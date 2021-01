H Κεφαλονίτισσα Σέρφερ Αναστασία Γερολυμάτου ποζάρει με το βραβείο Γκίνες!

Πολλά Συγχαρητήρια!

Η ίδια γράφει στο facebook

Κάποιες φορές πρέπει να δοκιμάζεις στη ζωή, να πειραματίζεσαι, να ξεφεύγεις από τα γνωστά, ασφαλή και συνηθισμένα… και αν είσαι τυχερός καταφέρνεις να φτάσεις εκεί που θέλεις.

️Κάποιες φορές το πείραμα πετυχαίνει, κάποιες άλλες όχι. Σημασία έχει να συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν επιλογές.

Keep going!! Look out of the box!

Καλημέρα φίλοι μου & χρόνια πολλά!

Πηγή:inkefalonia.gr