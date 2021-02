Νέα μέτρα και τσουχτερά πρόστιμα από σήμερα για εστίαση και take away

Νέα μέτρα για τις καφετέριες και όσα καταστήματα εστίασης είναι ανοιχτά και λειτουργούν με τη μέθοδο του take away, θέτει σε εφαρμογή από σήμερα Τρίτη η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, με νέα ρύθμιση, απαγορεύεται η παραμονή των πελατών στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο επιχειρήσεων εστίασης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ρύθμιση αυτή, δεν ισχύει μόνο για τις περιοχές που είναι στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δηλαδή τις «κόκκινες», αλλά και για τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο επιτήρησης («κίτρινο»).

Ειδικότερα, η τροποποίηση αφορά το σημείο 17 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β’ 341).

Πρόστιμο 300 ευρώ θα πληρώνουν, από σήμερα, όσοι καταναλωτές παραμένουν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), ενώ το πρόστιμο στην περίπτωση της επιχείρησης είναι φθάνει τις 3.000 ευρώ. Οπως αναφέρεται στην ΚΥΑ οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθοδόν εξυπηρέτησης (drive – through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Πηγή: protothema.gr & ethnos.gr