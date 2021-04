Χαρδαλιάς | «Παραμένει στο βαθύ κόκκινο η Π.Ε. Ζακύνθου»

Παρασκευή σήμερα, 09.04.2021, και όπως κάθε Παρασκευή, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων , Νίκος Χαρδαλιάς ενημερώνει ζωντανά για το πώς «κινείται» στην χώρα μας ο κορονοϊός.

Ο κ. Χαρδαλιάς στην ενημέρωση για το ποιες Περιφερειακές Ενότητες παραμένουν στο βαθύ κόκκινο, ανέφερε για μία ακόμα εβδομάδα τη Ζάκυνθο.

Αναλυτικά τι ειπώθηκε στη σημερινή ενημέρωση:

Μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά, ως συνήθως, οι καθηγητές Παπαευαγγέλου και Μαγιορκίνης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Τον λόγο πήρε αρχικά η Βάνα Παπαευαγγέλου, λέγοντας πως οι μεγάλες πόλεις παρουσιάζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, τονίζοντας πως η ενδοοικογενειακή μετάδοση παραμένει ένα μεγάλο «αγκάθι».

«Να προσέχουμε χωρίς υπερβολές», είπε ακόμα, σημειώνοντας πως την τελευταία εβδομάδα είχαμε πάνω από 3.000 κρούσματα ημερησίως κατά μέσο όρο, όμως έχουν αυξηθεί και τα τεστ. Ο δείκτης θετικότητας έχει παραμείνει σταθερός τις τελευταίες μέρες και μάλιστα παρουσιάζει μια μικρή μείωση.

«Την επόμενη εβδομάδα με τα ατομικά τεστ θα έχουμε περισσότερα κρούσματα αλλά αυτός είναι και ο στόχος, να καταγράφουμε τους ασυμπτωματικούς φορείς», σημείωσε ακόμη, λέγοντας πως 5.500 συμπολίτες μας νοσηλεύονται με κορονοϊό και πως η πληρότητα των εντατικών φτάνει το 85%.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα Λύκεια που ανοίγουν από Δευτέρα, 12.04.2021, υπογραμμίζοντας πως όλες οι κινήσεις «χαλάρωσης των μέτρων» θα γίνεται σταδιακά (σ.σ. δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επαναλειτουργία των Λυκείων).

Νέες περιοχές σε σκληρό lockdown – Ποιες «κατεβαίνουν» επίπεδο

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε τα εξής: «Η επιδείνωση έχει ως αποτέλεσμα με ομόφωνη εισήγηση των ειδικών την ένταξη στο επίπεδο σκληρού Lockdown της Περιφερειακής Ενότητας Κω, του δήμου Ήλιδας».

Κατεβαίνουν, ωστόσο, από το «βαθύ κόκκινο» στο «κόκκινο» από Δευτέρα η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα και μέρος της Φθιώτιδας. Επίσης οι δήμοι Μαντουδίου, Ιστιαίας – Αιδηψού, ο δήμος Κατερίνης, ο δήμος Αστυπάλαιας και ο δήμος Σκιάθου.

Ανοίγουν Λύκεια και λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Και συνέχισε ο Νίκος Χαρδαλιάς: «Από Δευτέρα, 12.04.2021, επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση το ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

Το λιανεμπόριο συνεχίζει την λειτουργία του, αλλά αλλάζει το όριο ατόμων στα καταστήματα, καθώς αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία έχει ως εξής: Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης.

Αποφασίστηκε επίσης η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στην Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν.

