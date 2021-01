Lockdown στο Καπιτώλιο: Νέος συναγερμός λόγω απειλής – Καπνοί βγαίνουν από το κτίριο

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο μόλις δύο ημέρες πριν την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με την κατάσταση πάντως να μην φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο έχει τεθεί σε lockdown, με την απόφαση να λαμβάνεται ταχύτατα υπό τον φόβο απειλής μετά από καπνούς που βγαίνουν από κτίριο κοντά στην περιοχή.

Οι αρχές κάλεσαν όσους είναι μέσα στο κτίριο να αποφύγουν τα παράθυρα και να προσπαθήσουν να καλυφθούν με όποιον τρόπο μπορούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία του Καπιτωλίου προειδοποιεί για «εξωτερική απειλή», με βίντεο να δείχνουν ότι ο καπνός αυξάνεται.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021