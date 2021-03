Θεοχάρης: «Ανοίγει στις 14 Μαΐου ο Τουρισμός» – Με σύνθημα «All you want is Greece»

Στις 14 Μαίου εφόσον το έχουν επιτρέψει οι επιδημιολογικές συνθήκες θα ανοίξει τις τουριστικές της πύλες η Ελλάδα με μότο «όλα όσα θέλεις είναι η Ελλάδα» (all you want is Greece).

Αυτό ανακοίνωσε πριν λίγο ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης στην αρχική του παρουσίαση στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB Berlin, της έκθεσης που παραδοσιακά αποτελεί βαρόμετρο ενόψει του ανοίγματος της τουριστικής αγοράς και που φέτος πραγματοποιείται ψηφιακά λόγω της πανδημίας.

«Είμαστε κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι. Είμαστε έτοιμοι» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης σημειώνοντας ότι οι ημερομηνίες που δίνει είναι ενδεικτικές καθώς όλα εξαρτώνται από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Βάσει του προγραμματισμού του υπουργείου, η Ελλάδα προσανατολίζεται να ανοίξει τις πύλες της στις 14 Μαΐου, ενώ μέχρι τότε σταδιακά θα αίρονται οι ισχύοντες περιορισμοί.

Στις αρχές Απριλίου θα δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων του τουρισμού τα οποία φέτος ενσωματώνουν όλη την εμπειρία από την περασμένη χρονιά, τόσο με την Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και με χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στον πληθυσμό, όπως το Ισραήλ.

Η είσοδος στη χώρα θα εξασφαλίζεται με τρεις τρόπους:

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Την ύπαρξη αντισωμάτων.

Την ύπαρξη αρνητικού τεστ Covid-19.

Παράλληλα θα γίνονται και τυχαία δειγματοληπτικά τεστ στις εισόδους της χώρας, όπως πέρυσι, τα οποία θα είναι rapid εξασφαλίζοντας γρήγορο αποτέλεσμα και μικρότερη ταλαιπωρία. Ο υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι συγκριτικά με πέρυσι, έχουμε δύο μεγάλα όπλα, το ένα είναι το εμβόλιο και το δεύτερο τα rapid tests, ενώ προσέθεσε ότι έχει ενδυναμωθεί κάθε σημείο της χώρας και κάθε νησί, ενώ έχουν επικαιροποιηθεί όλα τα περσινά πρωτόκολλα. Διευκρίνισε επίσης ότι και φέτος – όπως και πέρυσι – κάθε ιατρικό έξοδο τουρίστα που θα σχετίζεται με κορονοϊό, θα καλύπτεται από την Ελλάδα.

«Δε θα υπάρχει καμία εξαίρεση» σημείωσε τονίζοντας ότι και όσον αφορά τις υποχρεώσεις όπως την απαραίτητη χρήση μάσκας ό,τι ισχύει για τους Ελληνες θα ισχύει και για τους τουρίστες.

Αναφορικά με τους εργαζομένους στον κλάδο του τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει προτεραιοποίηση στη διαδικασία του εμβολιασμού και θα είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων. Παράλληλα θα συνεχίζονται τα συχνά τεστ για τους απασχολούμενους στην τουριστική βιομηχανία.

