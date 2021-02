«Ελλάδα – Τουρκία: Θεωρία και στρατηγική αποτροπής»| Μια παραδειγματική επιστημονική παρέμβαση δια χειρός Δ. Τσιριγώτη

Γράφει ο Βασίλης Αθ. Μούτσιος

Κοινωνιολόγος – Δημοσιογράφος

“Ελλάδα -Τουρκία || Θεωρία και Στρατηγική Αποτροπής: Η κρίση του 1976, του Μαρτίου του 1987, των Ιμίων του 1996”, -Εκδόσεις “Ποιότητα”- τιτλοφορείται το βιβλίο που με ιδιαίτερη χαρά έλαβα πριν απο μερικές ημέρες δια χειρός του συμπατριώτη μας Διονύση Τσιριγώτη, Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι η προβληματική των Ελληνο -Τουρκικών σχέσεων, που συγκροτούν ένα στρατηγικής σημασίας ζήτημα συνυφασμένο με την πολιτική και πολιτισμική ύπαρξη και θεώρηση, εκτείνεται πολύ πέρα από τα γνωστά θέματα. Για κάποιον που αγνοεί το ιστορικό και κοινωνικό περιεχόμενο της ελληνοτουρκικής αντιμαχίας, είναι αδύνατο να γίνει κατανοητό το πρόβλημα και η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει.

Ωστόσο, το πόνημα του Διονύση Τσιριγώτη αδιαμφισβήτημα αποτελεί μία παραδειγματική επιστημονική παρέμβαση σε ένα κρίσιμο ζήτημα που δεν έχει πάψει με τις εξάρσεις και τις υφέσεις του να μας απασχολεί εδραζόμενο στην αέναη και σταδιακά κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα σε Αιγαίο και Κύπρο. Κατάπληκτος ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι η διάταξη των σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων παραμένει αναλλοίωτη για αιώνες μέχρι τις μέρες μας. Ο συγγραφέας παρέχει μια σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου, και προσδίδει νόημα και περιεχόμενο, δίχως μισαλλοδοξία και πάθος, αλλά με τη νηφαλιότητα και τη σιγουριά που παρέχει η βαθιά και στέρεη γνώση.

Ανεξαρτήτως του εαν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την ερμηνευτική του μελέτη, σαφως και επιβάλλεται να την χαρακτηρίσει ως εξαιρετική, διότι στοχεύει σε ένα διπλό στόχο.

Αφενώς περιέχει μία στέρεη ολιστική προσέγγιση μιας σειράς κεντρικών ερωτημάτων της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής ανάλυσης που συνέχονται με τα αίτια-αιτιατά των διακρατικών απειλών και τη χρήση ένοπλης βίας στο διεθνές σύστημα.

Αφετέρου, μέσα από μια συγκριτική περιπτωσιολογική ανάλυση των ελληνοτουρκικών κρίσεων της εικοσαετίας 1976-1996, επιτυγχάνεται ένας μεθοδικός πραγματολογικός έλεγχος σημαντικών διερωτήσεων.

Μέσα απο την επιχειρηματολογία του καταγράφει τις δυναμικές που αναπτύσσονται κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών, τις διαφορετικές συνθήκες που δύναται να ενισχύσουν ή να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και την ισορροπία στις διακρατικές τους σχέσεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταδείξει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που λειτουργούν διαμορφωτικά ως προς την πρόταξη λυσιτελών πολιτικοστρατηγικών συμπεριφορών για τις κυβερνήσεις και όσους λαμβάνουν αποφάσεις με αντικειμενικό στόχο τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων.

Όντως, ο συγγραφέας εξετάζει το διακύβευμα της μελέτης του μέσα από την εφαρμογή της στρατηγικής εξαναγκαστικής διπλωματίας, με την προσφιλή χρήση των τακτικών των παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, των δεσμεύσεων ευμεγεθών θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο και στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) και τη χρήση της διπλωματίας των πλωτών γεωτρυπάνων στη δεύτερη (Κυπριακή ΑΟΖ), με αντικειμενικό στόχο την άσκηση συγκυριαρχίας-συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Κύπρο, υποδηλώνοντας την αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας η οποία μετουσιώνεται στο συγκαιρινό στρατηγικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Η ανάλυση που ακολουθεί εξετάζει και ερμηνεύει, υπό τις διεθνείς και εσωτερικές συνθήκες της εποχής δίνοντας απαντήσεις σε ζητούμενα όπως α) Ποια είναι τα αίτια της ισορροπίας και της σταθερότητας στις διακρατικές σχέσεις;, β) Ποιες είναι οι στρατηγικές των κρατών για την αυτοσυντήρηση και την επιβίωσή τους; και γ) Ποιες είναι οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή των στρατηγικών επιβίωσης;

Στέκεται σε σημαίνοντα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, διακρατικής απειλής είτε ως μέσο προάσπισης της εσωτερικής – εξωτερικής κυριαρχίας εκάστης κρατικής οντότητας, είτε ως μέσο διαμφισβήτησης του εδαφικού καθεστώτος αλλά και διερευνησης αιτίων και αιτιατών στο πλαίσιο των διακρατικών σχέσεων. Αναλύει το εννοιολογικό πλαίσιο της θεωρίας αποτροπής, των κατηγοριών και επιπέδων της στρατηγικής της, αναδεικνύοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις προάσπισης της εθνικής ισχύος και των εθνικών συμφερόντων.

