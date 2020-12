Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: Διάσημος σεφ απαντά σωστά και κερδίζει σε τηλεπαιχνίδι (vid)

Ο Ντέιβιντ Τσανγκ ήταν ήδη διάσημος στο χώρο του και πολύ πλούσιος όταν αποφάσισε να λάβει μέρος στο γνωστό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Γι αυτό και μετά τη νίκη του δώρισε τα χρήματα σε φιλανθρωπικό οργανισμό.

Στο δημοφιλές παιχνίδι γνώσεων, το οποίο παρουσιάζει πλέον ο Τζίμι Κίμελ, ο Τσανγκ αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ της απόφασης να αποχωρήσει με 500.000 δολάρια και να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση, η οποία ήταν η εξής:

Ο γεννημένος στη Βιέννη σεφ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια μέσω τηλεφώνου από κάποιο φίλο και εμπιστεύτηκε τη δημοσιογράφο και αναλύτρια του NFL, Μίνα Κάιμς. Εκείνη του είπε ότι η απάντηση είναι ο Μπέντζαμιν Χάρισον. Ο Τσανγκ, συμφώνησε, έδωσε την τελική του απάντηση και ανακηρύχθηκε νικητής κερδίζοντας το εκατομμύριο.

Ο ιδρυτής του ομίλου εστιατορίων Momofuku και παρουσιαστής της σειράς του Netflix «Ugly Delicious» δώρισε τα κέρδη του στον οργανισμό Southern Smoke στο Χιούστον. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει εργαζόμενους στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών οι οποίοι έχουν ανάγκη τους δύσκολους καιρούς.

My gambling problem finally pays off…

$1 million for hospitality workers in need via @SouthernSmokeTX 💥 https://t.co/Q6ZL4w6XiD

— david chang (@davidchang) November 30, 2020