Στην “πράσινη λίστα” στην Βρετανία, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδος και Κως

Στην “πράσινη λίστα” του υφιστάμενου συστήματος ταξιδιών στην Βρετανία, τοποθέτησε χθες στην τελευταία αναθεώρηση το Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), τα ελληνικά νησιά Κρήτη, Ρόδος, Κως, Κέρκυρα και Ζάκυνθος.

Με το σύστημα αυτό έγινε η διαχείριση των ταξιδιών των Άγγλων στην τουριστική περίοδο του 2020, με “κορυφαία” στιγμή στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, όταν θεσπίστηκε καραντίνα στην επιστροφή των Άγγλων τουριστών από την Κρήτη, την Λέσβο, την Τήνο, την Σέριφο, την Μύκονο, την Σαντορίνη και την Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την χθεσινοβραδινή αναθεώρηση, το FCDO “δεν συμβουλεύει ενάντια στα ταξίδια στα νησιά Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα και Κρήτη” – “The FCDO is not advising against travel to the islands of Rhodes, Kos, Zakynthos, Corfu and Crete”.

Βέβαια η μετάταξη αυτή των πέντε μεγάλων ελληνικών νησιών και σημαντικών προορισμών για την αγγλική ταξιδιωτική αγορά, μικρή σημασία έχει για την δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς μέχρι τις 16 Μαϊου απαγορεύονται όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια στη Βρετανία, λόγω περιορισμών της πανδημίας.

Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό πρόκριμα, ενόψει των ανακοινώσεων για το σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών στις αρχές Μαϊου και την κατάταξη των χωρών σε πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη κατηγορία.

Εδώ είναι σημαντικό να τονισθεί ότι αν και έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η κατάταξη θα γίνει σε επίπεδο χώρας, δηλαδή ολόκληρη χώρα σε μια κατηγορία, ή όπως μέχρι τώρα θα υπάρχει χρωματικός χαρακτηρισμός ανά προορισμό ή ανά νησί. Στην δεύτερη περίπτωση, η Ελλάδα θα είναι “ευνοημένη”, καθώς και λόγω της πολυνησίας, θα είναι πιο εύκολη η διαχείριση των ταξιδιών σε επίπεδο προορισμού.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Independent, που επικαλείται μια ανάλυση του Robert Boyle, πρώην επικεφαλής στρατηγικής της BA, με όση σημασία μπορεί να έχει, μόνο οκτώ χώρες θα μπορούσαν να θεωρηθούν «πράσινες» με βάση τα ποσοστά εμβολιασμού, Covid επιπολασμός, έκταση μεταλλάξεων και ικανότητα προσδιορισμού αλληλουχίας γονιδιώματος του ιού.

Οι οκτώ αυτές χώρες είναι: Ηνωμένες Πολιτείες, Γιβραλτάρ, Ισραήλ, Ισλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, θα είναι στην πορτοκαλί κατηγορία, απαιτώντας καραντίνα κατά την επιστροφή, ωστόσο ορισμένες εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

«Πέρυσι, τα ισπανικά και ελληνικά νησιά είχαν βαθμολογία χαμηλότερου κινδύνου από την ηπειρωτική χώρα και αυτό θα μπορούσε να συμβεί ξανά φέτος», ανέφερε η έκθεση.

Κυβερνητική πηγή δήλωσε: «Είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε ποιες χώρες θα συμπεριληφθούν στη λίστα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η κυβέρνηση συνεχίζει να εξετάζει μια σειρά παραγόντων για να ενημερώσει τους περιορισμούς που θα επιβάλλονται. Θα καθορίσουμε μέχρι τις αρχές Μαΐου ποιες χώρες θα ενταχθούν σε ποια κατηγορία και θα επιβεβαιώσυμε εάν τα διεθνή ταξίδια μπορούν να συνεχιστούν από τις 17 Μαΐου 2021».

Το σύστημα των σηματοδοτών

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, το σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών θα θέτει διαφορετικούς περιορισμούς και απαιτήσεις, ανάλογα με το σε ποιο χρώμα είναι η χώρα προορισμού. Το συμπέρασμα που προέκυψε από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Johnson στις αρχές Απριλίου, είναι ότι οι διακοπές των τουριστών από την Βρετανία, θα είναι εφικτές μόνο σε πράσινους προορισμούς, εν τοις πράγμασι, καθώς οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για ταξίδια σε πορτοκαλί και πολύ περισσότερο σε κόκκινους προορισμούς, θα τα καθιστούν πολύ δύσκολα.

Με τις ανακοινώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Boris Johnson, η ευθύνη πλέον “μετατίθεται” στους προορισμούς για να διαχειριστούν οι ίδιοι τα ζητούμενα των Άγγλων. Όπως έχει δηλώσει ο Chief Medical Advisor της Βρετανίας, που συνόδευε τον κ. Johnson στις δηλώσεις – και είχε προαναγγείλει ο Paul Charles-, το σύστημα φωτεινού σηματοδότη στη Βρετανία, θα συνυπολογίζει τα κρούσματα, τις μεταλλάξεις, την πορεία του εμβολιασμού και την κατάσταση του υγειονομικού συστήματος.

Όπως έχει πει δε ο Boris Johnson, η ημερομηνία 17/05, παραμένει αυτή τη στιγμή ως ημερομηνία έναρξης ταξιδιών στη Βρετανία, αλλά μόνο εάν τα στοιχεία επιτρέψουν την εξέλιξη αυτή.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις ανά χρωματική ζώνη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, οι απαιτήσεις για τις πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες χώρες έχουν ως εξής:

Πράσινο: Οι αφίξεις θα πρέπει να έχουν ένα τεστ πριν από την αναχώρηση, καθώς και ένα τεστ PCR την 2η ημέρα ή πριν από αυτή κατά την άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα χρειαστεί καραντίνα κατά την επιστροφή (εκτός εάν έχουν θετικό αποτέλεσμα) ή να λάβουν επιπλέον δοκιμές, μειώνοντας κατά το ήμισυ το κόστος των δοκιμών κατά την επιστροφή από τις διακοπές

Πορτοκαλί: Οι αφίξεις θα πρέπει να μπαίνουν καραντίνα για μια περίοδο 10 ημερών, να έχουν κάνει ένα τεστ πριν από την αναχώρηση, ένα τεστ PCR την 2η ημέρα και ένα τεστ την 8η ημέρα με την επιλογή Test to Release την 5η ημέρα για να τερματιστεί η καραντίνα νωρίτερα

Κόκκινο: Οι αφίξεις θα υπόκεινται σε περιορισμούς που ισχύουν επί του παρόντος για χώρες «κόκκινης λίστας», οι οποίες περιλαμβάνουν διαμονή 10 ημερών σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο καραντίνας, με κόστος που θα βαραίνει τον τουρίστα, δοκιμές πριν από την αναχώρηση και δοκιμές PCR τις ημέρες 2 και 8, μετά την άφιξη

Βασικοί παράγοντες στην αξιολόγηση των χωρών, όπως προαναφέρεται, θα περιλαμβάνουν το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, το ποσοστό μόλυνσης, τον επιπολασμό των μεταλλάξεων και την παροχή από την χώρα αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων και γονιδιωματικής αλληλουχίας, ώστε να εντοπίζονται οι μεταλλάξεις.

