Ελλάδα – Covid-19: Ανακοινώσεις για τα μέτρα το μεσημέρι

Ανακοινώσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας θα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, στη 1.30 μ.μ., στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όπως έκανε γνωστό το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.Πέτσας αναμένεται να ανακοινώσει ίσως το άνοιγμα ορισμένων καταστημάτων από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, και το ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση ενώ σίγουρο είναι, όπως όλα δείχνουν ότι δεν θα επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό εντός των εορτών.

Από σήμερα και μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2021, και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα λειτουργούν τα 110 καταστήματα που πωλούν αμιγώς εποχικά είδη και οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους στέλνοντας SMS στο 13033 με την επιλογή «2».

Παράλληλα από σήμερα, επιτρέπεται να πωλούν χριστουγεννιάτικα είδη και τα σούπερ μάρκετ ενώ στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να ανοίξει η αγορά κλιμακωτά, μέσα τις γιορτές.

Όπως σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, αν καταγραφούν σκηνές συνωστισμού, δεν θα υπάρχει άλλη δυνατότητα και θα πρέπει να ξανακλείσουν τα μαγαζιά. «Δεν θα ρισκάρουμε τη διάδοση του κορονοϊού στο κρισιμότερο σημείο», γενικότερα όμως, όπως είπε, μόλις δοθεί, το πράσινο φως, από την Επιτροπή για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, θα ανοίγουν τα μαγαζιά ανά 3-4 μέρες επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος να επαναλειτουργούν ανά εβδομάδα.

Οι δραστηριότητες των οποίων θα προηγηθεί η επαναλειτουργία είναι κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία και ανθοπωλεία. Ειδικά για τα παιχνίδια, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι όταν θα επαναλειτουργήσουν, θα ανοίξουν όλα μαζί, μικρά και μεγάλα. «Τα μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών έχουν τεράστιο όγκο εμπορεύματος που επίσης έχει εποχικά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μέρος τους πωλείται κατά τη διάρκεια των εορτών», σημείωσε.

facebook

twitter

flipboard

mail icon

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

AaAa

Ανακοινώσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας θα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, στη 1.30 μ.μ., στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όπως έκανε γνωστό το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.Πέτσας αναμένεται να ανακοινώσει ίσως το άνοιγμα ορισμένων καταστημάτων από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, και το ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση ενώ σίγουρο είναι, όπως όλα δείχνουν ότι δεν θα επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό εντός των εορτών.

Από σήμερα και μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2021, και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα λειτουργούν τα 110 καταστήματα που πωλούν αμιγώς εποχικά είδη και οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους στέλνοντας SMS στο 13033 με την επιλογή «2».

Παράλληλα από σήμερα, επιτρέπεται να πωλούν χριστουγεννιάτικα είδη και τα σούπερ μάρκετ ενώ στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να ανοίξει η αγορά κλιμακωτά, μέσα τις γιορτές.

Όπως σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, αν καταγραφούν σκηνές συνωστισμού, δεν θα υπάρχει άλλη δυνατότητα και θα πρέπει να ξανακλείσουν τα μαγαζιά. «Δεν θα ρισκάρουμε τη διάδοση του κορονοϊού στο κρισιμότερο σημείο», γενικότερα όμως, όπως είπε, μόλις δοθεί, το πράσινο φως, από την Επιτροπή για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, θα ανοίγουν τα μαγαζιά ανά 3-4 μέρες επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος να επαναλειτουργούν ανά εβδομάδα.

Οι δραστηριότητες των οποίων θα προηγηθεί η επαναλειτουργία είναι κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία και ανθοπωλεία. Ειδικά για τα παιχνίδια, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι όταν θα επαναλειτουργήσουν, θα ανοίξουν όλα μαζί, μικρά και μεγάλα. «Τα μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών έχουν τεράστιο όγκο εμπορεύματος που επίσης έχει εποχικά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μέρος τους πωλείται κατά τη διάρκεια των εορτών», σημείωσε.

SPONSORED CONTENT

Total in Papua New Guinea: Dialogue, consultation and empowerment

Valorization of natural resources can be a decisive contributor to the improvement of the living conditions in developing countries.

