Φαρμακευτικός Σύλλογος Ζακύνθου | Ναι υπό όρους στην διανομή των Self Test

Υπ. Υγείας: “Τα Φαρμακεία μόνο θα πωλούν αλλά δεν θα διενεργούν”

Α. Βίτσος: “Είμαστε θετικοί εφόσον υπάρχει οργανωμένο σχέδιο”

“Έχουμε σταθεί δίπλα στην κοινωνία με προσωπικό κόστος”

Θέση πήρε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου Ανδρέας Βίτσος σχετικά με το θέμα των selft test τονίζοντας ότι οι φαρμακοποιοί δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι σήμερα για το πώς θα προχωράει η διαδικασία και μόνο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έκανε μια ανεπίσημη ενημέρωση.

Ωστόσο, χθες το απόγευμα απέσυρε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας τη διάταξη που είχε κατατεθεί στη βουλή και έδινε τη δυνατότητα διενέργειας rapid test από τα ιδιωτικά φαρμακεία και την καταγραφή των αποτελεσμάτων τους.

Αυτό μάλιστα που έχει γίνει γνωστό, είναι ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού αγοράς των self test από στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.

“Δεν έχουμε θέμα σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος να κάνουμε την οποιαδήποτε διάθεση self test, εφόσον αυτό είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Όταν λέμε δυνατότητες, εμείς μπορούμε να διαθέσουμε τα self test εφόσον υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και εφόσον αυτό δεν επηρεάσει την πρόσβαση των πολιτών στη φαρμακευτική τους αγωγή. Δηλαδή θα πρέπει τα φαρμακεία να μείνουν λειτουργικά σε όλο το διάστημα που θα διανέμονται τα self test” τόνισε ο κ. Βίτσος, ενώ πρόσθεσε ότι οι φαρμακοποιοί της Ζακύνθου έχουν σταθεί δίπλα στην κοινωνία με προσωπικό κόστος ακόμα και σε εποχές που δεν λειτουργούσε τίποτα άλλο λόγω του κορωνοϊού.

“Υπήρχε εποχή που τον μόνο υγειονομικό επιστήμονα που έβρισκες ήταν οι φαρμακοποιοί. Και σε συνέχεια αυτού θα στηρίξουμε την κοινωνία με όποιον τρόπο μας ζητηθεί, ασχέτως αν πληρωνόμαστε ή το κάνουμε δωρεάν”.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου σημείωσε ότι “Τα μέτρα έτσι όπως τα ανακοίνωσε η κυβέρνηση συνεπάγεται ότι ανά φαρμακείο στη Ζάκυνθο θα πρέπει να μοιραστούν μηνιαίως 4.000 τεστ στο μέσο φαρμακείο, το οποίο εξυπηρετεί 1.000 πολίτες τον μήνα είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος”.

Ο κ. Βίτσος επισήμανε εκ νέου ότι οι φαρμακοποιοί είναι θετικοί να διανείμουν τα τεστ εφόσον γίνει με συντεταγμένο τρόπο, ενώ αναφέρθηκε και στις ενστάσεις που υπάρχουν για το να γίνονται τα τεστ στο φαρμακείο.

“Εκεί που έχουμε σοβαρές ενστάσεις είναι στο να διενεργούνται τα self test στο φαρμακείο. Ο λόγος είναι ότι τα φαρμακεία δεν έχουν ούτε την εκπαίδευση, ούτε τους ανθρώπινους πόρους αλλά ούτε και τους πιστοποιημένους χώρους για να διενεργούνται τα self test ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τόσο αυτών που διενεργούν τα τεστ όσο και των πολιτών που προσέρχονται στα φαρμακεία για άλλο λόγο”.

O κ. Βίτσος ξεκαθάρισε ότι o Φαρμακευτικος Σύλλογος Ζακύνθου είναι αυτόνομος, εκπροσωπείται μόνο από τον Πρόεδρο του και κανέναν άλλον, και εκφράζει τις θέσεις των φαρμακοποιών.

Υπουργειο Υγειας: “Θα διαθέτουν, θα πωλούν αλλά δεν θα διενεργούν”

Με την «νομοτεχνική βελτίωση» στην οποία προχώρησε ο κ. Κοντοζαμάνης στο σχετικό νομοσχέδιο θα δίνεται η δυνατότητα στα φαρμακεία να διαθέτουν rapid test ή self test αλλά δεν θα υποχρεούνται να τα διενεργούν εντός των καταστημάτων τους.

Τα φαρμακεία θα μπορούν να πωλούν τα rapid tests και να διαθέτουν δωρεάν τα self tests, χωρίς όμως να έχουν την υποχρέωση να διενεργούν αυτά τα τεστ, όπως είχε καταρχάς αφήσει να εννοηθεί η προηγούμενη ρύθμιση. Το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της Covid-19 αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή εντός της ημέρας.

Η επίμαχη παράγραφος

Η επίμαχη παράγραφος στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου στην αρχική του εκδοχή είχε ως εξής:

“Ιδιωτικά φαρμακεία δύναται να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φυσικά πρόσωπα. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι η κλινική ευαισθησία για SARS-CoV-2 σε σύγκριση με μοριακό test αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-2, καθώς και η συμπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσματος ένδειξης εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας, εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) που διατίθενται μέσω φαρμακείων, να χορηγείται το δικαίωμα διενέργειας των ελέγχων και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους στους φαρμακοποιούς, καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος”.

Διαγράφεται

Με τη νομοτεχνική βελτίωση διαγράφηκε η πρόβλεψη ότι: “να χορηγείται το δικαίωμα διενέργειας των ελέγχων και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους στους φαρμακοποιούς”, την οποία θα καθόριζε απόφαση του Υπουργού.

Ουσιαστικά οι αλλαγές αυτές έγιναν κατόπιν των έντονων αντιδράσεων των φαρμακοποιών για τη διενέργεια του τεστ στα φαρμακεία καθώς το επιχείρημα το οποίο επικαλούνταν είναι ότι κάτι τέτοιο αποτελεί νοσηλευτική πράξη και θα απαιτούσε πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο