Μήνυμα της Επιτροπής γυναικείας επιχειρηματικότητας Ζακύνθου για την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας!

«Η Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ημέρα αγώνων για την κατάκτηση των αυτονόητων, ισονομία, ελευθερία, εκπαίδευση, μη βία, θα ήθελε να χαιρετήσει όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες και μη του νησιού μας, που η κάθε μία αγωνίζεται καθημερινά, σε πολλαπλά επίπεδα.

Με δεδομένη την ιστορικά «παγωμένη» περίοδο της πανδημίας, κάνουμε γνωστό πως, εχουμε σαν επιτροπή προχωρήσει σ’ έναν σχεδιασμό δράσεων που θα ανακουφίσουν την γυναίκα- επιχειρηματία- μητέρα και επιστήμονα και ευχόμαστε σύντομα να καταφέρουμε να τον κάνουμε πράξη με επιμέρους δραστηριότητες ανα τομέα.

Ως τότε να σας ευχηθούμε υγεία και υπομονή, και να θυμίσουμε ότι μετά από κάθε τρικυμία ακολουθεί η νηνεμία!

Χρόνια πολλά, υπέροχα πλάσματα γυναίκες.

The committee of women Entrepreneurship of the Chamber of Zákynthos, of the occasion of International Women’s Day, would like to greet you all!!

Women’s day is a day of struggle for self determination, equality, freedom, education and above all, against any type of violence!

We’re going through a hard time but we patience and visions we will get over it!»

