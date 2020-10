IONIAN | Ξεκίνησε το RouteLab στην Πάτρα – Δείτε ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Στόχος του StartupsOnline είναι η ανάπτυξη του startup οικοσυστήματος και η ανάδειξη νέων Startup και Spin-off. Περιλαμβάνει την παρουσίαση καινοτόμων δράσεων, ιδεών και τεχνολογιών από εταιρίες, φορείς, επενδυτές και εργαστήρια. Θα ακολουθήσουν κατ’ιδιαν συναντήσεις δικτύωσης με εκπροσώπους fund και μεγάλων εταιριών.

To IONIAN σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν το «RouteLab: Show me your angel».

Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση, καθώς η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Καλαμάτα.

Στην πρώτη δράση νεοφυείς επιχειρήσεις της Πάτρας θα «μιλήσουν» μέσα από τα δικά τους παραδείγματα.

Η σκηνή στη Achaia Claus, θα γεμίσει ομιλίες εμπνευσμένων ανθρώπων.

Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, καινοτομίες που άλλαξαν το παρόν και το μέλλον τοπικών κοινωνιών, ιστορίες… επιτυχίας για 2 ημέρες «αποβιβάζονται» από το RouteLab.

Από την Πάτρα, το RouteLab θα φτάσει σε όλον τον κόσμο, διαδικτυακά μέσω web casting, με δυνατότητα παρεμβάσεων στη διαδικασία με ερωτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες/εγγραφές/πρόγραμμα: Fb: Routelab Ionian, Instagram: Route Lab, www.routelab.gr