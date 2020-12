Καταστήματα: Από click away σε click inside – Με δοκιμή στο κατάστημα τα ψώνια

Το click away εφαρμόστηκε στη χώρα μας λόγω του lockdown και της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά στα σκαριά είναι το click in shop για να ψωνίζουν οι καταναλωτές με δοκιμή μέσα στο κατάστημα. Μέχρι τώρα, οι καταναλωτές έμαθαν τη σημασία του click away, βγήκαν στο δρόμο και ψώνισαν κλείνοντας ραντεβού με τα καταστήματα για να πάρουν το προϊόν που επιθυμούσαν χωρίς να το δοκιμάζουν, χωρίς καν να έχουν πρόσβαση εντός των καταστημάτων (η λεγόμενη μέθοδος του click away). Τώρα το click away φαίνεται να φεύγει και τη σκυτάλη να παίρνει το click in shop, που θα εφαρμοστεί στη χώρα μας με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα από τον κορονοϊό, ανοίγοντας ουσιαστικά τις πόρτες των καταστημάτων στους καταναλωτές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προγραμματίζει αλλαγές βήμα προς βήμα για τη λειτουργία του εμπορίου από τον Ιανουάριο. Βασική προϋπόθεση, βέβαια, ώστε να μπορέσουν να χαλαρώσουν ελαφρώς τα μέτρα είναι τα δεδομένα του κορονοϊού να βαίνουν βελτιούμενα. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες αλλαγές δεν θα πρέπει να αναμένονται πριν τις 14 με 15 Ιανουαρίου, όπως σημειώνουν αξιόπιστες πηγές στο ethnos.gr.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανάλογα βέβαια με τα επιδημιολογικά δεδομένα, το click away θα αντικατασταθεί από το click in shop, με στόχο να μπορέσει να δουλέψει και το κομμάτι της ένδυσης και υπόδησης, το οποίο είχε περιορισμένες πωλήσεις τα Χριστούγεννα εξαιτίας της αδυναμίας δοκιμής των προϊόντων. Πρακτικά, με το click in shop ο καταναλωτής θα μπορεί να κλείνει τηλεφωνικά ή διαδικτυακά ραντεβού για την επίσκεψή του στο κατάστημα σε προκαθορισμένη ώρα, να διαλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει εκεί, να το δοκιμάζει εφόσον επιθυμεί και να το πληρώνει εντός του καταστήματος. Οπωσδήποτε θα ισχύει η υποχρέωση αποστολής μηνύματος με το ραντεβού από το κατάστημα προκειμένου να μπορέσει να μεταβεί εκεί ο καταναλωτής.

Τι αλλάζει με τη μέθοδο click in shop

Με τη νέα μέθοδο θα εξακολουθήσει να ισχύει και το μοτίβο της παραγγελίας online ή από το τηλέφωνο και η αποστολή γραπτού μηνύματος από το κατάστημα για τη μετάβαση σε αυτό, αλλά κατά τη διάρκεια του ραντεβού ο πελάτης θα μπορεί να εισέρχεται στο μαγαζί και να δοκιμάζει τα προϊόντα.

Η μέθοδος αυτή, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, θα δώσει μια ανάσα όχι μόνο στα μεγαλύτερα καταστήματα αλλά και στα μικρότερα, ενώ ο συνωστισμός θα αποτρέπεται με τη διαδικασία του ραντεβού και την αυστηρή τήρηση της αναλογίας πελατών/τετραγωνικών.

Πόσοι πελάτες στα καταστήματα ανά 100 τετραγωνικά

Έτσι, σε κάθε κατάστημα θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα έως 4 πελάτες ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. Στις μεγαλύτερες αλυσίδες και στις επιχειρήσεις shop in a shop ο αριθμός των ατόμων θα επιτυγχάνεται μέσω της κοινής διεύθυνσης των καταστημάτων. Σε πολλά μικρά συνοικιακά καταστήματα, η αναλογία αυτή πρακτικά σημαίνει τη δυνατότητα εισόδου μόνο ενός πελάτη τη φορά.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι για την οποιαδήποτε μετακίνηση και τον Ιανουάριο θα παραμείνει απαραίτητη η αποστολή sms στο 13033, με την ένδειξη 2 εφόσον πρόκειται για αγορές. Οσο για την Πρωτοχρονιά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ούτε στη λειτουργία των καταστημάτων ούτε στα ισχύοντα μέτρα για τις εξόδους και όλα θα κινηθούν ακριβώς όπως και τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδίδουν πηγές του υπουργείου, η εμπορική κίνηση των Χριστουγέννων ενισχύθηκε κάπως με το click away. Οι μεγάλες αλυσίδες οι οποίες είναι απολύτως ψηφιοποιημένες κατάφεραν κατά περίπτωση να μειώσουν έως και στο 30% τις απώλειες, στα παιχνίδια ο τζίρος έφτασε το 40% του περσινού, ενώ στον κλάδο των βιβλίων, ο οποίος ήταν φέτος από τους ελάχιστους, στους οποίους επιτρεπόταν φυσική παρουσία, σε αρκετές περιπτώσεις ο περσινός τζίρος ξεπεράστηκε.

Μεγαλύτερο πρόβλημα είχαν τα μικρά καταστήματα και κυρίως αυτά της ένδυσης και υπόδησης για τα οποία πηγές της αγοράς κάνουν λόγο για τζίρους που μετά βίας έφτασαν το 10% – 15% των περσινών. Ωστόσο, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, για τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες άνοιξαν μόνο από τους ιδιοκτήτες τους, εξακολουθεί να ισχύουν τα μέτρα προστασίας, η κάλυψη των εργαζομένων, η μείωση του ενοικίου, η επιστρεπτέα προκαταβολή, στα οποία προστέθηκε και ο όποιος τζίρος έκαναν αυτήν την περίοδο.

Διαφορετική είναι η εικόνα που μεταδίδουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πάντως, όπως κατέδειξε πρόσφατη έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία σχεδόν η μία στις τέσσερεις επιχειρήσεις βλέπει πιθανό το λουκέτο. Συγκεκριμένα, το 23% των επιχειρήσεων δηλώνουν ως πολύ ή αρκετά πιθανόν να κλείσουν με το ποσοστό αυτό στην εστίαση να φτάνει το 41.7% και στο εμπόριο το 34%. Αυξημένο είναι το ποσοστό για τις επιχειρήσεις που έχουν 11-20 εργαζομένους.

πηγή: ethnos.gr