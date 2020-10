Στο επίπεδο 4 από αύριο Σέρρες και Ιωάννινα – Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα

Στο επίπεδο 4 του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας θα βρίσκονται από τις 6 το πρωί της Πέμπτης οι Σέρρες και τα Ιωάννινα, καθώς θα τεθεί σε ισχύ ένα μίνι lockdown στις δύο περιοχές.

Παρά τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων της Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων δεν μειώθηκε στις δύο περιοχές και έτσι από τις 6 το πρωί της Πέμπτης, Σέρρες και Ιωάννινα θα βρίσκονται στο επίπεδο 4, αυξημένου συναγερμού.

Χθες, ο Ν. Χαρδαλιάς τόνισε πως στις δύο περιφερειακές ενότητες θα ισχύουν τα μέτρα που ορίζονται για όσες περιοχές εντάσσονται στην κατηγορία 4, περιοχές δηλαδή που από το «πορτοκαλί» επίπεδο, ανέβηκαν στο «κόκκινο». Εκεί βρίσκονται ήδη Καστοριά και Κοζάνη.

Τα μέτρα σε Σέρρες και Ιωάννινα

Στο Επίπεδο 4 – Αυξημένου Κινδύνου προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, η αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η απαγόρευση μετακινήσεων εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Σερρών.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των κάτωθι:

Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες

Κινηματογραφικές προβολές

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων – Πρόβες μέσω τηλεδιάσκεψης

Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ

Μουσικές σκηνές

Εστίαση- επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και διέλευσης με όχημα (drive through)

Παιδότοποι

Κάθε είδους αθλητικών αγώνων και προπονήσεων (επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση)

Γυμναστήρια

Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν.4497/2017 (Α’ 171)

Λιανεμπόριο

Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κ.λπ.

Συνέδρια – Εκθέσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορωνοϊός: Αυτή είναι η περιοχή της Ελλάδας που δεν έχει καθόλου κρούσματα

ΕΛΛΑΔΑ 27|10|2020 | 20:51

Όσον αφορά τις μεταφορές προβλέπεται: Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα μέσα μεταφοράς, 65% σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι 1 επιβάτης σε taxi, περιορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 3 άτομα

Ποιες άλλες περιοχές άλλαξαν επίπεδο

Οπως ανακοινώθηκε χθες από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, επίπεδο άλλαξαν κι άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα:

Η ΠΕ Νάξου από το επίπεδο 2, περνά στο επίπεδο 3 «πορτοκαλί»

Η ΠΕ Ροδόπης από το επίπεδο 2, περνά στο επίπεδο 3 «πορτοκαλί»

Η ΠΕ Δράμας από το επίπεδο 1, περνά στο επίπεδο 2 «κίτρινο».

Η Αμοργός από το επίπεδο 2, πέφτει στο επίπεδο 1 «πράσινο» λόγω παντελούς έλλειψης κρουσμάτων.

Πηγή: iefimerida.gr