Στ. Πέτσας | «Παραμένουμε σε αυτό το δύσκολο ωράριο – Μένουμε με τη στενή μας οικογένεια»

«Θα παραμείνουμε σε αυτό το ωράριο, το οποίο είναι δύσκολο, αλλά στέλνει το σωστό μήνυμα: φέτος δεν είναι το ίδιο. Δεν κάνουμε ρεβεγιόν. Μένουμε με τη στενή μας οικογένεια. Αν θέλαμε να έχουμε μία άλλη οικογένεια φίλων μας ή συγγενών μαζί -πάντα αυτών που κάνουμε συνήθως παρέα- ας μείνουμε σε αυτό τον κλειστό κοινωνικό κύκλο κι ας μην τον ανοίξουμε υπέρμετρα αυτές τις γιορτές. Αλλά όχι, όμως, για να ξενυχτήσουμε μαζί, όπως τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε σε συνέντευξή του στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας επεσήμανε παράλληλα, πως «υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ιδίως όταν βλέπουμε ακόμη και σήμερα, πέντε εβδομάδες και πλέον μετά την εφαρμογή του καθολικού απαγορευτικού, να έχουμε ΜΕΘ με πληρότητα κοντά στο 80% στην επικράτεια και κοντά στο 90% στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα νούμερα. Με την παραμικρή έξαρση στις αρχές ενός τρίτου κύματος -όχι στην κορύφωση, αλλά στις αρχές ενός ενδεχόμενου τρίτου κύματος- μπορεί αυτό να μας πνίξει. Και αυτό θα ήταν πραγματικά τραγικό για τους ανθρώπους που θέλουν προστασία από το Σύστημα Υγείας και δεν θα τη βρίσκουν», είπε. Και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση ξανά σε όλους για την τήρηση των μέτρων. Υπομονή. Πραγματικά, όσο κι αν είναι μια λέξη που μπορεί να έχει κακοποιηθεί, υπομονή σε όλους. Έχουμε για πρώτη φορά την ορατότητα του εμβολιασμού που έρχεται κι ας μην αφήσουμε αυτές τις μέρες να μας παρασύρουν και να είμαστε πιο χαλαροί, γιατί αυτό θα θρέψει τον κορoνοϊό».

«Η πανδημία είναι δυναμική κι εμείς προσαρμοζόμαστε»

Σε ό,τι αφορά τα βήματα της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η πανδημία είναι δυναμική κι έτσι αναγκάζει την κυβέρνηση να προσαρμόζεται κάθε φορά, αλλά πάντοτε προς τον ίδιο δρόμο. «Δεν φεύγουμε από αυτό το μονοπάτι. Μπορεί να είναι λίγο πιο ευέλικτο, λίγο πιο σφιχτό, ανάλογα με ό,τι επιβάλλουν οι συνθήκες, αλλά βαδίζουμε στο μονοπάτι που πρέπει να μας πάει μέχρι τις 7 Ιανουαρίου με ασφάλεια, ώστε να έχουν πέσει και τα κρούσματα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο και να έχουν αποσυμφορηθεί οι ΜΕΘ. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται διάφορες προτάσεις, για διάφορα θέματα, όπως το ζήτημα της περιποίησης νυχιών. Το θέμα είναι πρωτίστως υγειονομικό. Είναι θέμα ζήτησης των χιλιάδων Ελληνίδων κυρίως, αλλά και ανδρών φαντάζομαι, που ζητούσαν τέτοιου είδους υπηρεσία και ήταν έτοιμοι να παρακάμψουν τα μέτρα και να τα έχουν κατ’ οίκον. Επομένως, από το να γίνει μία υγειονομική βόμβα με πολύ κόσμο να ανταλλάσσει επισκέψεις σε σπίτια, είναι προτιμότερο να έχουμε ανοιχτό ένα κατάστημα με κανόνες», κατέληξε.

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως «θέλουμε παράλληλα, πρώτον να προχωρήσει η διαδικασία της αποσυμφόρησης των ταχυμεταφορών και της παραλαβής των προϊόντων από το κατάστημα χωρίς ουρές, κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί αυτές τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του συστήματος (σσ: click away). Δεύτερον, να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι πληρωμές, για να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ των καταναλωτών όταν παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους και του καταστηματάρχη ή του προσωπικού που τα παραδίδει. Και είναι επίσης ένα παράθυρο για εξοικείωση με όλες αυτές τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών πληρωμών», σχολίασε.

«Το click away θα δώσει τζίρο χωρίς να στερήσει τα ευεργετήματα απ’ όσους παραμένουν σε αναστολή»

Ειδικά για το click away, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε πως «όταν αποφασίσαμε την παράταση των μέτρων, είχαμε πραγματικά μια μεγάλη καμπάνα κινδύνου. Ήταν οι εικόνες στο Harrods και στο Παρίσι. Ήταν κάτι σοκαριστικό. Και ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι, αν επιτρέπαμε αυτή την εικόνα και στην Ελλάδα, θα είχαμε πραγματικά πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Και αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που πρυτάνευσε στην κυβέρνηση η απόφαση να πάμε πολύ αργά και σταδιακά μέχρι τις 7 Ιανουαρίου με ασφάλεια». Πρόσθεσε δε, ότι «το click away, η διαδικασία της παραλαβής εκτός καταστήματος, θα δώσει λίγο τζίρο σε αυτούς οι οποίοι παραμένουν σε αναστολή, χωρίς να τους στερεί το ευεργέτημα που προκύπτει από μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. ‘Αρα, μπορούν να συνεχίσουν και αυτοί, οι οποίοι λειτουργούν και με click away, να θέτουν εργαζόμενους σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, να έχουν μείωση στο ενοίκιό τους 40%, να έχουν αναστολή των οφειλών που έχουν ρυθμιστεί, είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, να συμμετάσχουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5 που θα καταβληθεί τον Ιανουάριο, με το 50% να μην επιστρέφεται, να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Όλα αυτά θα ισχύουν και για αυτούς, ενώ θα αυξάνουν και λίγο τον τζίρο τους. Και μετά τον Γενάρη θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Γι’ αυτό έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2021, 7,5 δισ. ευρώ αποθεματικό, για να στηρίξουμε, όσο χρειαστεί».

Πάντως, ο κ. Πέτσας διέψευσε δημοσιεύματα για επέκταση του μέτρου της διαγραφής του 50% και των προηγούμενων γύρων της επιστρεπτέας προκαταβολής, λέγοντας πως «όσοι πήραν την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και η 5 θα έχουν αυτό το ευεργέτημα, δηλαδή το 50% να μην επιστρέφεται. Για τις άλλες τρεις, ισχύει ό,τι έχουμε εξαγγείλει μέχρι σήμερα», συμπλήρωσε.

«Μέχρι τέλος Μαρτίου, ένα υψηλό ποσοστό Ελλήνων θα έχει εμβολιαστεί»

Τέλος, σχετικά με τον εμβολιασμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως αμέσως μετά την έγκριση από τις ευρωπαϊκές Αρχές, «προχωράμε στις παραλαβές και εντός 48 ωρών θα αρχίσει ο εμβολιασμός» και προσέθεσε: «Αυτό είναι το σχέδιο του υπουργείου Υγείας και πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιωθεί. Η πρώτη φάση είναι κρίσιμη. Δηλαδή, να γίνει η πρώτη παραλαβή, στις μεγάλες αποθήκες, όπου προβλέπεται κατάψυξη και μετά η διανομή στα εμβολιαστικά κέντρα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία προτεραιοποίηση: πρώτα το υγειονομικό προσωπικό και οι πιο ευάλωτοι, με κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ώστε σταδιακά, με ασφάλεια, να προχωρήσουμε, επιστρατεύοντας διαφορετικές επιλογές -την άυλη συνταγογράφηση, το emvolio.gov.gr – στον καθολικό εμβολιασμό». Για να καταλήξει: «Μέχρι τον Ιούνιο θα μπορούν να εμβολιαστούν όλοι οι Έλληνες, εφόσον το επιθυμούν. Πάνω από 2.117.000 συμπολίτες μας κάθε μήνα μπορούν να εμβολιάζονται. Μέχρι τέλος Μαρτίου, θα έχουμε ένα υψηλό ποσοστό Ελλήνων που θα έχει εμβολιαστεί».

Πηγή:ΑΠΕ