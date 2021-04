Σκέρτσος για άνοιγμα σχολείων: Εχουμε ήδη δεκάδες θετικά self test

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου ανοίγουν τα Λύκεια όλης της χώρας με το υποχρεωτικό self test σε μαθητές και καθηγητές και για την εξέλιξη του self testing μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος. Σύμφωνα με όσα είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κ. Σκέρτσος, η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τη δήλωση των αποτελεσμάτων των self test, στα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη να υποβάλλονται οι μαθητές και καθηγητές. «Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής, 35 μαθητές και καθηγητές έχουν βρεθεί θετικοί» τόνισε ο κ. Σκέρτσος, προσθέτοντας πως αν δεν υπήρχε η αυτή η μέθοδος, τότε η διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία, από την πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας τους, θα ήταν δεδομένη.

Για την πορεία της πανδημίας, σχολίασε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχειά εδώ και μερικές μέρες, με την αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου στην κοινότητα και τη σταδιακή αποκλιμάκωση στις εισαγωγές. Επισήμανε πάντως ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί στα όρια του. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, διαβεβαίωσε ότι από τα μέσα Μαΐου, λόγω των εμβολιασμών και του κάλου καιρού, θα πάμε σε ένα οργανωμένο άνοιγμα δραστηριοτήτων οριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι μαθητές και καθηγητές οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να έχουν τη Δευτέρα 12 Απριλίου, πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των Λυκείων τη βεβαίωση αρνητικού self test θα αντιμετωπιστούν με επιείκεια. Παρά το γεγονός ότι η βεβαίωση είναι υποχρεωτική για όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή από τις καθαρίστριες, τους εργαζόμενους στα κυλικεία, έως τους μαθητές και καθηγητές, την πρώτη μέρα θα υπάρξει μια ελαστικότητα καθώς το υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει προφανώς τις δυσκολίες υλοποίησης της διανομής χιλιάδων αυτοδιαγνωστικών τεστ σε ασφυκτικά χρονικά όρια.

Άνοιξε η πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Διαθέσιμη από σήμερα Κυριακή 11 Απριλίου είναι η υπηρεσία της δήλωσης αποτελεσμάτων των self tests και έως 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα του τεστ (θετικό ή αρνητικό) και κατά την προσέλευση στο σχολείο οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, ώστε η επαναλειτουργία των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας από αύριο Δευτέρα 12 Απριλίου να γίνει με ασφάλεια.

Παραμένει η ισχυρή σύσταση για αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, αφού το self test, είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που αφορά κυρίως στην έγκαιρη ανίχνευση ασυμπτωματικών φορέων.

