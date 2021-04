Ν. Χαρδαλιάς στο ΙΟΝΙΑΝ: «Τα κλιματικά δεδομένα δεν μας βοηθούν»

Στην Πάτρα βρέθηκε την Τρίτη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος πραγματοποίησε τελική αυτοψία στο νέο mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ). Από σήμερα ξεκινά η λειτουργία του νέου κέντρου με 16 εμβολιαστικές γραμμές, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτάχυνση των εμβολιασμών στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Χαρδαλιάς κληθείς να σχολιάσει την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, τόνισε πως τα κλιματικά δεδομένα δεν βοηθούν και πρόσθεσε πως το πιο σημαντικό είναι η ποιοτική ανάλυση των κρουσμάτων. Πιο αναλυτικά, δήλωσε στο ΙΟΝΙΑΝ: «Ανά 14ημερο σταθμίζουμε κάποια πράγματα. Πράγματι υπάρχει μία απόκλιση από τον γενικό μέσο όρο για αυτό είμαστε εδώ για να θεραπεύσουμε τέτοιες διαδικασίες. Είναι ώρα που πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις είναι ώρα που όλοι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη μικροπολιτικές προσεγγίσεις και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Το στοίχημα των εμβολιασμών είναι ένα στοίχημα βαθιά πατριωτικό και κάνω έκκληση σε όλους να προχωρήσουν στους εμβολιασμούς. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε σε κάθε επίπεδο και πρέπει να το καταλάβουμε ότι το διαβατήριο μας προς την ελευθερία είναι οι εμβολιασμοί. Πάντα μας ανησυχούν αλλά πρέπει να το δούμε συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα ως εκ τούτου ήταν αναμενόμενο… Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία. Εμείς κάθε βράδυ στις 12 βλέπουμε το αν πρέπει να ανησυχήσουμε ή όχι, όταν κάνουμε δηλαδή ποιοτική ανάλυση των κρουσμάτων. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή. Τα κλιματικά δεδομένα δεν μας βοηθούν. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ζητήματα που αντιμετωπίσαμε πέρσι ειδικά σε κάποιες περιοχές όπως για παράδειγμα στην Ηλεία, φέτος δεν θα επαναληφθούν. Νομίζω ότι μέχρι τώρα η προετοιμασία πάει πάρα πολύ καλά».

Επίσης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κατά την παραμονή του στην Πάτρα μίλησε στα ΜΜΕ και για την περίοδο του Πάσχα, σημειώνοντας: «Όλα στην ώρα τους. Για εμάς, κάθε ημέρα είναι και ένα διαφορετικό στοίχημα. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση τα self tests είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σε όλη την χώρα με τα rapid tests και τα μοριακά τεστ. Τις τελευταίες 14 ημέρες έχουν γίνει σε όλη την χώρα σχεδόν 700.000 rapid test και μοριακά τεστ από τα συνεργεία του ΕΟΔΥ και τους υγειονομικούς σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στα φαρμακεία έχουν διατεθεί περίπου 2.700.000 self test και πάνω από 516.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη ολοκληρώσει το self test», ανέφερε μεταξύ άλλων o κ. Χαρδαλιάς, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο νέο mega εμβολιαστικό κέντρο.

