Ιόνιο Παν/μιο | Ξεκινά το 14ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) και το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡΗΜΕΕ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, συνδιοργανώνουν, μετά από ένα χρόνο απουσίας, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν από την πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, το 14ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα του 14ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, που θα λάβει χώρα από τις 13 έως και τις 31 Μαΐου, καλύπτει, όπως κάθε χρονιά, ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων.

Mε επίκεντρο την καλλιτεχνική δημιουργία των φοιτητών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, διοργανώνεται διαδικτυακά, από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, η 7η σειρά σεμιναρίων-εργαστηρίων Avschool ( https://avarts.ionio.gr/school/ ) στις 24 – 27 Μαΐου και το 3o διεθνές συνέδριο Digital Cultures and AudioVisual Challenges (DCAC)

( https://avarts.ionio.gr/dcac/ ) στις 28 και 29 Μαΐου 2021.

Επενδύοντας στην εξωστρέφεια, το 14o Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Κέντρου ‘ΤΗΜΕΝΟΣ’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το εκπαιδευτικό Κέντρο Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Athens Digital Arts Festival, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Συνθετών Hλεκτροακουστικής Mουσικής (ΕΣΣΗΜ) και με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς όπως την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, την Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας (ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΚΕ.) και την Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Κέρκυρας, ενώ θα συμμετέχουν και διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο της Τέχνης της Επιτέλεσης, όπως η Μαίρη Ζυγούρη, ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος και ο Μιχάλης Μήτρου.

Οι χρόνιες δράσεις του Φεστιβάλ έχουν μεγάλη διεθνή συμμετοχή, έχοντας φέτος προσκεκλημένους καλλιτέχνες της BioArt τους Adam Zaretsky και Marta de Menezes και φορείς συνεργάτες το Drama Pitching Lab του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών (InArts) του Ιονίου Πανεπιστημίου και το ίδρυμα Cultivamos Cultura της Πορτογαλίας.

Αξιοσημείωτη η συνεργασία του 14ου Φεστιβάλ με το European Art – Science Technology Network for Digital Creativity (EASTN-DC) φιλοξενώντας καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις και επίσης παρουσιάζοντας έναν ειδικό κύκλο ανακοινώσεων στο συνέδριο Digital Cultures and AudioVisual Challenges.

Διακεκριμένοι ομιλητές στο φετινό συνέδριο οι Georgios N Yannakakis και Daniel Ballin.

Ιστότοπος Φεστιβάλ: https://avarts.ionio.gr/festival/

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο