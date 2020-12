Κομισιόν | Παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του αέρα

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), ζητά από την Ελλάδα να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ από το 2016 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ από το 2016 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, την καλεί να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92 / ΕΕ) και στέλνει στη χώρα προειδοποιητικές επιστολές για τη φορολογία κληρονομιάς και τις θέσεις στο δημόσιο που αποκλείουν άλλους πολίτες της ΕΕ.

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της να κρατήσει την περίοδο υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον οικισμό Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στον οικισμό Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερα έτη από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς.

Επιπλέον, η Κομισιόν ζητά από την Ελλάδα να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ από το 2016 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43 / ΕΟΚ).

Η οδηγία περιλαμβάνει διάφορες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, όπως η λήψη μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των οικοτόπων και των διαταραχών των ειδών, επαλήθευση του κατά πόσον ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε μια τοποθεσία Natura 2000 πριν από την έγκριση και τη δημιουργία ενός συστήματος αυστηρής προστασίας διάφορα είδη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Στην απόφασή του της 10ης Νοεμβρίου 2016, το ΔΕΕ αποφάνθηκε κατά της Ελλάδας επειδή δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της διατάραξης των προστατευόμενων ειδών και της επιδείνωσης των προστατευόμενων οικοτόπων στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε ανεχτεί την εφαρμογή διαφόρων έργων ή δραστηριοτήτων κατά παράβαση της οδηγίας για τους οικοτόπους στην περιοχή. Η Ελλάδα είχε επίσης εγκρίνει την κατασκευή κατοικιών στο Αγιαννάκι και στο Βουνάκι χωρίς να έχει αποφασίσει πρώτα ότι δεν θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην τοποθεσία Natura 2000 και δεν είχε υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου για την εξασφάλιση υγιούς περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής της Κυπαρισσίας, ιδίως του σπάνιου βιότοπου που φιλοξενεί και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Επομένως, η Κομισιόν στέλνει μια τελική προειδοποίηση στην Ελλάδα. Εάν η χώρα δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με όλες τις πτυχές της απόφασης του Δικαστηρίου, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση εκ νέου στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή προστίμων.

Ακολούθως, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92 / ΕΕ).

Η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει σωστά ορισμένα μέρη της Οδηγίας, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένα έργα στην Ελλάδα για τα οποία πρέπει να διεξαχθεί Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενδέχεται να εγκριθούν χωρίς να τηρούν πλήρως την Οδηγία.

Για παράδειγμα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική διάταξη που να υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές, όταν η Ελληνική Δημοκρατία είναι το πληγέν κράτος μέλος, να ενημερώνουν το κοινό για μια απόφαση που λαμβάνεται από άλλο κράτος μέλος. Επίσης, ορισμένα έργα δεν έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, για παράδειγμα, εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, ή εσωτερικές πλωτές οδούς και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών άνω των 1.350 τόνων.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποστέλλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία θα έχει δύο μήνες για να απαντήσει. Διαφορετικά μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιον αποφάσισε σήμερα να στείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή δεν υπέβαλαν την εθνική τους μακροπρόθεσμη στρατηγικές ανακαίνισης. Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31 / ΕΕ), τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν στην Επιτροπή τις εθνικές τους μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης έως τις 10 Μαρτίου 2020.

Μέχρι σήμερα, μόνο 14 κράτη μέλη έχουν υποβάλει τις στρατηγικές τους, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις της. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα προτρέποντάς της να αλλάξει τη νομοθεσία περί φορολογικής κληρονομιάς σχετικά με τις καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τις μετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια που κατέχονται από κοινού από τους συζύγους.

Η Ελλάδα χορηγεί επί του παρόντος απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για αυτές τις κληρονομιές. Ωστόσο, περιορίζει αυτή την εξαίρεση μόνο σε εκείνους τους από κοινού τραπεζικούς λογαριασμούς και μετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρονται από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ).

Η Ελλάδα έχει δύο μήνες για να απαντήσει διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Τέλος, η Κομισιόν κινεί σήμερα διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την κατάργηση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων στην ΕΕ.

Στη δημόσια διοίκηση και σε ορισμένους δημόσιους φορείς, η πρόσβαση σε θέσεις υψηλού επιπέδου περιορίζεται στους Έλληνες υπηκόους. Αυτό αφορά τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή και Προϊσταμένου Τμήματος. Βάσει του άρθρου 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεν πρέπει να γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών κρατών μελών.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να κρατήσουν μια θέση στη δημόσια υπηρεσία τους αποκλειστικά για τους υπηκόους τους σε περιπτώσεις όπου η θέση αυτή συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση των εξουσιών που παρέχει το δημόσιο δίκαιο και καθήκοντα που διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί κατά περίπτωση βάσει της φύσης και των ευθυνών της θέσης. Ο γενικευμένος αποκλεισμός των εργαζομένων της ΕΕ από δημόσιες θέσεις βάσει του ιεραρχικού επιπέδου τους είναι αντίθετος με το δίκαιο της ΕΕ.

Η Ελλάδα έχει δύο μήνες για να απαντήσει διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