Ad by Total

Αν όλα πάνε καλά, πρόσθεσε ο ίδιος, και δουλέψουμε 3-4 μέρες με ανοιχτά τα μαγαζιά «και δούμε ότι τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και κυρίως τηρούνται τα μέτρα, θα πάμε και στο υπόλοιπο λιανικό εμπόριο».

Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο ίδιος, ως υπουργός Ανάπτυξης θα ήθελε να ανοίξει όλο το λιανικό εμπόριο μέσα στις γιορτές, «γιατί είναι μεγάλη η ζημιά για μια επιχείρηση να μη δουλέψει αυτό το διάστημα».

Σε ό,τι αφορά στα εμπορικά κέντρα, στην κλιμακωτή σειρά, είναι τα τελευταία που θα ανοίξουν. Πρώτα θα ανοίξουν τα μικρότερα καταστήματα και μετά τα μεγάλα. «Πάντως και τα εμπορικά κέντρα πρέπει να ανοίξουν τις γιορτές», ξεκαθάρισε ο υπουργός.

Τέλος, ανέφερε ότι όσοι θα παραβιάζουν τα μέτρα, δε θα έχουν μόνο πρόστιμο, αλλά θα κλείνουν αυτόματα και θα παραμένουν κλειστοί καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Β.Κικίλιας: Το ΕΣΥ πιέζεται, η διασπορά στην κοινότητα συνεχίζεται

Την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ από τον κορονοϊό περιέγραψε σήμερα, μέσω του ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα skai.gr, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «η χώρα είναι κλειστή ένα μήνα και από τις 1.305 ΜΕΘ που διαθέτουμε, οι 1.083 κλίνες COVID και non COVID είναι κατειλημμένες, ενώ επανέλαβε ότι για την αντιμετώπιση της κατάστασης με εντολή του πρωθυπουργού έχουν γίνει 7.000 προσλήψεις υγειονομικών. Σύμφωνα με τον ίδια ιστοσελίδα, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε μεγάλο προβληματισμό και την ανησυχία της κυβέρνησης και των επιστημόνων για την πανδημία στη χώρα, καθώς -όπως επισήμανε- η διασπορά συνεχίζεται στην κοινότητα, το ΕΣΥ πιέζεται, οι γιατροί είναι κουρασμένοι, ενώ βγαίνουν επιστήμονες παγκοσμίως και μιλούν για τρίτο κύμα.

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές, ελεγμένο από τους διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων, δωρεάν και όχι υποχρεωτικό. Αναφερόμενος στους πολίτες που δεν μπορούν διαπιστωμένα να μεταβούν για εμβολιασμό -όπως άνθρωποι με αναπηρία- είπε ότι θα μεταβαίνουν σε αυτούς κινητές ομάδες, προκειμένου να κάνουν τον εμβολιασμό για covid.

Επίσης, όπως είπε στον ΣΚΑΙ ο Βασίλης Κικίλιας «θα υπάρχει η δυνατότητα με τη συνδρομή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο πολίτης σε κάθε γεωγραφική περιοχή να ενημερώνεται για την ώρα και το σημείο εμβολιασμού».

Σήμερα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με τις ανώτατες τιμές για τα μοριακα τεστ κορονοϊού και για τα rapid τεστ.

Σημειώνεται ότι στην απόφαση θα συμπεριληφθεί και το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, το μέγιστο που θα πληρώνει κάποιος σε γιατρό ή σε διαγνωστικό κέντρο – δηλαδή, μαζί με την παροχή της υπηρεσίας – για τον μοριακό έλεγχο είναι από 40 έως 60 ευρώ και για το rapid τεστ από 10 έως 20 ευρώ. Δηλαδή έως 20 ευρώ θα κοστίζουν οι ιατρικές υπηρεσίες για τον μοριακό έλεγχο και έως 10 ευρώ για το rapid τεστ.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, οι τιμές αυτές δεν αφορούν στην κατ’ οίκον παροχή ιατρικών υπηρεσίων.

Πληροφορίες από GR.EURONEWS.COM