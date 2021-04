Συνεχής παραλαβή self test στη Ζάκυνθο | Α. Βίτσος: “Προτεραιότητα σε καθηγητές και μαθητές λυκείου”

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προμήθεια των self test από τα φαρμακεία όλης της χώρας αλλά και του νησιού μας. Πολύ πιθανό είναι ακόμα και σήμερα να έχουν έρθει στη Ζάκυνθο και να ξεκινήσει η παράδοση τους πρώτα για μαθητές και καθηγητές λυκείου, ωστόσο για να γίνει αυτό, πρώτα θα πρέπει να λειτουργήσει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διάθεση τους.

“Ενώ η αρχική μας πληροφορήσει έλεγε ότι τα self test θα ερχόντουσαν Παρασκευή ίσως είναι διαθέσιμα και σήμερα στη Ζάκυνθο. Απαραίτητο συστατικό είναι να λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διάθεση η οποία τελικά δεν είναι έτοιμη ακόμα και πιθανολογούμε ότι θα είναι έτοιμη την Παρασκευή. Αν δεν λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε στο κοινό τα self test” σημείωσε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου Ανδρέας Βίτσος μιλώντας για το θέμα στην εφημερίδα μας, ενώ τόνισε ότι τα φαρμακεία θα λάβουν αρκετές ποσότητες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη ζήτηση από τον κόσμο. Μάλιστα τόνισε ότι “Το κάθε φαρμακείο θα λάβει 75 ποσότητες rapid test. Θα πρέπει οι πολίτες να προσέρχονται όταν είναι ανοιχτά τα φαρμακεία και όχι όταν διανυκτερεύουν. Οπότε η διάθεση των self test θα γίνει στο κανονικό ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή”.

“Έρχονται σε μονές συσκευασίες”

Ένα ακόμη πρόβλημα που θα δυσκολέψει τους φαρμακοποιούς είναι και οι συσκευασίες που τους δίνονται τα self test. Συγκεκριμένα οι συσκευασίες αυτή τη στιγμή είναι πολλαπλές και θα πρέπει από τα φαρμακεία να κάνουν διπλή δουλειά για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θα τα προμηθευτούν, αφού πρέπει να φτιάξουν μια μονή συσκευασία.

“Ενημερωθήκαμε χθες το βράδυ ότι τα self test είναι σε πολλαπλές συσκευασίες και πρέπει να γίνεται ανασυσκευασία στο φαρμακείο, όμως για λόγους ποιότητας των παρεχόμενων τεστ και για άλλους λόγους θα πρέπει η κυβέρνηση να μεριμνήσει και να είναι σε μονές συσκευασίες” είπε για το θέμα ο κ. Βίτσος, ο οποίος τόνισε ότι τα φαρμακεία του νησιού μας θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να εξυπηρετήσουν σωστά την πελατεία τους.

“Εμείς θα θέλαμε να είναι πιο οργανωμένη αυτή η κατάσταση, παρόλα αυτά θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι δικαιούχοι των self test θα είναι οι μαθητές και καθηγητές λυκείου. Για όλους τους υπόλοιπους πολίτες τους παρακαλούμε να μην προσέρχονται για να ζητήσουν self test. Θα ενημερωθούν από τα ΜΜΕ και μόλις ανοίξει η πλατφόρμα”.

Επίσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι φαρμακοποιοί θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα self test για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πολίτες.

“Είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο θα υπάρχει πρόβλημα ώστε να ενημερωθούν πλήρως για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε εκπαιδευτικό υλικό. Οι βασικές οδηγίες είναι γνωστές περί self test και rapid test λόγω των σπουδών των φαρμακοποιών. Θα γίνει μια επικαιροποίηση και ενημέρωση για τα συγκεκριμένα τεστ και τι διαφοροποιήσεις πρέπει να έχουν από τον γενικό κανόνα” είπε για το θέμα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο οποίος τόνισε για άλλη μια φορά ότι οι φαρμακοποιοί θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, ενώ τονίζει για άλλη μια φορά ότι τα self test θα είναι διαθέσιμα πρώτα για τους μαθητές και τους καθηγητές λυκείου και θα ενημερωθούν οι πολίτες μόλις μπορέσουν και αυτοί να τα προμηθευτούν.

