχείων;.. ή με την αυξημένη, ισότιμη χρηματοδότηση, στελέχωση και αναβάθμιση των σπουδών σε όλα τα σχολεία της επικράτειας;

Η Ελληνική κοινωνία, μετά μια περίοδο τριπλή κρίσης , στην αρχή του 21ου αιώνα, δεν χρειάζεται άλλο ένα εργαλείο διχασμού των τοπικών κοινωνιών και δημιουργίας αντιπαραθέσεων μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας ούτε ελιτίστικα σχολεία «αρίστων», αλλά συνολική ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου..

Πρόκειται για καταφανή ενίσχυση της ανισότητας και της κοινωνική αδικίας, για μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική παρά τις διαφωνίες και τις ισχυρές αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, απορρίπτει κάθε αντίληψη και πρακτική που οδηγεί σε διαχωρισμό των μαθητών και μαθητριών σε διαφορετικά σχολεία βάσει των επιδόσεων τους.

Δεν χρειαζόμαστε σχολεία Αριστείας, αλλά Άριστα Σχολεία για όλους.

