Self test – Προτεραιότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ενόψει του ανοίγματος των σχολείων

Ο εφοδιασμός των φαρμακείων με self tests ξεκίνησε και έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) διευκρινίζει ότι τα άλλα ΑΜΚΑ θα είναι «κλειστά» και επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθειά των self tests. Επίσης απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες-δικαιούχους να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα φαρμακεία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, για λόγους Δημόσιας Υγείας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, προγραμματίζοντας την προμήθεια των self tests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοικτά.

Το θέμα της διαδικασίας διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διάθεσής τους στους πολίτες, συζητήθηκε σε διαδικτυακή διάσκεψη των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας.

Στόχος της διάσκεψης ήταν να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η διανομή, η κατανομή και επάρκεια των τεστ, ώστε ο πολίτης να μπορέσει να τα προμηθευτεί ανεμπόδιστα και χωρίς προβλήματα.

Πηγή:ΑΠΕ