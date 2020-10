ΙΟΝΙΑΝ | Ξεκινά αύριο το RouteLab στην Πάτρα

To IONIAN σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν το «RouteLab: Show me your angel». Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση, καθώς η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Καλαμάτα. Στην πρώτη δράση νεοφυείς επιχειρήσεις της Πάτρας θα «μιλήσουν» μέσα από τα δικά τους παραδείγματα. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Όλα είναι έτοιμα στον φιλόξενο χώρο της Achaia Clauss, εκεί όπου για 2 ημέρες θα χτυπήσει η καρδιά της διοργάνωσης, εκεί όπου η ιστορία του παρελθόντος θα συναντήσει την καινοτομία του τώρα, κλείνοντας το μάτι στο μέλλον!

Η σκηνή θα γεμίσει ομιλίες εμπνευσμένων ανθρώπων. Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, καινοτομίες που άλλαξαν το παρόν και το μέλλον τοπικών κοινωνιών, ιστορίες… επιτυχίας για 2 ημέρες «αποβιβάζονται» από το RouteLab.

Από την Πάτρα, το RouteLab θα φτάσει σε όλον τον κόσμο, διαδικτυακά μέσω web casting, με δυνατότητα παρεμβάσεων στη διαδικασία με ερωτήσεις.

Όλες οι συνεδρίες μεταδίδονται ζωντανά από εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=6i-hNYwOX6I&list=PLzETZYDwQiJW4bIUGHPIJJOoUGPjgaJYK

Περισσότερες πληροφορίες/εγγραφές/πρόγραμμα: Fb: Routelab Ionian, Instagram: Route Lab, www.routelab.gr