Ο 14χρονος Κεφαλονίτης που θα κάνει το γύρο του νησιού με κανό καγιάκ για να συγκεντρώσει χρήματα για το Νοσοκομείο και την ΕΟΔ

«Λέγομαι Δημήτρης Βερούτης και είμαι 14 χρονών. Μένω στην Κεφαλονιά και μου αρέσουν οι υπαίθριες δραστηριότητες. Το τελευταίο χρόνο με την πανδημία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι για να βοηθήσω το νησί μου, ιδιαίτερα το νοσοκομείο που στο παρελθόν είχε χρειαστεί να νοσηλευτώ αλλά και την Εθελοντίκη Ομάδα Δασοπυρόσβεσης Λειβαθούς (ΕΟΔ) που είμαι εθελοντής. Ως λάτρης της υπαίθρου και της θάλασσας σκέφτηκα να συνδυάσω την άσκηση με την φιλανθρωπία. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισα να κάνω το γύρο της Κεφαλονιάς με κανό καγιάκ έχοντας στόχο να συγκεντρώσω χρήματα για να βοηθήσω το τόπο μου».

«My name is Dimitris Veroutis and I’m 14 years old. I live in Kefalonia and I love outdoor sports. In the last year the COVID pandemic has created many difficulties in our society, making me want to help my island. Specifically the local hospital which in the past I had to be admitted due to an injury but also the local volunteer fire fighters (EOD) for who I’m a volunteer are both in need of help. As an admirer of nature and the sea I thought to combine sports with philanthropy, thus deciding to paddle around the whole circumference of Kefalonia on a kayak canoe with the ultimate goal to raise funds for my community. Stay tuned for further information».

πηγή & φωτό: inkefalonia.gr