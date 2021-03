«All you want is Greece»: Το στοίχημα του τουρισμού ξεκινάει τον Μάιο

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα μετά από ένα χρόνο πανδημικής κρίσης, η επανεκκίνηση του τουρισμού με τρόπο ασφαλή, αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, να ανοίξει τις τουριστικές πύλες της χώρας στις 14 Μαϊου, ενώ εξετάζεται το πιλοτικό άνοιγμα -κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Απριλίου- με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, όπως το Ισραήλ.

Η Ελλάδα ήταν ήδη ο πιο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός το καλοκαίρι του 2020. Οι χαμηλοί δείκτες μόλυνσης από τον COVID-19, συνέβαλαν στην επιτυχία της χώρας στην οποία ταξίδεψαν το 2020 συνολικά 7,4 εκατ. τουρίστες, έναντι των 31,3 εκατ. το 2019.

Ωστόσο, όπως σημείωσε το Reuters προ ημερών, «η εθνική οικονομία, έστω και υπό τις ακραίως αντίξοες συνθήκες τις οποίες δημιούργησε η πανδημία, ωφελήθηκε με έσοδα από τον τουρισμό ύψους 4 δισ. ευρώ».

«All you want is Greece»

Για τη φετινή χρονιά στόχος είναι -μεταξύ άλλων- η επέκταση της τουριστικής περιόδου τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, με τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού το 2021, να δέχεται ήδη ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Με σύνθημα «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα») το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού θα περιλαμβάνει πρώτα απ’ όλα πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

H Ελλάδα σύντομα θα υποδέχεται ταξιδιώτες με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με αρνητικό τεστ κορωνοϊού ή με θετικό τεστ αντιγόνων και μόνον οι θετικοί στον κορωνοϊό τουρίστες θα υποχρεώνονται να παραμείνουν σε καραντίνα.

Φούρνοι, Χάλκη, Σύμη, Ερεικούσσα και δεκάδες ακόμα μικροσκοπικά νησιά, με λιγότερους από 1.000 κατοίκους στο Αιγαίο και το Ιόνιο, βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής των αρχών για τα COVID-free νησιά.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης επιβεβαιώνει ως χρονικό ορόσημο για το επίσημο άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού την 14η Μαΐου 2021, αναφέροντας ότι «είμαστε σχετικώς βέβαιοι ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι ασφαλής, καθώς θα έχουμε ως συμμάχους τον καλό καιρό και την πρόοδο των εμβολιασμών.

«Το μόνο που μπορούμε να πούμε προς το παρόν με σιγουριά είναι ότι το 2021 θα αποδειχθεί καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά».

Για το ζήτημα της υιοθέτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του «Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού» για τους ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβάλει, ήδη από τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Θεοχάρης τονίζει:

«Εάν η Ευρώπη εξακολουθήσει να καθυστερεί, διακινδυνεύει να χάσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιδείξει τον ηγετικό της ρόλο σε οικουμενικό επίπεδο. Θα πρέπει να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δε νομίζω ότι το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσης. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση από όλες τις χώρες ώστε το πιστοποιητικό να καθιερωθεί το συντομότερο δυνατόν».

Οι «Covid-Free» προορισμοί

Ευοίωνες θεωρούνται οι προοπτικές για τον τουρισμό στα μικρά νησιά της χώρας λόγω του καθολικού εμβολιασμού των κατοίκων τους.

Αύξηση επισκεψιμότητας προσδοκάνε οι νησιωτικοί προορισμοί, στους οποίους οι εμβολιασμοί κατά του Covid έχουν αγγίξει το 100% του πληθυσμού και ήδη έχουν συμπεριληφθεί στη διεθνή τουριστική ειδησεογραφία ως «Covid-Free» τουριστικοί προορισμοί για το φετινό καλοκαίρι.

Καστελόριζο, Μεγανήσι, Κάστος, Θύμαινα, Ψαρά, Κάλαμος, Φούρνοι και Οινούσσες είναι οι νησιωτικοί προορισμοί κάτω των 1.000 κατοίκων που έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός.

Την πρώτη δόση εμβολίου για τον κορωνοϊό έχουν ολοκληρώσει τα νησιά Ερεικούσσα, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Γαύδος, Χάλκη, Μαθράκι, Λειψοί, Οθωνοί, Τήλος και Αρκοί.

Τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, όπως έχουν προγραμματιστεί στο σχέδιο εμβολιασμού «Ελευθερία» είναι: Δονούσα, Ελαφόνησος, Σαρία, Κίμωλος, Άνω Κουφονήσι, Ηρακλειά, Ψαρά, Θύμαινα, Τέλενδος, Φολέγανδρος, Θηρασιά, Τριζόνια, Ανάφη, Σίκινος, Ψέριμος, Αμμουλιανή, Άγιος Ευστράτιος, Π. Τρίκερι, Σχοινούσα, Γυαλί, Αντικύθηρα, Περιστέρα, Αντίπαξοι, Μαράθι, Δοκός, Καλόλιμνος, Φαρμακονήσι.

