Στα όρια της Ηθικής Παρενόχλησης το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και οι εμμονικοί υποστηρικτές του. Του Νίκου Γράψα

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου.

Στα όρια της Ηθικής Παρενόχλησης

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί του όρου «ηθική παρενόχληση», «mobbing».

Η ηθική παρενόχληση θεωρείται μία από τις σοβαρότερες μορφές παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με δυσμενείς επιπτώσεις στα άτομα που υπόκεινται σε αυτήν, αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον (Zapf, 1999, Sandvick et al., 2008). Ο Leymann ορίζει ως ψυχική τρομοκρατία ή ηθική παρενόχληση (mobbing) στον εργασιακό χώρο μια κοινωνική διάδραση κατά τη διάρκεια της οποίας, ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι αποσκοπούν στο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους και να καταστήσουν αδύναμο ένα άλλο άτομο με τη χρήση πολλών και διαφόρων εχθρικών, αντιδεοντολογικού χαρακτήρα, τρόπων. Το άτομο στιγματίζεται και θυματοποιείται.

Η παρενόχληση αφορά σε μεγάλης συχνότητας ενέργειες (με στατιστικούς όρους, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) και για μακρύ χρονικό διάστημα (τουλάχιστον για ένα εξάμηνο). Εξαιτίας της επαναληπτικότητας και της διάρκειας της επιθετικής συμπεριφοράς, ο αντίκτυπος για τον εργαζόμενο είναι σημαντικός σε ψυχολογικό, ψυχοσωματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η βασική διάκριση ανάμεσα στην «ηθική παρενόχληση» και την απλή «σύγκρουση», έγκειται στη συχνότητα και τη διάρκεια των πράξεων και όχι στο τι αφορούν και πως έγιναν οι πράξεις αυτές.

Οι σχεδόν καθημερινές και επί μακρόν επιθετικές ενέργειες, συντελούν στην ψυχολογική αποσταθεροποίηση του εργαζομένου και στην απώλεια της αυτοπεποίθησής του ως προς την επαγγελματική του ικανότατα. Αποδυναμωμένο και ανήμπορο να υποστηρίξει τον εαυτό του το άτομο, οδηγείται σε πλήρη περιθωριοποίηση στον χώρο της εργασίας του και ο κίνδυνος για την αποπομπή ή αποχώρησή του από αυτή είναι υψηλός. Άλλες φορές, το ίδιο το άτομο εξαιτίας της ψυχολογικής βίας στην οποία υπόκειται, οδηγείται στην παραίτηση από την εργασία του.

Έργα και Ημέρες της παρενόχλησης του ΥΠΑΙΘ

1.Απουσία υγειονομικής προστασίας

2. Εξίσωση πτυχίων πανεπιστημίων – κολλεγίων.

3. Τοποθέτηση (προσωρινή !)στελεχών εκπαίδευσης χωρίς κρίσεις .

4. Εκμετάλλευση της πανδημίας για μέτρα αστυνόμευσης στα πανεπιστήμια .

5. Κατάργηση των τεχνών και κοινωνικών επιστημών στο Λύκειο .

6. Εφαρμογή , χωρίς προετοιμασία και επιμόρφωση , της τηλεκπαίδευσης.

7. Επιμονή για τηλεδιαγωνίσματα , αλλά τελικά , αναβολή ακόμη και των ετήσιων προαγωγικών εξετάσεων!…

8. Μεθοδεύσεις με ηλεκτρονική ψηφοφορία και , τελικά, 90% αποχή , για τα υπηρεσιακά συμβούλια.

9. Παγούρια, μάσκες-σεντόνια ή μάσκες που δεν έφτασαν ποτέ !

10. Απόπειρα για κάμερες στις τάξεις και μεταμεσονύχτιες εγκύκλιοι κατά παράβαση της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

11. Αξιολόγηση εν μέσω πανδημίας με κλειστά σχολεία, εκφοβισμούς και, τελικά , αποχή των εκπαιδευτικών, 90%!

12. Επέκταση του σχολικού έτους για..ψυχολογική τόνωση των μαθητών!

Η κάθετη ή κατιούσα παρενόχληση

Αφορά στην παρενόχληση που πραγματοποιείται από ένα ανώτερο ιεραρχικά άτομο, προς ένα ή περισσότερα κατώτερα στην ιεραρχία άτομα. Χαρακτηριστικό αυτής της μορφής παρενόχλησης είναι η δυσκολία διάκρισης ανάμεσα στα προνόμια των ιεραρχικά ανώτερων, δηλαδή στο δικαίωμά τους να ασκούν το διευθυντικό τους καθήκον, και στην κατάχρηση της εξουσίας που πηγάζει από τη θέση αυτή και η οποία εκδηλώνεται με εκφοβιστικού κι επιθετικού τύπου συμπεριφορές. Έτσι, συναντάται συχνά το φαινόμενο ο προϊστάμενος να καταχράται την εξουσία της θέσης του, να λειτουργεί αυθαίρετα παραβιάζοντας συχνά κανόνες δικαίου, με αποτέλεσμα να προκαλεί στον υφιστάμενό του μεγαλύτερη αίσθηση αποδυνάμωσης και ψυχολογικής πίεσης.

Ο εργαζόμενος, βέβαια, που υφίσταται ηθική παρενόχληση προστατεύεται από το Σύνταγμα, και συγκεκριμένα, τις γενικότερες διατάξεις περί προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1), της προσωπικής του ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1), και του δικαιώματός του στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1).

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και το Εργατικό Δίκαιο, η ηθική παρενόχληση που συντελείται από προϊστάμενο σε υφιστάμενο, συνιστά διάκριση καθώς παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης κι έχει ως αποτέλεσμα τη δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου. Ακόμη, κάθε συναισθηματική ή ψυχολογική κακοποίηση αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας του ατόμου και συνιστά ηθική βλάβη σε βάρος του.

Δεν πρόκειται οι εκπαιδευτικοί να καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια.

Θα επικρατήσει το δίκαιο και η λογική.