Λόγω της πανδημίας – Το 35% των εργαζομένων αλλάζει καριέρα

Από το φως της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών και λοιπών επιπτώσεων που την συνοδεύουν, το 35% των εργαζομένων προσανατολίζεται σε αλλαγή καριέρας κατά τους επόμενους 12 μήνες, όπως αποκαλύπτει έκθεση υπό τον τίτλο: «Securing the Future of Work» της Kaspersky. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 8.000 εργαζόμενοι σε μικρές και μεσαίες εταιρείες (με όχι περισσότερους από 250 υπαλλήλους) από περίπου 20 χώρες.

Τα δύο μεγαλύτερα κίνητρα για την επιθυμία αλλαγής καριέρας των ερωτηθέντων ήταν η φιλοδοξία για λήψη υψηλότερου μισθού (49%) και η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (41%).

Παρά τις αβεβαιότητες στην αγορά εργασίας, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν τις φιλοδοξίες τους. Ενώ σχεδόν ένας στους δύο θα προτιμούσε να παραμείνει στην τρέχουσα θέση του (48%), πολλοί εξακολουθούν να αισθάνονται τολμηροί να αναδιαμορφώσουν τις εργάσιμες ημέρες τους ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στην προσωπική τους ζωή. Εν μέσω lockdown και τηλεργασίας, είχαν επίσης περισσότερο χρόνο να σκεφτούν τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν καινούριες.

Όποια κατεύθυνση κι αν επιλέξουν, το μεγαλύτερο κίνητρο για να δοκιμάσουν μια νέα δουλειά είναι να επιτύχουν καλύτερο μισθό (49%). Η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι ο δεύτερος συχνότερος λόγος, παρακινώντας το 41% των ερωτηθέντων. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τη χαρά να περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι με την οικογένεια, καθώς και να επιδιώκουμε προσωπικά ενδιαφέροντα και χόμπι. Οι εργαζόμενοι μπορεί να θέλουν να διατηρήσουν αυτήν την ευκαιρία.

Μετά τον μισθό και την προσωπική άνεση, η αναζήτηση ενός ρόλου που αξίζει τον κόπο και είναι πιο ουσιαστικός είναι ο τρίτος πιο σημαντικός λόγος (35%). Ίσως τα γεγονότα του 2020 να επιτρέψουν στους εργαζόμενους να επανεξετάσουν την τρέχουσα εργασία τους και να συνειδητοποιήσουν την αξία του χρόνου τους και σε τι θέλουν να τον ξοδεύουν.

«Αναθεωρώντας τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους, οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν μια νέα εργασιακή πραγματικότητα. Είτε αλλάξουν δουλειά είτε παραμείνουν στους τρέχοντες ρόλους τους, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα οφέλη της τηλεργασίας και τις ανέσεις που αυτή έχει φέρει. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν, να μάθουν να είναι ευέλικτοι και να εργάζονται εξυπνότερα. Και, φυσικά, πρέπει να οργανώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον και να αναλάβουν την ευθύνη για την αξιοπιστία και την ασφάλειά του. Σε τελική ανάλυση, αυτό μπορεί ακόμη και να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα μάτια των εργοδοτών», σημειώνει ο Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing στην Kaspersky.

Πηγή:ΑΠΕ