Τενίστρια που της λείπουν δάχτυλα, αψηφά τους γιατρούς και προκρίνεται στο Αυστραλιανό Οπεν -«Μου έλεγαν ότι δεν θα γινόμουν ποτέ επαγγελματίας» (vid)

Η Βρετανίδα αθλήτρια του τένις,Φραντσέσκα Τζόουνς, θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε Grand Slam στο Αυστραλιανό Όπεν, αψηφώντας μια απαισιόδοξη πρόγνωση από γιατρούς, που κάποτε της απαγόρευαν να παίζει τένις.

Η 20χρονη τενίστρια, εξασφάλισε την πρόκρισή της, με μια μεγάλη νίκη 6-0, 6-1 εναντίον της Lu Jia-Jing από την Κίνα, τραβώντας την προσοχή ορισμένων θαυμαστών της, που δεν γνώριζαν την ιδιαιτερότητα που έχει εκ γενετής. Πάσχει από ένα εξαιρετικά σπάνιο σύνδρομο, αυτό της σύνδρομο εκτροδακτυλίας-εκτοδερμικής δυσπλασίας, που έχει επηρεάσει τα χέρια και τα πόδια της.

Οι γιατροί, της είπαν ότι δεν μπορούσε ποτέ να παίξει τένις επαγγελματικά, καθώς γεννήθηκε με τέσσερα δάχτυλα σε κάθε χέρι, ενώ της λείπουν τρία δάχτυλα στα πόδια.

What. A. Story.

20-year-old Francesca Jones has qualified for the @AustralianOpen main draw after being told by doctors that she wouldn't be able to play tennis 🙌 pic.twitter.com/dXHOFZopTV

— ITF (@ITFTennis) January 13, 2021