Ο Δυτικός Αξονας Ενωμένος| Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος-Ηπειρος-Ιόνια Νησιά

Προχωρά η συνεργασία των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου στο πλαίσιο της πρότασης που έχει υποβληθεί και έχει αξιολογηθεί με πολύ υψηλή βαθμολογία στην χώρα μας για να αξιολογηθεί πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δημιουργία Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs), στα πλαίσια του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027».

Η πρόταση της ΠΔΕ με τους 14 ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και συλλογικούς φορείς τους οποίους συντονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, προχωρεί στην διεύρυνση της γεωγραφικής της επιρροής αγκαλιάζοντας σχεδόν όλο τον δυτικό άξονα της χώρας και βάζει θεμέλιο λίθο σε ένα ευρωπαϊκό και τεχνολογικό όνειρο της περιοχής.

Παράλληλα προχωρούν και σε διεθνείς συνεργασίες με άλλους ψηφιακούς κόμβους στην Ευρώπη. Η Πάτρα και όλη η ΠΔΕ έχει όλα τα αξιολογικά προσόντα και τις προϋποθέσεις και διεκδικεί ένα ρόλο που της αξίζει πανευρωπαϊκά πλέον.



Τι είναι οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής τεχνολογίας

Στη δημιουργία έως 13 Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Τεχνολογίας προχωρά η χώρα μας, συμμετέχοντας στο δίκτυο που σχεδιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027) που εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο κέντρων καινοτομίας (EDIHs), μη κερδοσκοπικού σκοπού, που θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, αλλά και τον δημόσιο τομέα, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στόχος είναι, μέσω του Δικτύου των EDIHs, να ενισχυθούν οι δυνατότητες της ΕΕ στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, στον πυρήνα των Κόμβων Ψηφιακής Τεχνολογίας αναμένεται ότι θα είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας ή ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα που παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η σύμπραξη (κόμβος) θα πρέπει να περιλαμβάνει φορείς με εμπειρία σε ανάπτυξη επιχειρήσεων, καινοτομία στον δημόσιο τομέα και εκπαίδευση καθώς και άλλους φορείς, όπως καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, εμπορικά επιμελητήρια, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, ενώσεις βιομηχανιών, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης κ.ο.κ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του προγράμματος, οι Κόμβοι θα αποτελέσουν «καταστήματα μιας στάσης” για τις επιχειρήσεις και θα παρέχουν υπηρεσίες όπως:

– Δοκιμή πριν από την επένδυση (Test before invest)

– Δεξιότητες και κατάρτιση (Skills and training)

– Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων (Support to find investments)

– Οικοσύστημα Καινοτομίας και δυνατότητες δικτύωσης (Innovation ecosystem and networking opportunities)

Η διαδικασία της επιλογής

Τα EDIHs προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν (υπό τη μορφή επιχορήγησης για περίοδο 3 έως 7 ετών) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη μέλη. Η επιλογή των ελληνικών κόμβων έγινε με διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποίησαν οι γενικές γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας. Όσοι επιλέγησαν,θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ξεκινήσει, με στόχο μέσα στην επόμενη χρονιά να υπάρχει τουλάχιστον ένας κόμβος σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027), οι όροι του οποίου, ο τρόπος εφαρμογής του και ο συνολικός του προϋπολογισμός θα εξειδικευτούν με την οριστικοποίηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

πηγή: www.capital.gr