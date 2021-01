Απειλείται το 50% των καταστημάτων εστίασης | Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και οι ζακυνθινοί επιχειρηματίες

•Από την καλοκαιρινή σεζόν θα εξαρτηθούν τα λουκέτα

•Σημαντικό ρόλο για την εμπορική κίνηση παίζουν και οι εμβολιασμοί

•Δυσκολα ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους οι εστιάτορες

Ανάσα για το λιανεμπόριο καθώς ανοίγουν από σήμερα τα καταστήματα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και ΚΤΕΟ σε όλη τη χώρα – ακόμη και στις κόκκινες περιοχές με τη μέθοδο click away – μετά από το lockdown που επεβλήθη στις 7 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο κλάδος της εστίασης παραμένει κλειστός με τους φόβους για το μέλλον πολλών επιχειρήσεων και των εργαζόμενων σε αυτές να εντείνονται.

Ανησυχητικά είναι τα όσα αναφέρονται για την εστίαση που είναι ένας από τους κλάδους που έχουν χτυπηθεί βαρύτατα από την πανδημία του κορωνοϊού.

Για αυτο πληθαίνουν συνεχώς οι φωνές που ζητούν μερική άρση του lockdown και στην εστίαση, καθώς μόνο με το delivery και το take away οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους.

Για ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς, κυρίως εστιατόρια, ταβέρνες και καφέ, το πλήγμα είναι τεράστιο, καθώς τόσο πέρυσι όσο και φέτος οι χειμερινοί μήνες χάθηκαν ενώ στο μικρό διάστημα που λειτούργησαν και εξαιτίας της μειωμένης τουριστικής κίνησης το καλοκαίρι και του lockdown στις γιορτές δεν κατάφεραν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, π.χ. ενοίκια, φορολογία και άλλα πάγια έξοδα που παραμένουν, συσσωρεύονται και απλώς μετατέθηκαν για το μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία, τον μήνα Νοέμβριο εστιατόρια και ταβέρνες είχαν απώλεια τζίρου 72%, ενώ το διάστημα από 13 Δεκεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου η πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν 74%. Οι απώλειες αυτές έχουν αντίκτυπο και στα δημόσια ταμεία τόσο από ΦΠΑ και φορολογία όσο και από ασφαλιστικές εισφορές.

Σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς ανέφερε μάλιστα ότι το λουκέτο σε επιχειρήσεις εστίασης μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 50%.

“Έχουμε 80.000 επιχειρήσεις εστίασης και οι μισές απειλούνται με λουκέτο. Δέκα καταστήματα εστίασης έκλεισαν σε ένα τετράγωνο στο Γκάζι, που έσφυζε από ζωή και τα μαγαζιά ξεπηδούσαν σαν μανιτάρια… Ίδια τραγική εικόνα και στο Κολωνάκι με πάνω από 80 μαγαζιά ένδυσης, υπόδησης, εστίασης να βάζουν λουκέτο” τόνισε ο κ. Καββαθάς.

Τα πράγματα στη Ζάκυνθο όπως δηλώνουν οι επιχειρηματίες της εστίασης μπορεί να είναι καλύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές που δεν έχουν τόσο πολύ τουρισμό, αλλά παραμένει ερωτηματικό, το πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα και ειδικά το καλοκαίρι όπου περιμένουν να έρθουν σημαντικά έσοδα και να ξεπεραστεί το προβληματικό σε τζίρο 2020.

Όπως λένε μάλιστα οι καταστηματάρχες της εστίασης αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και φέτος το καλοκαίρι δεν γνωρίζουν πως θα πάνε τα πράγματα και αν αρκετές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε λουκέτο.

Οι Ειδικοί

Ελπίδες για το άνοιγμα της εστίασης μετά του λιανεμπορίου, αφήνει ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικο σταθμό Open τόνισε πως αν πάει καλά το άνοιγμα των καταστημάτων θα επανεξεταστεί σε δυο εβδομάδες το θέμα της εστίασης. Ερωτηθείς για το θέμα αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε πως η εστίαση θα ανοίξει όταν έρθει η ώρα της, ωστόσο αυτή δεν έχει έρθει ακόμα. «Στην εστίαση ξέρουμε ότι πρέπει για να φας ή να πιείς να βγάλεις τη μάσκα, άρα είναι μεγαλύτερη η μετάδοση» τόνισε.

«Τώρα δεν είναι η ώρα για την εστίαση. Όταν η εξέλιξη της πανδημίας το επιτρέψει θα προχωρήσουμε και σε αυτό το βήμα. Απέχουμε ακόμα. Είμαστε στον χειμώνα. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος» κατέληξε.

Πριν λίγες ημέρες άλλωστε και ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, δεν φάνηκε αρνητικός στο άνοιγμα της εστίασης επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να τη συνδέουμε μόνο με τα μπαρ.

«Εάν η εστίαση μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με θερμάστρες, τις οποίες διαθέτει ούτως ή άλλως λόγω των καπνιστών, μπορούμε να συζητήσουμε για το άνοιγμα της σε τρεις εβδομάδες. Μόνο έξω όμως».

