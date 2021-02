Πρόεδρος Κομισιόν – Εντός του καλοκαιριού θα εμβολιάσουμε το 70% των Ευρωπαίων

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, αναφέρεται στον εμβολιασμό των πολιτών της Ένωσης κατά του κορονοϊού και στις καθυστερήσεις των φαρμακοβιομηχανιών.

«Εντός του καλοκαιριού θα εμβολιάσουμε το 70% των Ευρωπαίων», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Σε ότι αφορά την φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca, πρόσθεσε: «περιμένουμε να αναπληρώσει τις δόσεις που έκοψε το πρώτο τρίμηνο». Υπογραμμίζει, δε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία αφορούν τα εμβόλια που παράχθηκαν στην Ευρώπη και πωλήθηκαν σε χώρες εκτός Ε.Ε., από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. «Όταν θα έχουμε στα χέρια μας τα πλήρη στοιχεία, τα οποία θα αντικαταστήσουν τις φήμες, θα επανέλθουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την AstraZeneca και θα της ζητήσουμε να αναλάβει τις ευθύνες της», δήλωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Τόνισε, επίσης, ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει μια λογική εξήγηση για τις καθυστερήσεις» και ότι «η Ευρώπη ζητά διαφάνεια σχετικά με το τι έχει παραχθεί, τι έχει εξαχθεί και τι υπάρχει στις αποθήκες». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί, πάντως, ότι «με την AstraZeneca, τα χειρότερα πέρασαν και είναι σίγουρα θετικό το ότι η εταιρία έδειξε βούληση να επιταχύνει την παράδοση εμβολίων».

Παράλληλα, η Γερμανίδα επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε ότι μέχρι τώρα στις χώρες μέλη έχουν παραδοθεί 18 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, τον Φλεβάρη θα προστεθούν άλλα 33 εκατομμύρια και τον Μάρτιο άλλα 55 εκατομμύρια δόσεις. Σύμφωνα με την πρόβλεψή της, το δεύτερο τρίμηνο του έτους θα παραδοθούν, συνολικά, 300 εκατομμύρια δόσεις από τις τρεις εταιρίες που έχουν ήδη λάβει το «ελεύθερο» για το εμβόλιό τους. Αν, τέλος, οι εταιρίες Johnson &Johnson και Curevac λάβουν την αναγκαία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, θα προστεθούν άλλα 80 εκατομμύρια δόσεις,

«Στο τέλος θα λάβουμε 2,3 δισεκατομμύρια εμβόλια, το τριπλάσιο απ΄ ότι χρειαζόμαστε και θα μπορέσουμε και να βοηθήσουμε γειτονικές χώρες της Ένωσης», τονίζει η Φον Ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζει ότι χωρίς τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικής επένδυσης των Βρυξελλών, οι φαρμακοβιομηχανίες θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να παράξουν και να διαθέσουν το εμβόλιο, και ότι «όλες οι εταιρίες που βρίσκονται στην αγορά, συμπεριλαμβάνονται στις παραγγελίες που έχει κάνει η Ε.Ε.».

Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυστηροποίηση περιορισμών για ταξίδια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληραίνει τους περιορισμούς για τους επισκέπτετες εκτός της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Για το λόγο αυτό το Συμβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα σύσταση για την τροποποίηση σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση στους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με την ενημερωμένη πρόταση, ένα νέο χρώμα (σκούρο κόκκινο) προστίθεται στις υπάρχουσες κατηγορίες (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο και γκρι) στον εβδομαδιαίο χάρτη που δημοσιεύεται από το ECDC.

Αυτό το χρώμα θα ισχύει για περιοχές όπου ο ιός κυκλοφορεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μεταξύ άλλων και εξαιτίας των πιο μολυσματικών μεταλλάξεων που προκαλούν ανησυχία.

Αυτές ορίζονται ως περιοχές όπου το αθροιστικό 14-ημερών κρουσμάτων COVID-19 είναι 500 ανά 100.000 άτομα ή περισσότερα.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αποθαρρύνουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια σε κόκκινες και σκούρες κόκκινες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να αποφύγουν διαταραχές στα βασικά ταξίδια.

Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν από άτομα που ταξιδεύουν από μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως σκούρο κόκκινο:

– να υποβάλονται σε εξέταση για COVID-19 πριν από την άφιξη

– να υποβάλονται σε καραντίνα / αυτο-απομόνωση

Παρόμοια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περιοχές με υψηλό ποσοστό μεταλλάξεων που προκαλούν ανησυχία.

Δεδομένης της αύξησης της ικανότητας τεστ COVID-19, η σύσταση τροποποιείται επίσης για να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαιτούν από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από πορτοκαλί, κόκκινες και γκρι περιοχές να κάνουν τεστ πριν από την αναχώρηση.

Οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών δεν πρέπει κατ ‘αρχήν να υποχρεωθούν να υποβληθούν σε τεστ. Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί από αυτούς να υποβληθούν σε τεστ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταχείες δοκιμές αντιγόνου.

‘Ατομα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές και διασχίζουν τα σύνορα καθημερινά ή συχνά, για παράδειγμα για λόγους εργασίας, μελέτης ή οικογένειας, δεν πρέπει να υποβάλονται σε τεστ ή καραντίνα. Εάν εισαχθεί μια απαίτηση τεστ, η συχνότητα των τεστ σε τέτοια άτομα πρέπει να είναι αναλογική.

Francois Mori/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Ταξιδιώτες από την Ταϊβάν στο αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ του ΠαρισιούFrancois Mori/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Αυτά τα επικαιροποιημένα μέτρα αποτελούν συντονισμένη απάντηση στην αύξηση των λοιμώξεων και στους κινδύνους που ενέχουν οι πιο μεταδοτικές νέες μεταλλάξεις του ιού εντός και εκτός της ΕΕ. Ακολουθούν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την αποφυγή μη απαραίτητων ταξιδιών, προκειμένου να επιβραδύνουν την εισαγωγή και τη διάδοση των νέων μεταλλάεων που προκαλούν ανησυχία.

Πηγή:euronews