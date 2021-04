Δίχτυ ασφαλείας τα self – tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς | Δ. Πόθος, Ανδ. Βίτσος και μαθητές μιλούν στην «ΗΜΕΡΑ» για την διαδικασία

•Τρεις μαθητές θετικοί στον κορωνοϊό

•Ξεκίνησε χθες η διανομή των επόμενων δύο τεστ από τα φαρμακεία

Τρεις μαθητές Λυκείου βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μετά τα self tests που έκαναν για να επιστρέψουν χθες στις σχολικές αίθουσες. Οι δύο εξ αυτών θα υποβληθούν εντός 24ωρου και σε μοριακό τεστ, ενώ το ένα παιδί ήδη από χθες υποβλήθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι θετικό στον ιό.

Η πρώτη μέρα κύλησε γενικώς ομαλά, όπως τόνισε και ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διονύσιος Πόθος ο οποίος μάλιστα σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε καλή επικοινωνία με τους γονείς, τους μαθητές καθώς και με όλους τους Διευθυντές των Σχολείων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Για να πάνε όλα καλά χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό και από την πλευρά μας κάνουμε ότι μπορούμε για το καλό των μαθητών και των συναδέλφων μας. Από την προηγούμενη εβδομάδα συνεργαστήκαμε με το Δήμο για να είναι τα σχολεία έτοιμα. Σε επικοινωνία που είχα με τους Διευθυντές, μου επιβεβαίωσαν ότι όλα τα σχολεία έχουν καθαρίστριες, αντισηπτικά και μάσκες. Την Παρασκευή μέχρι τις 16:30 είχαμε τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία για την καλή λειτουργία των σχολείων», τόνισε αρχικά ο κ. Πόθος, ο οποίος επισήμανε ότι το Υπουργείο Παιδείας έδρασε πολύ γρήγορα προκειμένου να είναι ενήμεροι οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές για το πώς θα άνοιγαν τα Λύκεια.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η Δευτεροβάθμια έλαβε 135 τεστ, τα οποία και μοιράστηκαν στο νυχτερινό Σχολείο, ενώ παράλληλα δόθηκαν από δύο στο Γυμνάσιο Βολιμών και στο 2ο Λύκειο (Παναγούλα), πέντε στο Καταστάρι και 30 στο ΕΠΑΛ. «Σύμφωνα με την ΚΥΑ όλοι πρέπει να κάνουμε το self test. Μαθητές, διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί. Αν κάποιος δεν θέλει να το κάνει, θα πρέπει με δικά του έξοδα να κάνει μοριακό ή rapid test», πρόσθεσε ο κ. Πόθος.

Για τα θετικά τεστ

Aπό εκεί και πέρα, ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημέρωσε ότι τρεις μαθητές βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μετά τη διενέργεια των self tests.

«Δυστυχώς βρέθηκαν τρεις μαθητές θετικοί στον κορωνοϊό. Για το ένα παιδί είχα την πληροφορία από την Κυριακή και επιβεβαιώθηκε με δεύτερο τεστ. Από άλλο σχολείο του νησιού είχα ενημέρωση ότι βρέθηκε θετικό άλλο ένα παιδί και στη συνέχεια υπήρξε και τρίτος μαθητής».

Επίσης ο κ. Πόθος σημείωσε ότι έξι παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση επειδή είτε έχουν επιστρέψει από κάποιο ταξίδι, είτε επειδή είναι θετικό στον κορωνοϊό μέλος της οικογένειας τους. Να σημειωθεί ότι συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση και για όσους μαθητές έχουν συγγενείς που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.

Τεστ και στους οδηγούς

Επίσης το ΚΤΕΛ ενημέρωσε τον Προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πως όλοι οι οδηγοί υποβλήθηκαν σε rapid test πριν την έναρξη των δρομολογίων από και προς τα σχολεία. Επίσης, τεστ έκαναν και οι εκπαιδευτικοί σε ΕΝΕΕΓΥΛ και E.Ε.Ε.Ε.Κ.

Ξεκίνησε η διανομή των επόμενων δύο τεστ

Ανδ. Βίτσος: «Παρακαλούμε τους πολίτες να πηγαίνουν στα φαρμακεία σε κανονικές ώρες λειτουργίας»

Για τη διανομή των self tests και για τη διαδικασία μίλησε στην εφημερίδα μας, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, Ανδρέας Βίτσος, ο οποίος μεταξύ άλλων παρατήρησε ότι αρκετοί συμπολίτες μας πήγαν τελευταία στιγμή να πάρουν τα τεστ από τα εφημερεύοντα φαρμακεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Η διαδικασία κύλησε αρκετά ομαλά, τουλάχιστον έως και το Σάββατο πρωί. Όμως, μολονότι είχαμε παρακαλέσει τους συμπολίτες μας να έρθουν να παραλάβουν τα self tests κανονικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων, πολλοί εξ’ αυτών προσήλθαν στο εφημερεύον φαρμακείο την Κυριακή για να εξυπηρετηθούν. Αυτό δημιούργησε το εξής πρόβλημα: παρά το ότι εμείς είχαμε φροντίσει το εφημερεύον φαρμακείο να έχει τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που δικαιούταν και η προσέλευση ήταν τέτοια που τα τεστ τελείωσαν το μεσημέρι της Κυριακής». Ο κ. Βίτσος παρακάλεσε όσους θέλουν να προμηθευτούν τα self tests να το κάνουν σε ώρες κανονικής λειτουργίας των φαρμακείων. «Αυτή την εβδομάδα έως και την Τετάρτη το μεσημέρι μπορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου να προσέλθουν στα φαρμακεία για να πάρουν τα δυο τεστ που δικαιούνται. Να μην πάνε στα εφημερεύοντα φαρμακεία. Εμείς έχουμε φροντίσει να λάβουμε τα μέτρα μας όμως δεν είναι δυνατόν όλη η Περιφερειακή Ενότητα να εξυπηρετηθεί από ένα φαρμακείο».

Προβληματισμένοι οι μαθητές

Χαρούμενοι που επέστρεψαν στο σχολείο

Τους προβληματισμούς τους για τα self tests ανέλυσαν στην «ΗΜΕΡΑ» μαθητές του νησιού μας.

«Θέλαμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Κυρίως εμείς της Γ’ Λυκείου, λόγω Πανελληνίων. Νιώθουμε λίγο αδικημένοι και πιστεύουμε ότι τα self test δεν είναι μια καλή λύση» είπε ο πρόεδρος του 15μελους του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου, Διονύσης Φιορεντίνος, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος μαθητής να δηλώσει ότι είναι αρνητικός και να μην είναι. «Τα self tests είναι ένα φιάσκο για τους περισσότερους, γιατί ξέρουμε πολύ κόσμο, και από το σχολείο που απλά έγραψε ότι είναι αρνητικό και ήρθε. Δεν υπήρχε κάποια απόδειξη ότι είναι αρνητικό. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις που δεν θα βάζουν σε κίνδυνο ζωές. Ανησυχούμε και είμαστε σε επιφυλακή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 15μελους του 1ου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, Νίκος Μαρώτης σημείωσε ότι η διενέργεια των τεστ βοηθά τους μαθητές να επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους.

«Πιστεύω ότι τα self tests βοηθούν. Σε συνδυασμό με τα μέτρα που τόσο καιρό παίρνουμε και έχουν γίνει μέρος της ζωή μας, θα πάνε όλα καλά. Επίσης πιστεύω ότι πλέον η κανονικότητα είναι μονόδρομος και πρέπει να τον διασχίσουμε με μεγάλη προσοχή. Πιστεύω, επειδή ζούμε και σε μια κλειστή κοινωνία, πως αν κάποιος ήταν θετικός, θα το δήλωνε».

613 μαθητές και καθηγητές θετικοί εντοπίστηκαν πανελλαδικά

Η κυβέρνηση σημειώνει πως το νόημα της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση των ολιγοσυμπτωματικών και ασυμπτωματικών μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να διακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραλήφθηκαν περισσότερα από 380.000 τεστ μέσα σε τρεις ημέρες και έγιναν 250.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις του πληθυσμού εκπαιδευτικών και μαθητών. Συνολικά 613 μαθητές και καθηγητές -ως επί το πλείστον ασυμπτωματικοί- βρέθηκαν θετικοί με την χρήση των self test και έμειναν στο σπίτι τους.

Αυτή την εβδομάδα θα διατεθούν μέσω των φαρμακείων δωρεάν τεστ σε περίπου 900.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως, για παράδειγμα στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη Δικαιοσύνη.

Βολίμες: 100 rapid tests – 4 θετικά

Έξω από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολιμών πραγματοποιήθηκαν χθες, Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, δωρεάν rapid tests από την Κινητή Ομάδα Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ζακύνθου.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 100 rapid tests και εντοπίστηκαν 4 θετικά κρούσματα.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας

Τρίτη 13/04: 11:00 – 13:00 Έξω από την Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου

Τετάρτη 14/04: 11:00 – 13:00 Πλατεία Σολωμού

Πέμπτη 15/04: ΟΔΑΖ

Παρασκευή 16/04: 11:00 – 13:00 Πλατεία Σολωμού

