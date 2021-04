Δείτε ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία

Τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά την λειτουργία των σχολείων, είναι τα εξής:

•υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών

•σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες

•χρήση αντισηπτικών

•σχολαστικοί καθαρισμοί

•τακτικοί αερισμοί των χώρων

•ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Self Test

Τα self tests πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, ένα την Κυριακή και ένα την Τετάρτη, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο. Η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των λυκείων, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων Ειδικής Αγωγής. Τα self tests τα προμηθεύονται οι γονείς των μαθητών με το ΑΜΚΑ τους.

Η διαδικασία αν το self test είναι αρνητικό

Στην περίπτωση που το self test βγει αρνητικό, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος και θα τη φέρουν μαζί τους στο σχολείο.

Οι μαθητές θα επιδεικνύουν τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του λυκείου θα επιδεικνύουν τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον διευθυντή ή υποδιευθυντή του σχολείου και θα φέρουν τη δήλωση επίσης μέχρι τη διενέργεια του επόμενου test.

Η διαδικασία αν το self test είναι θετικό

Στην περίπτωση που το test βγει θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική κάρτα θετικού αποτελέσματος. Ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός οφείλει να την εκτυπώσει και να μεταβεί εντός 24 ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές (όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Ώσπου να μεταβεί στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, ο διαγνωσθείς θετικός μαθητής ή εκπαιδευτικός, καθώς επίσης και οι οικείοι τους θα πρέπει να παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

