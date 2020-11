Οι πάγοι λιώνουν σε Ανταρκτική και Γροιλανδία – Ο καιρός τον Οκτώβριο

Ο καιρός τον Οκτώβριο

Ήταν ο πιο θερμός Οκτώβριος στα χρονικά για όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής του Κοπέρνικου. Η θερμοκρασία ήταν 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της περιόδου 1981-2010.

Έκανε περισσότερη ζέστη κι εδώ στη δυτική Ευρώπη είχε περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Η καταιγίδα «Άλεξ» σάρωσε όλη την περιοχή, προκαλώντας καταστροφές, πλημμύρες, ενώ χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Αυτό φαίνεται εδώ στα στοιχεία για το κλίμα. Αυτές οι περιοχές με το μπλε χρώμα είχαν τον περασμένο μήνα μεγαλύτερη βροχόπτωση σε σχέση με τον μέσο όρο.

Αν δούμε την υγρασία του εδάφους, αυτές οι περιοχές είχαν περισσότερες βροχές σε σχέση με τον μέσο όρο. Στον Καύκασο, την Ουκρανία και τη Δυτική Ρωσία υπήρχε μεγαλύτερη ξηρασία τον Οκτώβριο σε σχέση με τον μέσο όρο.

Ένα ακόμη σημαντικό νέο από τον Οκτώβρη είναι το νέο ρεκόρ χαμηλότερης έκτασης θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική Θάλασσα. Όλη αυτή η περιοχή με το κόκκινο χρώμα είναι πολύ χαμηλά για την εποχή. Βασικά εκεί που έπρεπε να σχηματίζεται θαλάσσιος πάγος δεν συμβαίνει. Και αυτή η γραμμή σηματοδοτεί αυτό που αποκαλείται βορειοανατολικό πέρασμα: στη θεωρία, είναι μια οδός ναυσιπλοΐας μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες δεν έχει πάγο.

Ο πάγος εξαφανίζεται από μέρη της Αρκτικής. Το ίδιο συμβαίνει στην Γροιλανδία και την Ανταρκτική. Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική δεν ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας, γιατί ήδη επιπλέουν στον αρκτικό ωκεανό. Αλλά το λιώσιμο των πάγων της ξηράς ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας.

Είναι ένα φαινόμενο που επιταχύνεται και θέτει το ερώτημα πώς θα αντιδράσουν η Ανταρκτική και η Γροιλανδία στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Μιλήσαμε με πολλούς ειδικούς για να μάθουμε περισσότερα. Ξεκινήσαμε από την Γερμανία.

Πότσνταμ

Στο Ινστιτούτο Έρευνας της Κλιματικής Αλλαγής του Πότσνταμ, ο Άντερς Λέβερμαν, καθηγητής Δυναμικής του Κλιματικού Συστήματος έχει δημιουργήσει προσομοιώσεις για το πώς θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας, καθώς λιώνει η Ανταρκτική. Οι προβολές του δείχνουν ότι αν υπάρξει αύξηση 1°C της παγκόσμιας θερμοκρασίας, τότε θα δούμε αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 2,5 μέτρα, σε 100 χρόνια από σήμερα. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η Ανταρκτική αλλάζει: «Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει τώρα στην Ανταρκτική και πιο συγκεκριμένα στη δυτική Ανταρκτική είναι ότι γίνεται ασταθής. Υπάρχει απώλεια πάγων. Το επόμενο που θα συμβεί αν έχουμε άνοδο 2-3 βαθμών Κελσίου είναι ότι η λεκάνη Γουίλκς στην ανατολική Ανταρκτική θα γίνει και αυτή ασταθής και θα αρχίσουμε να χάνουμε πάγο και από εκεί».

Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι ο τεράστιος παγετώνας Τουέιτς θα καταρρεύσει και αυτό θα οδηγήσει σε απότομη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, κατά 60 εκατοστά. Η Βρετανική Αποστολή στην Ανταρκτική ανακάλυψε πρόσφατα ότι το θερμότερο πλέον νερό της θάλασσας λιώνει τον παγετώνα καθώς φτάνει στον ωκεανό.

What contribution to sea-level rise could we expect from Antarctica's Thwaites Glacier? Scientists are working hard to find the answer because it really matters for coastal cities worldwide. I spoke to Dr Robert Larter from @BAS_News and @GlacierThwaites for @euronews Climate Now pic.twitter.com/zQTaOEtz1M

