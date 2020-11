Από το κακό στο χειρότερο… και τα μέτρα ελάχιστα…

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την παράταση των περιοριστικών μέτρων, μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ενώ εκτιμάται ότι την ερχόμενη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός με διάγγελμα θα αναλύσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους διαδραστικούς πίνακες του Οur world in data (ourworldindata.org) που χρησιμοποιεί τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Control) στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει δραματική εκθετική αύξηση ο δείκτης των επιβεβαιωμένων νέων θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Είναι ο δείκτης που παρουσιάζει το ρυθμό της θνησιμότητας της νόσου. Η Ελλάδα ξεπέρασε τις ΗΠΑ στον δείκτη αυτό από τις 13 Νοεμβρίου και από τότε βρίσκεται σταθερά πάνω από τις ΗΠΑ. Στις 5 Νοεμβρίου ο δείκτης, της Γερμανίας βρισκόταν στο 1.12, της Ελλάδας μόλις στο 0.96, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 5.05. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία στο site μας www.imerazante.gr. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τα μέτρα που λήφθηκαν δεν απέδωσαν. Αυτή η νέα δεύτερη καραντίνα που έχει σημαντικές διαφορές από την πρώτη, καθώς η κυβέρνηση έδωσε αγώνα για να μην «παγώσει» η οικονομία, δεν απέδωσε και τώρα, δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά και εκατοντάδες είναι οι διασωληνωμένοι. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να μάθουμε το περιεχόμενο της εισήγησης της επιτροπής των λοιμωξιολόγων και τις νέες αποφάσεις της κυβέρνησης. Μία μικρή παράταση ίσως να μην είναι αρκετή. Προφανώς έχει έρθει η ώρα να ληφθούν νέα μέτρα…

Γ.Κ.