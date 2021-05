Δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα | Επιστροφή στα θρανία με self tests – Δ. Γεωργάνος: «Ήταν απαραίτητο να ανοίξουν δημοτικά και νηπιαγωγεία για ένα μήνα;»

• Αγγελούσης: «Υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα στην τήρηση των μέτρων»

Συνολικά, δύο άτομα, ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής, βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μετά τα self tests που έκαναν το βράδυ της Κυριακής για να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες. Αρχικά, στο νησί μας είχαν βγει περισσότερα θετικά self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όμως στη συνέχεια, πήγαν στο νοσοκομείο, όπου έκαναν rapid test και διαπιστώθηκε ότι αρχικά είχαν ένα εσφαλμένο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 4 self tests βγήκαν θετικά (2 εκπαιδευτικών και 2 μαθητών), με τα 3 από αυτά να βγαίνουν αρνητικά στον επανέλεγχο και ένα επιβεβαιώνεται (εκπαιδευτικού). Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά από τη διενέργεια self test δυο μαθητές Γυμνασίου βρέθηκαν θετικοί, όμως μόνο το ένα επιβεβαιώθηκε από τεστ που έγινε στη συνέχεια.

Ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευάγγελος Αγγελούσης, δήλωσε ότι τα self tests είναι ένα σημαντικό όπλο κατά του κορωνοϊού «Όπως γνωρίζουμε άρχισε η επαναλειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ήταν η πρώτη μέρα για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Είναι μια σημαντική μέρα για την εκπαίδευση όπου και πάλι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί γυρίζουν στον φυσικό τους χώρο με όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονταν και με το self test που είναι ένα νέο όπλο που θα βοηθήσει».

Τα προβλήματα

«Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα, καθώς κάποιοι μαθητές δεν μπόρεσαν να προμηθευτούν self tests, επειδή ήταν λάθος το ΑΜΚΑ, αλλά τελικά αποφασίστηκε να μεταβούν σε δημόσιες δομές όπως είναι το Νοσοκομείο, ΙΚΑ ή η ΚΟΜΥ Ζακύνθου, όπου εκεί έκαναν δωρεάν rapid test», εξήγησε ο κ. Αγγελούσης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα στην τήρηση των μέτρων, καθώς και ότι ο καιρός βοηθάει για δραστηριότητες εκτός τάξης.

Επίσης τόνισε όσον αφορά την καθαριότητα ότι: «Από την προηγούμενη εβδομάδα διευθυντές –προϊστάμενοι δημοτικών και νηπιαγωγείων έλαβαν σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προκειμένου να κάνουν προγραμματισμό για τον καθαρισμό των σχολείων έτσι ώστε να μπορέσουν τη Δευτέρα να υποδεχθούν τους μαθητές με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μάσκες, αντισηπτικά και συχνές απολυμάνσεις».

Δ. Γεωργάνος: «Εύχομαι να λειτουργήσουν σωστά»

Τον έντονο προβληματισμό του για το άνοιγμα των σχολείων λίγο πριν ολοκληρωθεί η χρονιά εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ζακύνθου, Διονύσης Γεωργάνος. «Ήταν απαραίτητο να ανοίξουν νηπιαγωγεία και δημοτικά αφού θα κλείσουν σε ένα μήνα; Γιατί να ανοίξουν τα σχολεία, για να χαλάσει η εικόνα μας; Δεν έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία για 15-20 μέρες. Αυτή είναι η άποψη μου και εύχομαι να λειτουργήσουμε σωστά και να μην έχουμε παρατράγουδα».

Κεραμέως: Σχολεία ανοιχτά με μέτρα προστασίας

Χθες, πρώτη μέρα του ανοίγματος των σχολείων, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, επισκέφτηκε σχολεία της Χαλκίδας και δήλωσε: «Μέριμνα του υπουργείου είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά με όρους προστασίας και πρόληψης». Και πρόσθεσε ότι χάρη σε δυο εργαλεία -τον εμβολιασμό, που είναι και το σημαντικότερο και τα αυτοδιαγνωστικά τεστ (self tests)- μπορούν αφενός να ανοίγουν όλο και περισσότερες δραστηριότητες και αφετέρου να εντοπίζονται πιο νωρίς τυχόν, κυρίως ασυμπτωματικοί, φορείς. Η κ. Κεραμέως μίλησε με θερμά λόγια «για τη μεγάλη προσπάθεια εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης, αλλά και στο διάστημα λειτουργίας των σχολείων με την υποδειγματική τήρηση των μέτρων», όπως είπε.

