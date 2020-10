Τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας: Αποκεφαλίστηκε γυναίκα – Τρεις νεκροί

Τρομο-μπαράζ με στόχο τη Γαλλία – Δείτε βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία μπαίνει στον χώρο της επίθεσης – Νεκροί δύο γυναίκες και ένας άνδρας, πολλοί οι τραυματίες – Ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» – Άλλες δύο τρομοκρατικές ενέργειες, στην Αβινιόν και στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας όπου άνδρας μαχαίρωσε τον φρουρό του γαλλικού προξενείου

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία έπειτα από νέα επίθεση μέσα σε εκκλησία της Νοτρ Νταμ στη Νίκαια.

Τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς -δύο γυναίκες και έναν άνδρα- και πολλούς τραυματίες. Μετά την επίθεση στη Νίκαια όμως, άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε τον φρουρό του γαλλικού προξενείου στην Τζέντα, ενώ η γαλλική αστυνομία σκότωσε άνδρα στην Αβινιόν, ο οποίος είχε απειλήσει περαστικούς και αστυνομικούς με μαχαίρι, φωνάζοντας «Αλλάχου ακμπάρ».

Η στιγμή που εισβάλλει η αστυνομία μέσα στο Ναό της Νοτρ Νταμ, στη Νίκαια:

Η στιγμή που οι διασώστες βγάζουν τους νεκρούς από την εκκλησία:

🔴 #Alert – A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.

🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz

— SOS Chrétiens d'Orient (@SOSCdOrient) October 29, 2020