Μέσα από την μελέτη ζωντανευουν τρεις διαδοχικές χρονολογικά αλλα διαφορετικές ως προς την ισχύ τους, το χωρο-χρονικό και γεωπολιτικό πλαίσιο Ελληνο -Τουρκικές κρίσεις υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων μιας αξιόπιστης εθνικής στρατηγικής: του 1976 και του 1987 που εκτυλισσονται στο ψυχροπολεμικό διπολικό σύστημα των δυο χωρών και των Ιμίων του 1996 εντασσόμενη σε ένα μετα-ψυχροπολεμικό πλαίσιο διεθνούς συστήματος δεδομένης της αλλαγή της κατανομής ισχύος στον πλανήτη.

Εδώ καταγράφει δόκιμα ελλείψεις, παραλείψεις και παράγοντες που ενισχύουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αποτροπής μια ένοπλης συρραξης και την ενίσχυση της εικόνας και του κύρους που επιδεικνύει και ουσιαστικά διαθέτει κάθε κράτος στην εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.

Προσεγγίζοντάς τις κάποιος διαπιστώνει πως στην κρίση του 1976, η Αθήνα με μια διαλλακτική και μετριοπαθή στάση αρκείται στο να παρακολουθεί την πολιτική ρητορεία και πράξη της Τουρκίας στο Αιγαίο χωρίς να μπορεί να ερμηνευσει τις αναθεωρητικές αξιώσεις της που οδηγούν με μαθηματυική ακρίβεια στην έμπρακτη διαμφισβήτηση του κυριαρχικού δικαιώματος της χωρας μας.

Στην κρίση του Μαρτίου του 1987 η ελληνική αποτρεπτική στρατηγική καλύπτει το σύνολο των αναγκαίων συνθηκών και την εφαρμoσιμότητά της καθόσον η ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο και στη Θράκη καθιστούσε δυνατή την αποτελεσματική άμυνα σε μια ενδεχόμενη επιθετική δράση της Τουρκίας.

Στην κρίση των Ιμίων του 1996 επαληθευτηκε πως όταν ένα κράτος διαθέτει περισσότερες από μία επιλογές για την ανατροπή του status quo και μια επιτυχημένη αποτρεπτική στρατηγική είναι σε θέση να αναλάβει οποιουδήποτε είδους δράσης οποιουδήποτε θα μπορούσε να απειλήσει τα κυριαρχικά μας συμφέροντα.

Αν, πάλι, καποιος αναρωτηθεί ποια είναι η κοινη συνισταμένη αυτών των κρίσεων, αυτή δεν είναι άλλη απο τον προσδιορισμό των κινήσεων και αποφάσεων Ελλάδας και Τουρκίας από την Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία και την ηγέτιδα Αμερική.

Εντρυφώντας στις σελίδες του βιβλίου ανακάλεσα στην μνημη μου τις πανεπιστημιακές παραδόσεις ενός παιδαγωγού και από τους πιο εμβριθείς μελετητές των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας, του Νεοκλή Σαρρή, ο οποίος φρόντιζε να υποδέχεται και να δεξιώνεται καθένα μας, ως φοιτητή, με την μοναδική άνεση που του παρείχε η επιστημονική του κατάρτιση δίχως δυστοκίες, μεμψιμοιρίες και επιφυλάξεις, αλλά με ειλικρινή και ευθύ λόγο όπως πράττει και ο Διονύσης Τσιριγώτης.

Τον ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή να μου προσφέρει το βιβλίο του, κυρίως όμως γιατι μου επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πως η επιστημοσύνη του όπως εκφράζεται και αποτυπώνεται στις μελέτες και τα άρθρα του αποτελεί πυξίδα που θα οδηγήσει την επιστήμη του ένα βήμα πιο μπροστά, θα εμπνεύσει τους προπτυχιακούς φοιτητές του και -γιατι όχι- θα ενισχύσει την μέχρι σήμερα ακαδημαϊκή παρουσία των συναδέλφων του.

Who Is Who

Ο Διονύσης Τσιριγώτης είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο “Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία¨, Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία και στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από τον Απρίλιο του 2008 έως σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, από το οποίο επίσης απέκτησε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές.

Ήταν υπότροφος του προγράμματος: “Ηράκλειτος: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα” στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2003-2006).

Έχει δημοσιεύσει μια σειρά από άρθρα, δοκίμια, μονογραφίες αναδιφώντας σε κεντρικά ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής ανάλυσης.

