Έφτασαν τα πρώτα φλαμίνγκο στη Σάμο.

Οι χειμερινοί επισκέπτες του Αιγαίου μόλις έφτασαν.

Στον υδροβιότοπο της Αλυκής στη Σάμο έφτασαν τα πρώτα φλαμίνγκο.

Οι χειμερινοί επισκέπτες του Αιγαίου έκαναν την εμφάνισή τους και η ομάδα του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Αρχιπέλαγος βρέθηκε εκεί για να απαθανατίσει τη στιγμή.

Όπως ενημερώνει με ανάρτησή της τους χειμερινούς μήνες, διάφορα προστατευόμενα είδη πουλιών, όπως τα Φοινικόπτερα, τα Φλαμίνγκο που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, αναζητούν καταφύγιο στους μικρούς υδροβιότοπους του Αιγαίου.

Η χερσαία ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, καταγράφει τους παράγοντες που απειλούν και υποβαθμίζουν τους υδροβιότοπους σε διάφορα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες υλοποιεί δράσεις για την προστασία τους.

Πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές Νοεμβρίου, 20 πανέμορφα φλαμίνγκο επισκέφτηκαν για ακόμα μία φορά το φιλόξενο υδροβιότοπο της παραλιακής Ναυπλίου Νέα Κίου στην Αργολίδα.

Τα φοινικόπτερα την περίοδο αυτή βρίσκονται στην φθινοπωρινή μετανάστευση των πτηνών και διανύουν χιλιάδες μίλια για να μετακινηθούν από την μία περιοχή του πλανήτη στην άλλη.

Σύμφωνα με post στη σελίδα του «Archipelagos – Institute of Marine Conservation»

Χειμερινοί Επισκέπτες του Αιγαίου/

Winter visitors of the Aegean (for English pls scroll down)

Τα πρώτα Φλαμίγγκο έχουν φτάσει στον υδροβιότοπο της Αλυκής στη Σάμο.

Τους χειμερινούς μήνες, διάφορα προστατευόμενα είδη πουλιών, όπως τα Φοινικόπτερα (Φλαμίνγκο) της φωτογραφίας, αναζητούν καταφύγιο στους μικρούς υδροβιότοπους του Αιγαίου. Η χερσαία ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, καταγράφει τους παράγοντες που απειλούν και υποβαθμίζουν τους υδροβιότοπους σε διάφορα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες υλοποιεί δράσεις για την προστασία τους!

The first flamingos are already in the Aliki wetland in Samos.

Throughout the winter months numerous protected species of birds, such as the flamingos in this photo, seek shelter in the small wetlands of the Aegean islands. During the course of the year, over 50 species of waterbirds are associated with these habitats, highlighting the importance of these small wetlands to the aquatic birds of Greece. Archipelagos Institute’s Terrestrial Research team is working on identifying the main threats to these habitats in various islands of the eastern Aegean. Archipelagos is joining forces with the local communities on these islands with the aim of protecting Greece’s aquatic birds and ensuring their long-term survival.

#Archipelagos #wearearchipelagos #savetheaegean #greece #researchforconservation





ΠΗΓΗ: LIFO.GR