Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος διοικητής της Π.Υ. | Σπ. Παυλογεωργάτος:“Είναι ένα απαιτητικό νησί αλλά θα κάνουμε το καλύτερο”

Με όρεξη για δουλειά και καλή διάθεση ανέλαβε επίσημα από την περασμένη Παρασκευή τα καθήκοντα του ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ζακύνθου. Ο Πύραρχος Σπύρος Παυλογεωργάτος ήρθε να πάρει τη θέση του μέχρι πρότινος Διοικητή Χρήστου Καλογερόπουλου, ο οποίος πήρε μετάθεση ως Διοικητής Νομού στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο νέος διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή να δουλέψει σκληρά και να προστατέψει το νησί μας, ενώ έδειξε από την αρχή ότι έχει διάθεση να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να συνεχίσει το καλό έργο που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην υπηρεσία.

Κατά την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του κ. Παυλογεωργάτος είχε εκατέρωθεν συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, τον Δήμαρχο Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Θεόδωρο Τσάτσαρη , τον Διοικητή του Α.Τ. Ζακύνθου Σωτήρη Σιατή, τον Λιμενάρχη Ζακύνθου Ευάγγελο Τζούρτζο και τον Διευθυντή της ΔΕΔΔΗΕ Ζακύνθου Νίκο Κούτση.

“Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ

για τη Ζάκυνθο”

Ο νέος Διοικητής Νομού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου Σπύρος Παυλογεωργάτος στις πρώτες του δηλώσεις στην εφημερίδα μας τόνισε ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται για υπηρεσιακούς λόγους, μετά τη συμμετοχή του στην κατάσβεση των πυρκαγιών το 2017.

“Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι για υπηρεσιακούς λόγους στο νησί της Ζακύνθου. Η πρώτη φορά ήταν στην κατάσβεση των πυρκαγιών το 2017 και είχα κάτσει περίπου πέντε μέρες επί διοικήσεως του κ. Στεμπίλη τότε. Είχα έρθει ως επικεφαλής κάποιας ομάδας από το Αρχηγείο που υπηρετούσα τότε. Έχω μια πρώτη γεύση από μεγάλες πυρκαγιές στο νησί”.

Ο κ. Παυλογεωργάτος τόνισε ότι η Ζάκυνθος είναι ένα νησί απαιτητικό με μεγάλη δασική έκταση, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η Υπηρεσία να είναι έτοιμη όταν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος.

“Είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό νησί. Έχει μεγάλη δασική έκταση. Δεν έχω προλάβει να το γυρίσω όλο. Θα γίνει και αυτό .Έχουμε και ένα διάστημα μέχρι την αντιπυρική περίοδο να προετοιμαστούμε και να οργανωθούμε καλύτερα και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ομαλή αντιπυρική περίοδο. Είμαι σίγουρος για τη συνεργασία τους και εγώ θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ για το νησί”.

Ο νέος Διοικητής της Π.Υ. Ζακύνθου ενημερώθηκε μάλιστα και από τον προκάτοχο του για περιπτώσεις πυρκαγιών που προέκυψαν το περασμένο καλοκαίρι.

“Μου είπε ο προκάτοχος μου κάποια πράγματα. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αν θυμάμαι καλά μόνο μια πυρκαγιά προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου τον Οκτώβρη ήταν μεγάλη στο Ναυάγιο. Ήταν φωτιά με πολύ αέρα και δύσκολες συνθήκες”.

Μάλιστα ο κ. Παυλογεωργάτος ανέφερε και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ταλαιπωρούν το νησί εκτός από τις πυρκαγιές που είναι το κύριο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι.

“Οπωσδήποτε είναι ένα δύσκολο νησί και κάθε χρόνο έχει διάφορα συμβάντα κυρίως πυρκαγιές, χωρίς να αποκλείονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε και το θέμα της πανδημίας και πρέπει να συμβάλουμε όσο μπορούμε από τη μεριά μας”.

Τέλος ο νέος Διοικητής του Νομού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου θέλησε να στείλει και το δικό του μήνυμα προς τους κατοίκους της Ζακύνθου, τονίζοντας ότι δουλέψει όλη η Υπηρεσία για το καλύτερο δυνατό.

“Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Είμαι αισιόδοξος και έχω αξιόλογο προσωπικό. Ακόμα είμαι σε επίπεδο γνωριμίας, αλλά έχουμε αξιόλογα στελέχη. Περιμένουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση από τις μεταθέσεις. Πιστεύω θα είμαστε σε καλό σημείο στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου και μετά βήμα βήμα θα δούμε την εξέλιξη της κατάστασης”.

Who is Who

Ο νέος Διοικητής Νομού του νησιού μας Σπ. Παυλογεωργάτος μπήκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999 ενώ έχει τελειώσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρικών Υπολογιστών. Αποφοίτησε στη Σχολή Ανθυποπυραγών το 2000 και μετατέθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας. Το 2001 βρέθηκε στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών στο Τμήμα Πυρασφάλειας, όπου και έμεινε μέχρι το 2003. Μετά πήγε στο Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών, όπου παρέμεινε μέχρι το 2013, ενώ από εκεί και πέρα και για έξι μήνες ήταν ο Σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος με το ΓΕΕΘΑ. Εν συνεχεία και μέχρι το 2019 ήταν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ως Τμηματάρχης στο Τμήμα Πυροσβεστικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. Το 2019 ήταν Διοικητής στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ενώ φέτος προήχθη σε Πύραρχο και μετατέθηκε στο νησί μας ως Διοικητής Νομού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο