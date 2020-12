Αντιδρούν οι επιχειρηματίες στα μέτρα της Κυβέρνησης για το λιανεμπόριο

ΜΕ CLICK AWAY ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Κραυγή απόγνωσης: “Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι”

Με διαφορετικό τρόπο θα πραγματοποιήσουμε φέτος τις Χριστουγεννιάτικες αγορές μας, ελέω της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων περιορισμού της έξαρσης των κρουσμάτων. Η Κυβέρνηση προχώρησε στην απόφαση να ανοίξουν από σήμερα (Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου) κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία και εκκλησίες, ενώ επέλεξε να διατηρήσει την αναστολή του λιανεμπορίου, με εξαίρεση τη δυνατότητα των πελατών να παραλαμβάνουν τα προϊόντα που επιθυμούν από το κατάστημα εξαιτίας του φόρτου εργασίας που υπάρχει με την εταιρίες ταχυμεταφορών.

Το ανοιγμα του λιανεμπορίου με click away προκαλεί την αντίδραση των επιχειρηματιών και στο νησί μας οι οποίοι με μια κραυγή απόγνωσης στέλνουν προς κάθε κατευθυνση το μήνυμα πως δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν με αυτό τον τρόπο αφού θα είναι μεγάλη η ζημιά που θα υποστούν δεδομένου πως όλοι περίμεναν άνοιγμα των καταστημάτων τους και αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Δεν ειναι και λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό λουκέτων που θα επιφέρει η κατάσταση μετά τον Ιανουάριο.

Κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία

και Εκκλησίες

Από τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, θα λειτουργήσουν τα κομμωτήρια – κουρεία και τα βιβλιοπωλεία, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Η προσέλευση στα κομμωτήρια θα γίνεται μόνο με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσίας μανικιούρ, πεντικιούρ.

Τα βιβλιοπωλεία θα λειτουργούν με ανώτατο όριο 4 πελατών σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή 1 πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. Από τις υπηρεσίες θα λειτουργήσουν επίσης, εκτός κομμωτηρίων και κουρείων, τα ΚΤΕΟ.

Σχετικά με τις εκκλησίες μόνο για την ημέρα των Χριστουγέννων και των Φώτων θα είναι ανοιχτές και θα επιτρέπονται 9 άτομα στους ναούς, εκτός από τους Μητροπολιτικούς Ναούς που θα επιστρέπονται έως 25 άτομα.

Τι ισχύει με το click away

•Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ

•Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, τις Κυριακές 13-20 και 27 Δεκεμβρίου.

•Απαιτείται να έχει γίνει προαγορά των αγαθών (ηλεκτρονική ή και τηλεφωνική)

•Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη, είτε τιμολόγιο είτε μήνυμα, που θα φέρει τα εξής στοιχεία: α) Επωνυμία –Διεύθυνση –ΑΦΜ- Χρονικό διάστημα παραλαβής. Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά και με POS.

•Η παραλαβή γίνεται από την είσοδο του καταστήματος και μόνο από ένα άτομο.

•Απαγορεύεται η είσοδος στο κατάστημα.

•Για να μεταβεί ο πελάτης στο κατάστημα θα πρέπει να στείλει SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα» ή με το έντυπο- βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, συν της απόδειξη προαγοράς του προμηθευτή.

•Εξω από το κατάστημα θα μπορούν να υπάρχουν το πολύ έως 9 άτομα, με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους.

•Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων σε κλειστά εμπορικά κέντρα και σεόσα λειτουργούν με συμφωνίες – συνεργασίας, όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop).

Με κωδικό “2” στο 13033

Οι πολίτες για να κάνουν τα ψώνια τους θα πρέπει να στέλνουν τον αριθμό 2 στο 13033 για να κάνουν τις αγορές τους ή να επισκεφτούν κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία. Ως προς την διαδικασία, ο πελάτης θα κάνει την παραγγελία μέσω e-shop ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας και πληρωμής μέσω POS έξω από το κατάστημα. Απαγορεύεται η πληρωμή με μετρητά. Ο πελάτης θα πρέπει να έχει είτε ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής, είτε SMS από την επιχείρηση με την ημερομηνία και ώρα παραλαβής. Επιχείρηση που θα έχει μέσα πελάτη παράνομα, θα έχει πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 (θα καθορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησης) και αναστολή λειτουργίας 15-90 μέρες.

Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν e-shop θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μετεξέλιξη της ειδικής πλατφόρμας e-katanalotis που θα είναι σε ισχύ από Δευτέρα, στην οποία επίσης από Δευτέρα, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν εκτός από τις τιμές προϊόντων σούπερ μάρκετ και τις τιμές καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά στα sms για τους εμπόρους χωρίς ηλεκτρονικό κατάστημα, η πλατφόρμα του υπουργείου θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος για την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου. Θα στέλνει ο καταναλωτής ένα μήνυμα με τον αριθμό παραγγελίας, θα στέλνει και ο έμπορος αντίστοιχα. Θα ταυτοποιείται ο αριθμός παραγγελίας και μέσω της πλατφόρμας θα πηγαίνει στον καταναλωτή το sms για να μετακινηθεί και να παραλάβει το εμπόρευμα που έχει παραγγείλει. Οπότε, το sms που θα έπρεπε να στείλει η επιχείρηση στον πελάτη θα είναι δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis.

Η θέση του Επιμελητηρίου

και του Εμπορικού Συλλόγου

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φώτης Κόττης αναφέρθηκε στα νέα μέτρα και σημείωσε ότι προκαλείται μεγάλη ζημιά στους επιχειρηματίες οι οποίοι περίμεναν άνοιγμα των καταστημάτων τους και αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Και προσθέτει “Είμαστε απογοητευμένοι ως επιχειρηματίες γιατί ουσιαστικά η λιανική στην επαρχία που είμαστε και εμείς έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι δυνατότητες που δίνονται από σήμερα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν από τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διαχείριση και εξοικείωση με την τεχνολογία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι εφαρμόζονται οριζόντια μέτρα και εξαιτίας αυτού έχουμε πρόβλημα στην επαρχία και τα νησιά και περιοχές που έχουν καλή υγειονομική εικόνα”.

Επισημαίνει, δε, ότι οι επιχειρήσεις έκαναν μεγάλο αγώνα τηρώντας τα μέτρα για να υπάρχει καλή επιδημιολογική εικόνα στο νησί, ωστόσο θετικό αποτέλεσμα μέχρι τώρα δεν υπάρχει και εξηγεί πως “με αγώνα προστάτευσαν οι επιχειρήσεις το νησί μας τηρώντας τα μέτρα κατά την τουριστική περίοδο και ακολουθώντας τις οδηγίες για αυτό και η Ζάκυνθος έχει την καλή εικόνα που έχει. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία αν μέσω πανδημίας αλλά με δεδομένη τη διαπίστωση και του ίδιου του Υπουργού, ότι το άνοιγμα της Δευτέρας δεν λύνει το πρόβλημα για την οικονομία των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να θεωρούνται πληττόμενες είναι απαραίτητη η εφαρμογή γενναίων μέτρων για τη λιανική και την εστίαση”.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου και επιχειρηματίας κ. Γιάννης Ζηλάκος, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να διευκρινιστεί από το κράτος πως θα μπορούν να λειτουργούν τα μαγαζιά, και προσθέτει “Εγώ και σαν επιχειρηματίας και σαν μέλος του Εμπορικού Συλλόγου θέλω να διευκρινίσουν πως θα λειτουργεί. Είναι ένας άγνωστος όρος. Αν θα μας βολέψει θα καταφέρουμε να λειτουργήσει. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα που πρέπει όλοι να συνηθίσουμε. Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες και για συγκεκριμένους εμπορικούς κλάδους. Θέλουμε οδηγίες. Δεν είναι τίποτα σαφές. Ο κλάδος ο δικός μας λειτουργούσε με ραντεβού και εξυπηρετούσαμε τον κόσμο”.

Στο θέμα της οικονομικής ζημιάς στις επιχειρήσεις, ο κ. Κόττης από τη δική του μεριά τόνισε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα μαγαζιά, ενώ σημείωσε ότι έχουν τεθεί ήδη προς το κράτος αρκετές οικονομικές ελαφρύνσεις και επεσήμανε “Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα με αγωνία, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνουμε την οικονομική δυσκολία και την ασφυξία που έχουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με το Υπουργείο. Θέσαμε τη γενναία μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, το κούρεμα των οφειλών που δημιουργείται και μια συγκεκριμένη εφαρμογή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για όλες τις επιχειρήσεις. Και σε επίπεδο πολιτείας και σε Περιφέρειας. Υπάρχει πρόβλημα στην επαρχία αλλά θεωρώ όλοι θα το προσπαθήσουν γιατί βρίσκονται σε οικονομικό διέξοδο. Απλώς όσο μπορούμε να συμμορφωθούμε γιατί απειλούνται με άμεση αναστολή αυτού του ανοίγματος”.

Ο κ. Ζηλάκος από τον Εμπορικό Σύλλογο σημείωσε ότι θα δυσκολέψει τους επιχειρηματίες όλη αυτή η κατάσταση, ενώ εξέφρασε και τον προβληματισμό του σχετικά με το λουκέτο που μπορεί να οδηγηθούν μαγαζιά μετά τον Ιανουάριο και πρόσθεσε “Θα δυσκολέψει τους επιχειρηματίες όλη αυτή η κατάσταση. Από τη μεριά του κορωνοϊού βολεύει το lockdown γιατί θα τον περιορίσουμε τον ιό. Αν μιλήσουμε καθαρά οικονομικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μετά τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να κλείνουν μαγαζιά και το 90% των επιχειρήσεων πιστεύω στηρίζεται στις γιορτές”.

Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους όσον αφορά το πως θα λειτουργήσει το click away στα μαγαζιά και γενικώς πως οι επιχειρήσεις εν μέσω γιορτών θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα μέτρα, να τα τηρήσουν και να έχουν οικονομικό κέρδος

Click away

Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας: “Δεν επαιτούμε αλλά απαιτούμε”

Την άρση εφαρμογής της εμπορικής μεθόδου “click away” ζητά η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Νοτιοδυτικής Ελλάδας, πελοποννήσου και ιονίων Νήσων ενω υποβάλλει ως αίτημα το άνοιγμα όλου του λιανεμπορίου.

“Η μέθοδος του click away δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε δεν έχουν e shop, ούτε facebook και ούτε κάποιο άλλο μέσο για να ενημερώσουν τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα τους. Η συγκεκριμένη μέθοδος επί της ουσίας απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό καταναλωτών που ήδη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ψώνια κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα και δεν εξυπηρετεί καθόλου την τοπική αγορά.

Τι θα απαντήσουμε στον μικρομεσαίο συνάδελφο έμπορο όταν μας ρωτήσει γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το κατάστημά του, το οποίο επισκέπτονται 3-5 άτομα την ημέρα; Δεν θα δημιουργηθεί πάλι αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των μικρών καταστημάτων που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με την μέθοδο του click away; Πάλι οι τζίροι δεν θα αυξηθούν στα μεγάλα καταστήματα που λειτουργούν τόσο καιρό ούτως ή άλλως με τα e shop που διαθέτουν; Ξεκάθαρα φαίνεται ότι αυτή η μέθοδος εξυπηρετεί τις μεγάλες αλυσίδες. Μήπως έστω και τώρα η κυβέρνηση θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους μικρομεσαίους εμπόρους, που γνωρίζουν τα ζητήματα της αγοράς, αλλά και με τους ειδικούς επιστήμονες για να βρεθεί από κοινού μια λύση; Μήπως η χώρα θα έπρεπε να χωριστεί σε ζώνες και να μην υπάρχουν οριζόντιες και καθολικές αποφάσεις για όλη την χώρα; Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να προστατεύσει τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με την μέθοδο του click away και να αρθεί άμεσα η εφαρμογή της υποστηρίζοντας έτσι την ισότητα και όχι την εκμετάλλευση από τα ολιγοπώλια των αγορών. Επίσης απαιτούμε το άνοιγμα όλου του λιανεμπορίου βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, των αυστηρότερων υγειονομικών μέτρων ακόμα και με τη μέθοδο των ραντεβού και ίσως και με διαχωρισμό της χώρας σε υγειονομικές ζώνες”, αναφερουν χαρακτηριστικά.

Αγγελική Κλαυδιανού

Ιδιοκτήτρια Εμπορικών Καταστημάτων

“Τα μέτρα αυτά δεν θα δουλέψουν. Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία αλλά ούτε και οι καταστηματάρχες. Οι καταναλωτές θα φοβούνται να επισκεφτούν τα μαγαζιά. Διέλυσαν μια αγοραστική κίνηση υποτυπώδης που θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε τμηματικά στην Ελλάδα εκεί που είναι καθαρά να λειτουργήσει.

Τώρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πως θα λειτουργήσουμε. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε ασφαλείς αλλά να μας δώσουν κάποιες κατευθύνσεις και να εφαρμοστούν στην πράξη. Δεν γίνεται να περπατήσει όλο αυτό, όση προσπάθεια και να καταβάλουμε εμείς. Περιμέναμε να ανοίξουμε για μας τους ίδιους και τους πελάτες μας. Ο καθένας να πάρει δυο δώρα και να αλλάξει η ψυχολογία μας και εμείς οι επιχειρηματίες και οι καταναλωτές και σε ένα νησί σαν τη Ζάκυνθο που είναι καθαρό. Όλα τα μαγαζιά θα προσπαθήσουν για την ασφάλεια των πελατών τους”

Αλοϊσιος Πλέσσας

Ιδιοκτήτης Βιβλιοπωλείου

“Εξ’ όσων γνωρίζω από τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης είδαμε ότι τα βιβλιοπωλεία είναι στην προτεραιότητα να ανοίξουν. Τώρα για πόσο καιρό δεν ξέρουμε. Είναι σίγουρο ότι το click away δεν μπορεί να βολέψει για να ψωνίσει κάποιος. Αν αφήσουμε όμως την αγορά ελεύθερη, η κατάσταση με τον κορωνοϊό θα χειροτερέψει. Είναι μια μεσοβέζικη λύση που θα δούμε τι θα γίνει. Έχει κάνει λάθη η Κυβέρνηση στη διαχείριση του κορωνοϊού αλλά δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο να μας πει τι να κάνουμε. Έκρινε το κράτος να την ανοίξει με αυτόν τον τρόπο την αγορά. Κάποια μαγαζιά μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, κάποια άλλα όχι. Δεν βολεύει παντού το click away, κάπου μπορεί να βολέψει”

Ανδρέας Καλογερίας

Ιδιοκτήτης Κομμωτηρίου

“Η Κυβέρνηση αποφάσισε το άνοιγμα των κομμωτηρίων σε μια στιγμή που είναι δύσκολο για μας να προλάβουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Γιατί πέφτει και η γιορτή του Αγίου Διονυσίου. Και δεν μπορούμε επίσης να έχουμε πολλά άτομα. Η γυναικεία κόμμωση θα είναι δύσκολο γιατί ανά δυόμιση με τρεις ώρες πρέπει να αλλάζει το άτομο. Ειδικά αν κάνει βαφή, κούρεμα και χτένισμα. Θα κάνουμε όλες τις προσπάθειες που επιτρέπονται και θα προσέξουμε όσο μπορούμε. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ότι μπορούμε. Είμαστε αδικημένοι που ανοίγουμε τώρα. Είμαστε οι μόνοι που προσέχαμε στα ραντεβού και είχαμε λίγα άτομα μέσα στο κομμωτήριο”