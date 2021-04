Αγωνία για τη βασική αγορά | Όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της βρετανικής κυβέρνησης – Γ. Μάργαρης, Μ. Μπολίδης και Γ. Φιλιπποπολίτης σχολιάζουν τις εξελίξεις

Χαμόγελα έφερε στο νησί μας η αναθεώρηση του Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) για τα ταξίδια από τη Βρετανία, καθώς τοποθετήθηκε «στην πράσινη» λίστα η Ζάκυνθος μαζί με την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κω και την Κέρκυρα. Βέβαια αν και ιδιαίτερα νωρίς καθώς η βρετανική κυβέρνηση θα αποφασίσει τον επόμενο μήνα αν θα υπάρξουν περιορισμοί, οι άνθρωποι του τουρισμού σημείωσαν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη από τη Βρετανία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα money-tourism.gr, με το σύστημα αυτό έγινε η διαχείριση των ταξιδιών των Άγγλων πέρυσι. Υπενθυμίζουμε ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, θεσπίστηκε καραντίνα στην επιστροφή των Άγγλων τουριστών από την Κρήτη, την Λέσβο, την Τήνο, την Σέριφο, την Μύκονο, την Σαντορίνη και την Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την αναθεώρηση, το FCDO “δεν συμβουλεύει ενάντια στα ταξίδια στα νησιά Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα και Κρήτη” – “The FCDO is not advising against travel to the islands of Rhodes, Kos, Zakynthos, Corfu and Crete”. Βέβαια, αυτή η κατάταξη έχει μικρή σημασία την δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς μέχρι τις 16 Μαΐου απαγορεύονται όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια στη Βρετανία.

«Ελπίζουμε να προφυλάξουμε το νησί μας και να γίνουν γρήγορα οι εμβολιασμοί, ώστε όταν ξεκινήσουν οι πτήσεις να παραμείνουμε «πράσινοι» και να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος, όσον αφορά την επιτήρηση του κόσμου. Ας ελπίσουμε κάτι τέτοιο να το δούμε στην πράξη», τόνισε για το θέμα ο τουριστικός πράκτορας Γιάννης Φιλιπποπολίτης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι στο χέρι της Ελλάδας, αλλά και της Ζακύνθου να είναι ένας ασφαλής προορισμός. Για την ώρα, όπως είπε ο κ. Φιλιπποπολίτης τα δεδομένα δεν είναι καλά. «Η Jet 2 έχει ανακοινώσει 24 Ιουνίου ότι ξεκινάει. Οι άλλες μεγάλες εταιρίες όπως η TUI και η EasyJet κρατάνε στάση αναμονής και ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουν και αυτές άμεσα. Οι Πολωνοί και οι Αυστριακοί θα είναι οι πρώτοι που θα ξεκινήσουν μέσα προς τέλη Μαΐου και μακάρι να αρχίσουν οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο το συντομότερο».

Από την πλευρά του, ο τουριστικός πράκτορας Μάνθος Μπολίδης είπε ότι αν η Ζάκυνθος μπει στο «πράσινο» θα βοηθήσει στο να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επισκεπτών και κατ’ επέκταση οι κρατήσεις.

«Βλέπουμε με αισιοδοξία τις κρατήσεις και θα έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον γρήγορα. Αυτό θα βοηθήσει τα ξενοδοχεία και τη γενική αγορά και για τους άλλους προορισμούς που θέλουμε να έχουμε στη Ζάκυνθο. Θα επηρεάσει άλλες αγορές όπως είναι η πολωνική, η τσέχικη και η σλοβένικη που ήδη ήταν διστακτικές και ευελπιστώ ότι μέρα με τη μέρα θα έχουμε ευχάριστα νέα και θα φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο ώστε να ξεκινήσουμε δειλά αλλά σταθερά και η σεζόν να πάει καλά». Βέβαια, ο κ. Μπολίδης είπε ότι θα πρέπει και η χώρα μας να είναι στην πράξη ένας ασφαλής προορισμός, καθώς για την ώρα η επιδημιολογική της εικόνα, δεν την βοηθάει… «Σε συζητήσεις που έχω και με εταιρίες από Βρετανία αλλά και Πολωνία και Τσεχία ένα πολύ σημαντικό θέμα των tour operator είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την Ελλάδα και ειδικά τη Ζάκυνθο σαν μια ασφαλή περιοχή για να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Η επιδημιολογική εικόνα δεν βοηθάει στο να έχουμε πληρότητες που θα μας κάνουν να αισθανθούμε άνετα».

Γ. Μάργαρης: «Έχουμε ευθύνη για είναι «πράσινη» η Ζάκυνθος»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δ.Ε. Ζακυνθίων Γιώργος Μάργαρης σχολίασε ότι ευθύνη για να κυλήσει καλά η χρονιά έχουν οι άνθρωποι του τουρισμού. «Οι Βρετανοί ειδικά αγαπούν το νησί και θέλουν να ταξιδέψουν αλλά βάζουν την προϋπόθεση του «πράσινου» στους προορισμούς. Δηλαδή πρέπει να είναι «πράσινος», covid- free προορισμός. Αυτό μεταθέτει την ευθύνη σε μας. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση και όσο το δυνατόν νωρίτερα». Ο κ. Μάργαρης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο για τον τουρισμό μέχρι τις 14 Μαΐου και θα πρέπει η διαχείριση στη Ζάκυνθο να είναι προσεκτική ώστε η καλοκαιρινή σεζόν να πάει καλά και να μην εξελιχθεί σε φιάσκο. «Υπολογίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα και ότι θα είναι «πράσινη» η χώρα μας περίπου στα μέσα με τέλη Μαΐου. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλύτερα οι εμβολιασμοί και τα κρούσματα θα μειωθούν. Τα self tests είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θα επεκταθούν και σε όλους τους τομείς. Ένα άλλο εργαλείο είναι τα εμβόλια και ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα εμβολιαστεί το προσωπικό στον τουρισμό».

Γ. Φιλιπποπολίτης: « H Zάκυνθος είναι ένας προορισμός που αγαπούν οι Βρετανοί»

Ο κ. Φιλιπποπολίτης επισήμανε ότι η Ζάκυνθος είναι ένας προορισμός που παραδοσιακά οι Βρετανοί αγαπάνε πάρα πολύ. «40 χρόνια τώρα οι Βρετανοί στηρίζουν τον τουρισμό στο νησί και υπάρχουν και ειδικές σχέσεις, ενώ υπάρχουν και οι Βρετανοί που μένουν στο νησί μας. Οι σχέσεις μας είναι άριστες. Εμείς τους χρωστάμε πολλά και αυτοί έχουν επιλέξει τη Ζάκυνθο σαν έναν από τους δημοφιλέστερους τόπους διακοπών. Υπάρχουν φυσικά και οι σχέσεις των εταιρειών με μεγάλα καταλύματα και πολυετή συμβόλαια που τρέχουν αυτή την εποχή».

