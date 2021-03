Κωνσταντίνος Καποδίστριας – Αντιπεριφ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: «Η Ζάκυνθος στην Ευρώπη με τα «φτερά» του Interreg»

Σε πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες λόγω της πανδημίας του covid-19 η Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επικεφαλής της οποίας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, κατάφερε να ανταποκριθεί σε πολλές προκλήσεις και σήμερα να παρουσιάζει μια σειρά από δράσεις και έργα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Δράσεις που συμφωνήθηκαν από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, γίνονται τώρα έργο και θα συνεχίσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά στο μέλλον.

“Ξεπεράσαμε αρκετά εμπόδια όπως η έλλειψη προσωπικού, δείξαμε ότι υπάρχει συνέχεια στις εδαφικές συνεργασίες της Περιφέρειας μας και με πολύ προσωπική εργασία δρομολογήσαμε και νέα έργα που αναδεικνύουν το περιεχόμενο και το όραμα της Αντιπεριφέρειας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της Περιφερειάρχη μας κ. Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου” αναφέρει ο κ. Καποδίστριας, ενώ για το γεγονός πως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιεί συνολικά 15 έργα για τα Ιόνια Νησιά στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας προσθέτει “Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία (ordinary Call) 5 έργα προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και στο πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία (στρατηγικά έργα) 5 έργα προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. Στο Πρόγραμμα Ελλάδα- Αλβανία (ordinary call) υλοποιείται ένα έργο με αντικείμενο τον πολιτισμό, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και στο πρόγραμμα Ελλάδα- Αλβανία (στρατηγικά έργα) 3 έργα με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ, με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση του περιβάλλοντος”.

Επειδή αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει, το Interreg είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφέρεια. Ως μοναδικό μέσο συνεργασίας, χρηματοδοτούμενο απευθείας από Ευρωπαϊκά κονδύλια συνοχής, το Interreg επιτρέπει στις περιφέρειες της Ευρώπης να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και κατάθεση κοινών προτάσεων. Τα έργα του Interreg δείχνουν στην πράξη ότι τα σύνορα δεν είναι κατ’ ανάγκη εμπόδια, αλλά μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για ανάπτυξη και επιτυχή συνεργασία.

Τα έργα που αφορούν έμμεσα ή άμεσα την Ζάκυνθο είναι τα παρακάτω:

OCTaNE – “Open City TechNology Enabler”

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών, μέσω της δημιουργίας μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, που θα επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στα νησιά μας, σαν να είναι σε «ανοιχτό» μουσείο.

Σε επιλεγμένα σημεία θα υπάρχουν πινακίδες με ειδικούς κωδικούς που με την βοήθεια του κινητού του ο επισκέπτης θα βλέπει πληροφορίες του επιλεγμένου μνημείου. Το έργο λήγει το 2021

CIAK – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area

Το έργο CIAK στοχεύει στην προώθηση της αξιοποίησης των εμπλεκόμενων περιοχών που συμμετέχουν σε αυτό, υλοποιώντας διακρατικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξιοποίηση της εικόνας αυτών των περιοχών. Ο σκοπός του έργου είναι να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών μας για να προσελκυσθούν παραγωγοί που επενδύουν στην κινηματογραφική βιομηχανία. Με δική της πρωτοβουλία και απόφαση η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χρηματοδότησε κατ’ αρχή την δημιουργία γραφείου Film Office (Εξυπηρέτησης Οπτικοακουστικών μέσων) στην Κέρκυρα με σκοπό να γίνουν αντίστοιχα σε όλα τα νησιά μας. Το έργο λήγει το 2021.

CREATIVE HUB’s /Holistic networking of creative industries via incubation

Είναι η δημιουργία ενός στούντιο ηχοληψίας στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Ζακύνθου.

Υπάρχουν 2 συνεχόμενες σχολικές αίθουσες 100τ.μ και οι οποίες θα διαμορφωθούν κατάλληλα

Εκτός άλλων η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτεί την αγορά εξοπλισμού όπως πολυκαναλικό σύστημα, ηχητικό σύστημα ελέγχου οθόνης, συστήματα ψηφιακής εγγραφής, πιάνο και άλλα μουσικά όργανα.

Ενδεικτικές δράσεις που θα ακολουθήσουν είναι:

Η Δημιουργία Ομάδων Πολιτιστικών Φορέων (Clusters) που θα υποστηρίζει την Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία, η υποστήριξη καλλιτεχνών και η υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων

Τελικός στόχος του προγράμματος είναι να γίνει μια θερμοκοιτίδα νέων μουσικών ιδεών και συνεργασιών. Το έργο λήγει το 2022 και ο προϋπολογισμός του είναι 700.000 ευρώ.

BEST / Integrated Environmental Management – Completion of tourist infrastructures in order to promote biodiversity.

