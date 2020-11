THE VOICE: Κατέπληξε τους κριτές ο Θάνος Λάμπρου με καταγωγή από Ζάκυνθο (pics & vid)

Καταπληκτικός ήταν στο αποψινό (01/11/2020) THE VOICE ο νεαρός τραγουδιστής, Θάνος Λάμπρου ο οποίος με την ερμηνεία του στο Castle on the Hill… «ανάγκασε» και τους τέσσερις κριτές να γυρίσουν και να πουν τα καλύτερα λόγια για τη φωνή του.

Τελικά, ο Θάνος αποφάσισε να πάει με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Έτσι, η Ζάκυνθος θα εκπροσωπηθεί στη β’ φάση του παιχνιδιού με δύο τραγουδιστές. Με τον Θάνο Λάμπρου (ομάδα Έλενας Παπαρίζου) και Λεονάρντα Καλοφώνου (ομάδα Σάκη Ρουβά).

Ποιος είναι ο Θάνος Λάμπρου;

Είναι γιος του Σπύρου Λάμπρου ιδρυτή της ομώνυμης παιδικής χορωδίας και εγγονός της Κικής Καψάσκη.

Προπάππος του ήταν ο αείμνηστος μουσουργός Σπύρος Καψάσκης ο οποίος έχει διασώσει μεγάλο μέρος της Ζακυνθινός εκκλησιαστικής μουσικής και όχι μόνο.

Ο Θάνος, μπορεί να ζει στην Αθήνα, όμως όλα τα καλοκαίρια της ζωής του τα περνάει στο νησί μας και εχει κληρονομήσει το οικογενειακό μουσικό ταλέντο.

Η μεγάλη του αγάπη από μικρός, ήταν η μουσική και το τραγούδι με τα οποία έχει βάλει σαν στόχο ζωής να ασχοληθεί και επαγγελματικά.

Περισσότερα σε λίγο…