Μουσείο Μπενάκη: Παραμένει ανοιχτό στo διαδίκτυο – Με ψηφιακές ξεναγήσεις

Το Μουσείο Μπενάκη, σύμφωνα με τα πρόσφατα μέτρα που εφαρμόζονται για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα παραμείνει κλειστό για το κοινό έως 30 Νοεμβρίου 2020.

Όμως, με ένα κλικ από τον υπολογιστή μας μπορούμε να ξεναγηθούμε στους χώρους και τις εκθέσεις του, καθώς και να παρακολουθήσουμε φιλμ μικρής διάρκειας που παρουσιάζουν σημαντικά εκθέματα του Μουσείου.

Μπορείτε να ξεναγηθείτε στο Μουσείο Μπενάκη με τους παρακάτω τρόπους:

* Στον ιστότοπο benaki.org

* Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, @TheBenakiMuseum στα Facebook, Twitter και Instagram

Στον ιστότοπο benaki.org λειτουργούν

– Εικονικές περιηγήσεις 360˚σε όλες τις αίθουσες και εκατοντάδες έργα τέχνης του Μουσείου Μπενάκη, με ηχητική ξενάγηση σε έξι γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Κινέζικα):

– Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

– Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης

– Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα

– Μουσείο Μπενάκη / Εργαστήριο Γιάννη Παππά

– 15 επεισόδια της σειράς βίντεο CLOSE UPS που ρίχνουν φως σε αντικείμενα του Μουσείου, τόσο μέσα από τις ιστορίες που τα ίδια αφηγούνται,

όσο και από τις ιστορίες ανθρώπων που συνδέονται με αυτά.

– Σειρά διαλέξεων «Hellenic Together», καρπός συνεργασίας ανάμεσα στο

UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture

και στην ομάδα επιμελητών και επιστημονικών συμβούλων του Μουσείου.

– H σελίδα #BenakiKids από το Τμήμα Εκπαίδευσης, με μια σειρά προτάσεις για γονείς και παιδιά.

ΠΗΓΗ: CNN.GR