Αξιοποίηση και χαρτογράφηση περιπατητικών μονοπατιών, καταγραφή και αποθήκευση σπόρων των ντόπιων ποικιλιών, παρεμβάσεις και δημιουργία παρατηρητηρίων στη περιοχή Natura, εξοπλισμός Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, Υποστηρικτικός εξοπλισμός υπηρεσιών και Περιβαλλοντικών Κέντρων

Το έργο λήγει το 2022

WASTE RREACT- “Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities

Το έργο στοχεύει στην διαχείριση στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων ,δημιουργία Πράσινου σημείου ανακύκλωσης και προμήθειας κάδων και τη Ζάκυνθο.

Το έργο λήγει το 2021 και ο προϋπολογισμός του είναι 80.000 ευρώ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ που αρχίζουν το 2021

“COOFHEA”

Συμβάλαμε ουσιαστικά στην ένταξη των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Πρόγραμμα Interreg ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ για την απόκτηση εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας με ακρωνύμιο “COOFHEA” με χρηματοδότηση για το Νοσοκομείο Ζακύνθου για προμήθεια εξοπλισμού το ποσό των 200.000 ευρώ

“PRONACUL”

Στο πρόγραμμα ADRION εντάξαμε πρόσφατα μία επιπλέον πρόταση πολιτιστικών συνεργασιών της μακρο -Περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου με προϋπολογισμό 170.000 ευρώ.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με σκοπό την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα επικεντρωθεί στην ανάδειξη των περιοχών Unesco για την πόλη της Κέρκυρας, καθώς και στην ανάδειξη των περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 στην Π.Ε. Ζακύνθου.

AITHER

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η υλοποίηση μιας σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής για τη βιοποικιλότητα και την πολιτική προστασία

Αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος τεχνολογίας και επικοινωνιών με Drone για τον έλεγχο εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών με έμφαση στη συλλογή πληροφοριών είτε σε τακτική βάση είτε σε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Την ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής για τη βιοποικιλότητα και την πολιτική προστασία που βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο για συλλογή δεδομένων , αισθητήρες χαμηλού κόστους σε πολλές τοποθεσίες που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτιωμένη παρατήρηση εκτεταμένων γεωγραφικών περιοχών, ταχύτερα εξαγωγή δεδομένων, έγκαιρη παρέμβαση.

Καθώς και την ανάπτυξη του ρόλου και της συμμετοχής των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων, βοηθώντας τους να γίνουν σχεδιαστές, παραγωγοί και τελικοί χρήστες νέων έξυπνων τεχνολογιών παρακολούθησης μόλυνσης περιβάλλοντος στην περιοχή τους. Η Διεθνής αυτή καινοτόμα δράση εμπλοκής και ευαισθητοποίησης των πολιτών (FAB-LAB) θα είναι το πρώτο στα Ιόνια Νησιά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000 ευρώ

Το 2020 υπήρξε πολύ δύσκολη χρονιά προφανώς και για τις Ευρωπαϊκές δημόσιες σχέσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς η πανδημία της Covid-19 οδήγησε στην ακύρωση σχεδόν όλων των δια ζώσης εκδηλώσεων και συναντήσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί φορείς και εταίροι, (CPMR, EUSAIR, INTERREG) με τους οποίους συνεργαζόμαστε, κατόρθωσαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, με αποτέλεσμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 να διεξαχθεί μια πληθώρα διαδικτυακών συναντήσεων, με ατζέντα τον σχεδιασμό του 2021 -2027.

Ο ρόλος της Αντιπεριφέρειας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι να συμμετάσχει σε αυτό τον σχεδιασμό, να προτείνει και να διεκδικήσει το καλύτερο για τα νησιά μας.

Είμαστε αυτοδιοίκητοί, ρόλος μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών των νησιών μας, το όραμα και η υλοποίηση του…

Ας περιοριστούμε σε αυτό, είναι ήδη πολύ ψηλός και μεγάλος στόχος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

CPMR

Το CPMR αναδεικνύει τη σημασία που έχει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική συνοχής η οποία πρέπει να εκφράζεται στους στόχους, αλλά και στον προϋπολογισμό της Ένωσης και να περιλαμβάνει αρμονικά την τοπική ανάπτυξη, την διασυνδεσιμότητα των περιφερειών, την άρση απομόνωσης και την προσβασιμότητα για όλες τις περιοχές.

“Οι αρχές αυτές πρέπει να υπηρετούνται από την Ευρώπη, αλλά και τις εθνικές πολιτικές και αφορούν ιδιαίτερα στις ανάγκες των νησιών. Το CPMR στο οποίο μετέχουμε, είναι διαχρονικά σημαντικό εργαλείο για την προώθηση αυτών των ζητημάτων, αλλά πρέπει να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνσή, για την λήψη αποτελεσματικών μέτρων. Εκτός από τους πόρους χρειαζόμαστε και ένα ευρωπαϊκό ισοδύναμο για τα νησιά και τους κατοίκους τους”.

EUSAIR

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της Αδριατικής και Ιονίου ανέπτυξαν από κοινού την Στρατηγική που αφορά σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος με στόχο να επωφεληθούν τόσο οι χώρες της περιοχής όσο και η Μακροπεριφέρεια αυτή στο σύνολό της.