Τα σενάρια

Ένα από τα σενάρια που φαίνεται να έχει πέσει στο τραπέζι, είναι εκείνο του ανοίγματος της εστίασης με λειτουργία μόνο των εξωτερικών χώρων.

Η κίνηση της κυβέρνησης μάλιστα να ενισχύσει τις επιχειρήσεις για αγορά θερμαστρών εξωτερικών χώρων κινήθηκε στην κατεύθυνση οι επιχειρήσεις να ανοίξουν, έστω και σταδιακά, αξιοποιώντας τους εξωτερικούς χώρους που διαθέτουν και με όλα τα απαιτούμενα μέτρα (αποστάσεις, μάσκες κλπ).

Το αίτημα λόγω lockdown

Το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την επαναλειτουργία του κλάδου που πλήττεται οικονομικά εξετάζει την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ για την εστίαση ίσως και μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μελετά να παρατείνει περαιτέρω τον μειωμένο ΦΠΑ 13% που ισχύει έως τον Απρίλιο. Με αυτήν την κίνηση θα ενισχυθεί ευθέως η εστίαση.

Πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν:

1.Διατηρείται η απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως τις 5:00 π.μ.

2.Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

3.Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033.

4.Έναρξη λειτουργίας, από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

5.Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

6.Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

7.Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

8.Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησής του.

9.Διάρκεια 2 ωρών κατά οποία ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή, με συγκριτικό χρονικό σημείο την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος μετακίνησης του.

10.Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός: τέσσερα (4) άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ. που ίσχυε προηγουμένως).

11.Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται ως εξής: Ένας (1) πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

12.Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

13.Προσαύξηση προστίμων κατά 50% για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ετσι, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να πηγαίνουν σε όποιο εμπορικό κατάστημα επιθυμούν μόνο με το SMS, χωρίς να απαιτείται να κλείσουν τηλεφωνικό ραντεβού με το κατάστημα. Ωστόσο, για τα κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, διαιτολογικές υπηρεσίες και τα ΚΤΕΟ οι πελάτες θα προσέρχονται MONO κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων (e-mail, SMS). Φυσικά, θα απαιτείται και σε αυτή την περίπτωση η αποστολή του SMS με τον αριθμό 2.

Ανησυχία για το θέμα των εμβολιασμών

Σημαντικό ρόλο για την εστίαση παίζουν και οι εμβολιασμοί, που για την ώρα προχωρούν με αργούς ρυθμούς και κανείς δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανοσία στον πληθυσμό από τον κορωνοϊό. Στην εστίαση οι καταστηματάρχες θεωρούν ότι η χρονιά φέτος δεν θα είναι ολοκληρωμένα καλή, αλλά είναι αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα.

Το νησί μας έχει ανάγκη από τον κλάδο της εστίασης να δουλέψει, με αρκετά μαγαζιά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να περιμένουν το καλοκαίρι για να δουν αν επιστρέψει σε μια κανονικότητα η χώρα και η δουλειά τους πάρει και πάλι τα πάνω τους.

Γιώργος Στεργιόπουλος

Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης

“Είναι αλήθεια ότι θα κινδυνέψει η εστίαση. Τώρα δεν νομίζω ότι στη Ζάκυνθο να μας πιάσει τόσο πολύ. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχει πέσει πάρα πολύ ο τζίρος. Εδώ ελπίζουμε ακόμα στο καλοκαίρι, ότι κάτι μπορεί να γίνει, ενώ σε άλλες πόλεις, όσο δεν έχει ο ντόπιος πληθυσμός χρήματα θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ απ’ ότι ενημερώνομαι δεν υπάρχουν θετικά πράγματα για τα εμβόλια. Πιστεύω είναι νωρίς ακόμα. Αν δεν πάει καλά το καλοκαίρι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αν πάει σαν το περσινό θα είμαστε ευχαριστημένοι”.

Βόσσος Δασκαλάκης

Ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης

“Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αν δεν εργαστεί ο κόσμος, δεν ανοίξουν οι επιχειρήσεις, θα έχουμε όλοι πρόβλημα. Ας ελπίσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση και ας είναι μια λύση και αυτή για να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε όλοι αλυσίδα και εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον και όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε για όλους καλά”.

Ανδρέας Λυκούρεσης

Ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης

“Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα μαγαζιά δεν μπορούν να αντέξουν άλλο αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος δεν δουλεύει, δεν βγάζει μεροκάματο. Η εστίαση αλλά και όλα τα μαγαζιά υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Είναι λογικό να κλείσουν κάποια μαγαζιά. Αν δεν μπορούν να στηριχθούν πως θα κρατηθούν; To ρεύμα είναι πανάκριβο. Ειδικά στον χώρο της εστίασης που όλα δουλεύουν ηλεκτροκίνητα είναι μεγάλα τα έξοδα. Βοήθησαν για τα ενοίκια αλλά δεν επαρκεί. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Καμμένο καλοκαίρι θα είναι και αυτό. Πως θα στηριχθεί η οικονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου”.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο