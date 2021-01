Μείον το ταμείο μια εβδομάδα μετά… Προτιμούν το click away παρά το “κλείδωμα” οι επιχειρηματίες

Πολλά είναι τα σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι όσον αφορά την αγορά και αν τα μαγαζιά τελικά θα μείνουν ανοιχτά, θα κλείσουν ή θα επιστρέψουν στο καθεστώς του click away που ίσχυε για την περίοδο των γιορτών. Οι επιχειρηματίες είδαν με το άνοιγμα του λιανεμπορίου ότι η κίνηση στις επιχειρήσεις τους είχε θετικό πρόσημο, αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια μετά τις πρώτες 3-4 μέρες, αφού πρόκειται για μια περίοδο που η κίνηση από τους καταναλωτές κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Αυτό που φαίνεται να μην θέλουν να γίνει οι επιχειρηματίες είναι να μην αναγκαστούν να βάλουν και πάλι λουκέτο στα καταστήματα τους και περιμένουν έστω και με διαφορετικό καθεστώς να λειτουργήσουν. Όπως τονίζουν ακόμα και το click away είναι μια λύση, αρκεί να μην κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, αφού θεωρούν ότι η οικονομική ζημιά που θα υποστούν θα είναι ανεπανόρθωτη.

Όπως τονίζουν προτιμούν έστω και έτσι να μείνουν ανοιχτά τα μαγαζιά και να αντέξουν μέχρι το καλοκαίρι όπου ελπίζουν ότι θα κυλήσει πολύ πιο ομαλά σε σχέση με το τι έγινε πέρσι.

“Αυτή την εποχή

δεν έχει παραδοσιακά δουλειά”

Δύσκολα είναι τα πράγματα για τις επιχειρήσεις και όσον αφορά τον Φλεβάρη, αφού είναι ένας μήνας που ο τζίρος πάντα πέφτει κατακόρυφα. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δεν έχουν πολλές ελπίδες και θα προτιμούσαν να ανοίξουν κανονικά τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, παρά να είναι ανοιχτά τον Φλεβάρη που η κίνηση είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά προσπαθούν να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους, ενώ κάνουν όσο πιο καλές τιμές μπορούν στην αγορά, με τις εκπτώσεις να φτάνουν ακόμα και στο 50%.

Πέτρος Βαρβαγιάννης

“Την πρώτη εβδομάδα των επίσημων εκπτώσεων θα έλεγα ότι υπήρχε μεγαλύτερη κίνηση στα καταστήματα. Τη δεύτερη εβδομάδα ίσως και λόγω της τρομοκρατίας που επικρατεί εξαιτίας των κρουσμάτων έχει πέσει αρκετά η κίνηση. Είναι εμφανής η διαφορά. Η ανησυχία είναι έκδηλη σε όλους. Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι θα ήταν καλό έστω και με κάποιο μέτρο είτε του click away, είτε καλύτερα του click in shop με έναν ή δυο πελάτες ανά κατάστημα να μπορέσουμε να φτάσουμε στο καλοκαίρι και να μην είμαστε κλειστά σε καμία περίπτωση και από εκεί και πέρα αναλόγως με την πορεία της πανδημίας θα φανεί πως πάει το λιανεμπόριο. Οτιδήποτε δεν μας κρατάει κλειστούς είναι καλύτερα. Έστω το click away είναι καλύτερο από το να είμαστε κλειστά”

Κώστας Πλέσσας

“Τις πρώτες 2-3 μέρες υπήρχε μια σχετικά καλή κίνηση. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η κίνηση είναι λίγη στο νησί μας και την αγορά. Τα προβλήματα είναι συνεχόμενα. Δεν υπάρχει χρήμα και αμφιβολία του κόσμου τι θα γίνει αύριο και είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το click away δεν δούλεψε ούτε στις γιορτές που υπήρχε. Δούλεψε λίγο και δύσκολα. Ο κόσμος είναι δύσκολος στο κομμάτι της ένδυσης και υπόδησης για να μπορέσει να ψωνίσει. Το θέμα είναι ότι ακούγεται ότι μπορεί να ξαναμπούμε στο ίδιο καθεστώς, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν φταίνε τα μικρά μαγαζιά. Αναγκαστικά για κάποιους μεγάλους και πολυεθνικές εταιρίες θα την πληρώσουμε όλοι μαζί αυτή την κατάσταση. Εγώ το βλέπω δύσκολο να λειτουργήσει το click away αν εφαρμοστεί”

Κώστας Μυλωνάς

“Νομίζω είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξεκίνησε μια εβδομάδα που ήταν κάπως ικανοποιητική. Από εκεί και πέρα είναι η εποχή τέτοια που έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά δεν έχουμε δουλειά. Ανοίξαμε αρκετά αργά και εκτός από την πρώτη εβδομάδα νομίζω ότι θα κινηθούμε σε αργούς ρυθμούς. Από το να είναι κλειστή η αγορά καλύτερα να είναι σε καθεστώς click away. Αυτή την εποχή πάντως τον Φλεβάρη η αγορά καλύτερα να είναι κλειστή γιατί παραδοσιακά δεν έχει δουλειά. Αυτή τη στιγμή που μας ανοίξανε είναι δώρο άδωρο. Θα μπορούσαν όπως όλη την Ευρώπη να μας ανοίξουν μέχρι τις 20 Δεκέμβρη και μετά ας κλείναμε όσο χρειαζόταν και ας ανοίγαμε για λίγο διάστημα για τις εκπτώσεις”

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο