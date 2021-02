Ο νοητικός μιθριδατισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η άτυπη κήρυξη ψυχρού πολέμου μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών

Γράφει ο Νίκος Γράψας

Ο Μιθριδάτης ο Ευπάτωρ από τον 1ο αι πΧ μας κληροδότησε τον όρο μιθριδατισμός, ως χαρακτηρισμό της προσπάθειας απόκτησης ανοσίας, με τη μέθοδο της συνεχούς λήψης μικρής ποσότητας δηλητηρίου, κάτι που συνηθίζεται ακόμη σε κάποιους πολιτισμούς και σε κάποια επαγγέλματα, όπως οι υπάλληλοι ζωολογικών κήπων.

Θαυμάζω την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη συνέπεια της σε αυτή ακριβώς τη μέθοδο που εφαρμόζει εδώ και ένα χρόνο, σχεδόν, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ποτίζοντας τους Έλληνες πολίτες με μικρές και συνεχείς δόσεις αποφάσεων και πληροφοριών, όλως ασυνεπών και αντιφατικών..( η συνεπής ασυνέπεια δεν είναι και εύκολο πράγμα).

Θα παραδεχτώ την επιτυχία αυτού του προγραμματικού νοητικού μιθριδατισμού που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οδηγώντας τους πολίτες σε τόσο μεγάλο βαθμό απορίας, ανασφάλειας και απελπισίας, που φαίνονται ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την ίδια τη ζωή και να προγραμματίσουν το αύριο για τις οικογένειές τους.

Μέλη της κυβέρνησης φάσκουν και αντιφάσκουν για τα μέτρα προστασίας, αλλάζουν και ξαναλλάζουν αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων και του εμπορίου, κλείνουν και ανοίγουν σύνορα, περιφέρειες και νομούς χωρίς σχέδιο, χωρίς να ρωτούν κανένα. Ειδικοί επιστήμονες αντικρούουν ο ένας τον άλλον με αλλοπρόσαλλες δηλώσεις, εμβόλια που γίνονται και δεν γίνονται, που έρχονται και δεν έρχονται, μέσα επικοινωνίας που αντί για συμβουλές και συμπαράσταση, σπείρουν τον πανικό, και τόσα κι άλλα τόσα γνωστά, πια, σε όλους, αντιφατικά και άστοχα ‘μέτρα’.

Μπράβο , κυβέρνηση Μητσοτάκη! Είσαι η πιο ασυνεπής και αντιφατική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Κατάφερες να εξοντώσεις ένα λαό οικονομικά και ψυχολογικά σε ένα χρόνο!. Φτάσαμε στον υψηλότερο βαθμό ανοσίας, όχι στον ιό, αλλά στην αβεβαιότητα για τα μέτρα.

Είσαι η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση για τη ζωή, την υγεία και την ευτυχία των πολιτών και των νέων παιδιών που έφτασαν στα σχολεία σαν υπνωτισμένα, ρωτώντας και ξαναρωτώντας αν θα ξανακλείσουμε. Όχι μόνο γιατί δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να μην πιστέψουν από τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις και πληροφορίες της κυβέρνησης, αλλά και γιατί δεν έχουν, η συντριπτική πλειοψηφία, τα μέσα, τους προσωπικούς χώρους και τον άνετο τεχνολογικό εξοπλισμό για μάθημα από το σπίτι.

Η Ελλάδα παρουσιάζει ορισμένες αρνητικές πρωτιές στους δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων. Σημαντική γήρανση των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, μειωμένες κρατικές δαπάνες, αυξημένα έξοδα για τα ελληνικά νοικοκυριά και υστέρηση σε σειρά δεικτών συμμετοχής, συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει την 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 σε ποσοστό πληθυσμού 15-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (35,3% έναντι 22,2 του Ευρωπαϊκού μέσου όρου). Κατέχει την 4η θέση στον δείκτη NEET (Νέοι 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης) με ποσοστό 14,1% έναντι 9,6% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

17,5 δις έχει κοστίσει η πανδημία στα χέρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μέχρι τώρα. Και 27 δις να φτάσει το κόστος, δεν θα αποφασίσουν να δώσουν 75 εκατομμύρια, (ναι, μόνο τόσα) για να προμηθεύσουν και το 1,5 εκατομμύριο μαθητών με ένα σοβαρό υπολογιστή. Δεν θα ενισχύσουν το ΕΣΥ αλλά την αστυνομία στα Πανεπιστήμια! Μοναδικά πράγματα στην Ευρώπη. Δεν θα προσλάβουν καθηγητές και δασκάλους για εκ περιτροπής , δια ζώσης ωράριο , αλλά θα κρατήσουν κλειστά τα Λύκεια όλο το χρόνο! Δεν θα περιορίσουν τις εξεταστικές δυσκολίες αλλά θα επιβάλλουν, εν μέσω πανδημίας την αξιολόγηση με τρόπο που διαφωνεί ακόμη και η κυβερνητική ΔΑΚΕ!..

Στα Πανεπιστήμια η κυβέρνηση κάνει επίδειξη πυγμής. Τι θα καταφέρει με το νέο νομοσχέδιο, βάλλοντας κατά φοιτητών, γονέων, καθηγητών και κατά της ίδιας της Δημοκρατίας;

6 τμήματα δε θα έχουν καθόλου εισακτέους, 50 πόλεις θα χάσουν φοιτητές, όπως η Ζάκυνθος, και 139 τμήματα θα έχουν απώλειες φοιτητών..

Το δε λεγόμενο θέμα των ‘αιώνιων φοιτητών’ για τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ψευδοπρόβλημα.

…Για παράδειγμα, ο δημόσιος υπάλληλος που έχει γραφτεί σε ένα Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ή στο Πάντειο ή σε κάποια σχολή της Νομικής συνήθως δεν παρακολουθεί και φυσικά δεν επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία. …

Στις θεωρητικές σχολές, στις οποίες δεν υπάρχουν παρουσίες, ο μακροχρόνιος φοιτητής εγγράφεται και πάει και δίνει εξετάσεις όποτε θέλει κι όποτε μπορεί. Αυτός δεν επιβαρύνει το πανεπιστήμιο, είτε τελειώσει στα τέσσερα χρόνια είτε τελειώσει στα δέκα. Δεν έχει, δε, τα προνόμια του κανονικού, του τακτικού φοιτητή. Μόλις περάσουν τα τέσσερα χρόνια, δεν έχει ούτε εισιτήριο δωρεάν, ούτε εστία, ούτε βιβλία..οπότε, δεν επιβαρύνει το πανεπιστήμιο.

Αυτή η κατάπτυστη πολιτική προκάλεσε δυσμενή σχόλια και του γερμανικού τύπου που σημειώνει ότι στην Ελλάδα ‘αντί γιατρών προσλαμβάνονται αστυνομικοί’..

Δεν θα παραγγείλουν εμβόλια με διμερείς συμφωνίες, όπως η Γερμανία και το Ισραήλ, ούτε θα επισπεύσουν την ανοσία του πληθυσμού μέσω των εμβολιασμών. Θα μοιρολογούν ως κασσάνδρες και θα μας σύρουν σε απανωτά λοκντάουν χωρίς αποτέλεσμα

Η αξιοθρήνητη κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί τη χώρα σε καταστροφή.

Το τραγικό συμπέρασμα όλων αυτών των πολιτικών εφαρμογών είναι ότι, η τάξη των κυβερνώντων και άλλων ευπόρων πολιτών, ζει σε βάρος της πλειοψηφίας των πολιτών, μεν, δεν αντιλαμβάνεται το βαθμό της ανέχειας και της καταστροφής που έχει προκαλέσει, δε. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον με τέτοιου είδους ανάλγητες, απάνθρωπες κυβερνήσεις . Ας το καταλάβουμε καλά.

Από τις πολιτικές αντιλήψεις της ΝΔ για το κοινωνικό κράτος και την εργασία, την παιδεία και τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την υγεία, μας χωρίζει χάος δυσθεώρητο.

Αποδείχτηκε αυτόν τον χρόνο ότι η επιδημία στη χώρα μας μπορεί να έχει και ταξικό πρόσημο και ταξικές επιπτώσεις. Ως πολιτικός φορέας ο Συριζα-ΠΣ, έχουμε ένα πολύ σοβαρό έργο.

ι. Να παρακινήσουμε τους συμπολίτες μας να αποκτήσουν συνείδηση για τις ταξικές επιπτώσεις της πανδημίας και για τα μέτρα κοινωνικού περιορισμού λόγω λοκντάουν.

ιι.Να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε την οικονομική και ψυχολογική ενίσχυση όλων αυτών που υποφέρουν από τις συνέπειες της κρίσης.

ιιι. Να μην αποδεχόμαστε την κατάργηση των δημοκρατικών ελευθεριών ή τους αδικαιολόγητους και επ’ αόριστον περιορισμούς παρά μόνο χρονικά περιορισμένες και στοχευμένες εξαιρέσεις.

ιν. Να μην επιτρέψουμε την μονιμοποίηση της κατάργησης της κοινωνικής ζωής ή της αντίδρασης σε αντικοινωνικά μέτρα.

ν. Να προκρίνουμε τα δημόσια αγαθά της υγείας, της παιδείας, της εργασίας, του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτισμού , έναντι στο κέρδος, στον ατομισμό και την αδιαφορία για τα κοινά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να διαμορφώνεται συνεχώς σε ένα πολιτικό συνασπισμό που θα μπορεί να εκφράζει όλους τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και αγρότες, κάθε αποκλεισμένη κοινωνική ομάδα, να επεξεργάζεται και να συνθέτει τα αιτήματά τους σε μια συνεκτική προοδευτική πολιτική στρατηγική και να αγωνίζεται για την πραγμάτωσή τους. Από την περιφέρεια και τους χώρους εργασίας μέχρι το Κοινοβούλιο.

*Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου