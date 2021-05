Εισβολή εξαγριωμένων οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ (vids)

Εξαγριωμένοι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκαν στο τερέν του Ολντ Τράφορντ πριν από το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και απαίτησαν την αποχώρηση των ιδιοκτητών σε μια κίνηση που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά της Premier League. Οι Κόκκινοι Διάβολοι παίζουν με τους μεγάλους αντιπάλους για την 34η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, όμως αυτό φαίνεται ότι απασχολεί λιγότερο τους φίλους της ομάδας, που ζητούν αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Δεκάδες οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του Ολντ Τράφορντ και διαδήλωσαν κατά της ιδιοκτησίας του συλλόγου, της οικογένειας Γκλέιζερ, έπειτα από το φιάσκο με τη European Super League. Η διαδήλωση των φίλων της Γιουνάιτεντ ήταν ειρηνική καθώς επί της ουσίας εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο για λίγα λεπτά με καπνογόνα, διαμαρτυρήθηκαν και λίγο αργότερα αποχώρησαν. Ως εκ τούτου, δεν προέκυψε πρόβλημα για την διεξαγωγή του ντέρμπι, το οποίο πάντως θα αρχίσει με καθυστέ. Πάντως το σύνθημα «Glazers Out»

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest "isn't just about the European Super League", adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, "need to go".

Wow, hundreds of fans have got onto the pitch at Old Trafford, they’re protesting against the ownership of the club. 😱 #MUFC pic.twitter.com/izEkC2LLr2

