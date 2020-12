cancelchatpicorg: Οργή στο Twitter με ιστοσελίδα που δημοσιεύει φωτό γυναικών χωρίς συγκατάθεση -Ζητούν παρέμβαση της Δίωξης

Σάλος και θύελλα αντιδράσεων έχει προκληθεί τα τελευταία 24ωρα στο twitter από ιστοσελίδα που δημοσιεύει γυμνές φωτογραφίες γυναικών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ανάμεσα στις φωτό αυτές και φωτογαφίες ανηλίκων.

Το hashtag #cancelchatpicorg μονοπωλεί στο twitter, με τους χρήστες να ζητούν την παρέμβαση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να διευρυνθεί η υπόθεση και να κατέβει η ιστοσελίδα για να προστατευτούν οι γυναίκες που βρίσκονται στην πλατφόρμα εν αγνοία τους.

Η πλατφόρμα διαμοιρασμού media και chat αναφέρει στην περιγραφή της ότι μπορεί σε αυτήν να «ανεβάζει ο καθένας φωτογραφίες ή βίντεο και να μοιράζεται σχόλια».

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην αρχική σελίδα, δεν χρειάζεται καν εγγραφή για να συμμετέχει κανείς στην κοινότητα. «Εδώ μέσα είστε ανώνυμοι, οπότε μην ντρέπεστε, αισθανθείτε ελεύθεροι να μοιραστείτε και να μιλήσετε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οργή στο twitter με την ιστοσελίδα

Οι καταγγελίες για όσα εκτυλίσσονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σοκαριστικές. Χρήστες αναφέρουν ότι οι εικόνες δεν έχουν ληφθεί μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γυναικών, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις απεικονίζουν και προσωπικές τους στιγμές, φωτογραφίες που έχουν ανέβει στον εν λόγω ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Άλλες αναρτήσεις κάνουν λόγο για γυμνές φωτογραφίες μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα για λόγους διαπόμπευσης ή εκδίκησης.

Θύτες, όπως φαίνεται, είναι οικεία πρόσωπα των θυμάτων όπως πρώην σύντροφοι οι οποίοι επιδιώκουν να εκδικηθούν τις συντρόφους τους αναρτώντας γυμνές τους φωτογραφίες ή μοιράζοντας τις ερωτικές τους στιγμές.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα στην περιγραφή της παρουσιάζεται ως ιστοσελίδα στην οποία μπορεί ο καθένας «να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο και να μοιράζεται σχόλια». Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης αναφέροντας: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι στη χυδαιότητα του #cancelchatpicorg».

Η απάντηση της πλατφόρμας στο twitter

Σε απάντηση που δημοσίευσε στο Twitter το chatpic.org κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Η ανάρτηση αναφέρει ότι η χρήση της πλατφόρμας προϋποθέτει τη συναίνεση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία της, ένας εκ των οποίων είναι ότι απαγορεύεται το upload υλικού για το οποίο ο uploader δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς περί revenge porn, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι υπάρχουν εργαλεία για καταγγελίες τέτοιων περιστατικών, όπως σε πολλούς παρόμοιους ιστότοπους. «Μπορείτε να καταγγείλετε τέτοιες ενέργειες στην αστυνομία και να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε στην έρευνα».

False allegations.

Please find below our official statement in this matter:#cancelchatpicorg #chatpicorg pic.twitter.com/zXWtf8gs6W

— chatpic.org (@chatpicorg) December 2, 2020