Με ελληνικές «ρίζες» η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου της εποχής Μπάιντεν

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέλεξε χθες Κυριακή γυναίκες που διετέλεσαν υψηλόβαθμα στελέχη της προεκλογικής του εκστρατείας και σύμβουλοι για να ηγηθούν του επικοινωνιακού επιτελείου του Λευκού Οίκου, το οποίο θα αποτελείται μόνον από γυναίκες.

Η -με ελληνικές ρίζες- πρώην διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα Τζεν Ψάκι θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ενώ η εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας Κέιτ Μπέντινγκφιλντ θα είναι η διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Η Ψάκι ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι αυτή η επικοινωνιακή ομάδα είναι «η πιο ταλαντούχα ομάδα στην ιστορία και αποτελείται επίσης από έξι μητέρες μικρών παιδιών».

This is a team of some of the most talented, battle-tested communicators out there @KBeds, @K_JeanPierre, @SymoneDSanders, @AshleyEtienne09 @EAlexander, @pilitobar87—who are also all women, most diverse team in history and also 6 Moms of young kids

— Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020